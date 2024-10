Futsal: CSM Târgu Mureș, înfrângere după un start promițător la Sfântu Gheorghe

Într-un meci disputat în deplasare la Sfântu Gheorghe, echipa de futsal a CSM Târgu Mureș a cedat în fața celor de la Sepsi-SIC, scor 5-2, după ce la pauză scorul era egal, 2-2, deși moralul echipei era ridicat în urma unei victorii spectaculoase obținute în ultima secundă în meciul cu Deva.

Raul Pogăcean, eroul primei reprize

Raul Pogăcean a reușit să deschidă scorul chiar în primul minut al partidei, stabilind un ton optimist pentru echipa sa. După ce gazdele au egalat la scurt timp, Pogăcean a readus echipa în avantaj câteva minute mai târziu. Totuși, echipa gazdă a reacționat rapid, restabilind din nou egalitatea. În ciuda avantajului de două ori obținut, CSM Târgu Mureș a ratat câteva ocazii mari, inclusiv o șansă singur cu portarul, ceea ce a permis echipei Sepsi-SIC să mențină egalitatea până la pauză.

Antrenorul Cosmin Gherman a forțat victoria, după ce a scos portarul, dar acest lucru s-a întors împotriva echipei mureșene. Din păcate, această strategie a fost exploatată de adversari, care au înscris două goluri în poarta goală după jumătatea reprizei. Gazdele au mai marcat o dată cu doar două minute înainte de final, confirmând o victorie clară.

Antrenorul coordonator al secţiei de futsal, Cosmin Gherman s-a declarat nemulţumit de mentalitatea echipei noastre mai ales în repriza a doua: „Prima repriza am dominat cu multe ratări singuri cu portarul, iar în a doua am scos portarul. Per total echipa din Sfântu Gheorghe și-a dorit mai mult victoria, iar noi am fost foarte fricoși și previzibili a doua repriză. Felicit echipa din Sfântu Gheorghe, au meritat să câștige, noi mai avem mult de muncă”.

(D.C.)