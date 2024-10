”Școala Altfel”, la bibliotecile de cartier din Târgu Mureș

”Școala Altfel” a fost sărbătorită cu entuziasm și la filialele de cartier ale Bibliotecii Județene Mureș.

”În cartierul Dâmbu Pietros, bibliotecarele i-au primit pe micii exploratori de la Grădinița ”Rândunica” și pe elevii clasei a III-a C de la Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”. Împreună, am descoperit universul cărților, am discutat despre regulile bibliotecii și importanța lecturii, iar cei mici s-au bucurat de cărți cu animale 3D și povești captivante. Elevii mai mari s-au jucat de-a bibliotecarii, completând fișele cărților și ale cititorilor, iar activitatea s-a încheiat cu cântece și o „pizza” creativă realizată chiar de copii. O zi de învățare și distracție pe cinste!”, au informat miercuri, 23 octombrie, reprezentanții Bibliotecii Județene Mureș, pe pagina de Facebook a instituției.

(Redacția)