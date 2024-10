FOTO: Ungheni. Depunerea jurământului. Victor Prodan, target: primele 10 orașe ale României

Victor Prodan (PNL) a depus jurământul pentru preluarea unui nou mandat de primar al orașului Ungheni. Ședința de constituire a noului Consiliu Local Ungheni a avut loc miercuri, 23 octombrie, la sediul primăriei orașului. Primarul și consilierii locali au depus jurământul în prezența prefectului Ovidiu Butuc și a Marei Togănel, directoare de cabinet.

„Oricât de răi am fi (…) Iată că am făcut”

„Oricât de răi am fi, orașul nostru este sus. Dacă acum 12 ani, în 2012, în campania electorală, spuneam șăușenilor că o să avem pod peste râul Mureș și apă potabilă și asfalt – nu știu câți dintre ei credeau acest lucru. Iată că am făcut”, a spus Victor Prodan în prima parte a discursului susținut după depunerea jurământului.

„Dragi consilieri locali, campania electorală a trecut. (…) Partidul Național Liberal, și Victor Prodan, are majoritate. Eu cred că trebuie să fiți conștienți că trebuie să veniți să fim o echipă puternică. Nu putem decât împreună să facem lucruri bune pentru orașul Ungheni”, a transmis primarul ajuns la al patrulea mandat.

„Dacă, acum, orașul nostru este printre primele 20 de orașe din România, PIP pe cap de locuitor. (…) Că nu recunoaștem că Victor Prodan a făcut – am făcut. Eu am luat bugetul, când am venit în 2012, cu 2,8 aproape 2,9 milioane. Zâmbești, doamna secretar general, dar ăsta e adevărul. N-aveam bani – de unde să mai dăm la biserici, ce să fac? Și acum avem 230 de miliarde de lei (lei vechi, echivalent: 23 de milioane, n.r.). Am avut anul trecut 330 de miliarde (lei vechi, n.r.). De ce? Pentru că am adus investiții”, a spus Victor Prodan.

„Apropo, ne-am chinuit 5 ani de zile să aducem Hell-ul. Ne bagă 1,4 milioane de lei în buget. Fraților, sunt 14 miliarde doar de la o singură firmă. Asta înseamnă să aducem investiții în orașul nostru”, a adăugat primarul.

„Cel mai mare tun”

În continuare Victor Prodan a menționat că în Ungheni urmează să fie făcute mai multe investiții private care însumează zeci de milioane de euro. „Iată că am putut să dezvoltăm acel parc industrial pe care mi l-am dorit și cred că mulți dintre noi și l-au dorit. Să facem să nu mai depindem de Consiliul Județean. Trebuie să o spunem, pentru că cel mai mare tun din istoria Ungheniului l-au dat cei dinaintea noastră, când au dat acel teren la Consiliul Județean, ca să avem 2,85 – nici 3% nu avem. Ăla o fost tun, că l-am dat și noi n-avem nimic de acolo. Eu n-am dat, eu am și vândut, am și făcut bani la buget și aduc și bani la comunitate”, a susținut primarul, referindu-se la parcul industrial administrat de CJ Mureș.

Target: Ungheni în primele 10 orașe din România

„Mi-am asumat încă acest mandat și dacă mai trebuie, îmi mai asum și altele, până când știu că orașul Ungheni este acolo, în primele 10 orașe ale României. O să reușesc pentru că pot, știu și vreau”, a mai spus Victor Prodan. Totodată, primarul și-a propus ca în următorii patru ani bugetul local al orașului Ungheni să fie dublat.

Butuc: „Victor Prodan este un primar adevărat”

„Imediat, Târgu Mureșul o să devină o suburbie a Ungheniului. Credeți-mă că știu ce spun. În timp ce aici circulăm lejer, fără niciun fel de problemă cu autoturismele, pe Gheorghe Doja stăm câteva ore la coadă. (…) Victor Prodan este un primar adevărat, nu un primar care blochează străzile, ci un primar care deblochează străzile. (…) Domnilor consilieri, vă fac un apel, dacă vreți să fiți în echipa câștigătoare, fiți alături de domnul primar, Victor Prodan! Vă garantez eu. Eu am fost în echipa dânsului și m-am simțit foarte bine. E un sentiment pe care vi-l doresc să-l încercați și dumneavoastră – acela de învingător și de câștigător”, a spus Ovidiu Butuc, prefectul Județului Mureș.

Noul Consiliu Local Ungheni

În urma alegerilor locale, din 9 iunie, PNL a obținut 54,45% din voturi, PSD – 15,94%, PMP – 9,78%, AUR – 8,24%, UDMR – 6,51% și PRM 5,06%.

Consilieri locali din Ungheni care depus jurământul: Daniel Radu (PNL), Alexandru Boer (PNL), Maria Boar (PNL), Pompiliu Cojoc (PNL), Viorel Sămărghițan (PNL), Cornel Gulacsi (PNL), Cosmin Duma (PNL), Ozsvath Laszlo (UDMR), Mădălina Răduț (PRM), Ștefan Făgăraș (AUR), Florin Culcear (PSD), Paul Covrig (PSD), Adelina Pop (PMP) și Dorin Moldovan (PMP). Cel mai tânăr consilier local este Daniel Radu, în timp ce decan de vârstă e reprezentantul UDMR.

