VIDEO, FOTO: Márk Endre, primar de Reghin: „Iubiți acest oraș!”

Casa Municipală de Cultură „Dr. Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit marți, 22 octombrie, ședința festivă de constituire a Consiliului Local Reghin rezultat în urma alegerilor locale din 9 iunie 2024.

În prezența oficialităților județului, prefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc și președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, noii aleși ai municipiului Reghin au depus jurământul de învestire, consilierii locali Bîndilă Claudiu-Gabriel (PNL), Bodó József Zoltán (UDMR), Cătană StelianDoru (PNL), Chelariu Paula-Andrada (PNL), Cotoi Dan (ADU), Dénes József (UDMR), Giurgiu Vasile (ADU), Horea Gheorghe (PSD), Marian Ovidiu Mihai (PSD), Pui DragoșCristian (PSD), Rînja Ionel (AUR), Sabău Marius-Sorin (PNL), Simon Szabolcs (UDMR), Soss Zoltán (UDMR), Tudor Veronka (UDMR), Zsigmond Zsolt (UDMR) precum și Márk Endre, primarul reales al municipiului Reghin. Lista celor 19 consilieri cât însumează Consiliul Local Reghin va fi completată cu Egyed Tibor (UDMR), Pintea Ionuț (PSD) și Serfozo Angela (ADU), consilieri locali care vor depune jurământul de învestire în viitoarea ședință a Consiliului Local Reghin.

„Să aducem Reghinul la o valoare pe care o merită”

„Acum patru ani doamna prefect Mara Togănel mi-a sugerat că există o singură cale pentru a merge înainte, calea dezvoltării. Pot spune că nu m-am abătut de la această cale și am făcut tot ce mi-a stat în putință astfel ca municipiul Reghin să se dezvolte, să aducem plusvaloarea mult așteptată de toți locuitorii. Au fost patru ani frumoși, patru ani cu dezvoltare, cu greutăți, cu multe provocări, dar în final am putut să tragem linia și să spunem: a fost bine. Ne-am putut bucura de fiecare proiect, de fiecare reușită în parte. Am putere, am echipă, avem multe idei, avem multe proiecte pe viitor așa că nu ne oprim, nu ne lăsăm. Vrem să facem lucruri și mai multe și mai bune. Așteptările sunt mari, voi pune toate diligențele să aduc municipiul Reghin la un nivel la care merită să fie acest oraș. Mă voi lupta cu echipa de consilieri, sper să am și susținerea tuturor celor de aici de pe scenă să mă ajute să aducem Reghinul la o valoare pe care o merită.

Aș dori să aduc mulțumiri întregi echipe. Vreau să aducă mulțumiri colegilor consilieri, echipei mele din cadrul cabinetului primarului, domnului președinte al Consiliului Județean care mă susține foarte mult. Vreau să aduc mulțumiri echipei din Primăria Reghin și tuturor celor m-au susținut în acești patru ani. Au fost multe momente grele, multe proiecte, multe zile și nopți de muncă. Poate au mai fost și momente tensionate dar într-un final a fost bine. După patru ani de zile am putut să prezentăm un Reghin aflat în dezvoltare, un trend pe care dorim în continuare să-l dezvoltă. Vă asigur că nu ne oprim, sunt multe idei, multe surprize pe care le mai avem pentru locuitorii Reghinului. Aș dori în același timp să mulțumesc familiei mele care m-a susținut necontenit. Fără ei poate n-aș fi putut să fiu astăzi aici. M-au ajutat foarte mult, din păcate în această meserie neglijezi de multe ori familia. Nu în ultimul rând aș dori să mulțumesc și părinților mei care mi-au dat educația necesară ca să mă pot afla aici în fața dumneavoastră. Ca o paranteză, aseară mi-am făcut plimbarea de seară și din locul unde eram am privit orașul. Era pur și simplu minunat ce vedeam, un oraș luminat, frumos. Chiar avem un oraș minunat, un oraș așezat în cercul Carpaților, protejat de intemperii. Îndemul meu este să iubiți acest oraș. Este important să iubim acest oraș, și dacă putem să facem asta, atunci putem avea și rezultate și împreună putem să ducem mai departe soarta acestui oraș”, a fost mesajul transmis de primarul Márk Endre.

Vești bune pentru reghineni

La rândul său, prefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc, a anunțat în premieră deschiderea la Reghin a noii locații a serviciului de înmatriculări, lucru care va deveni realitate în câteva săptămâni.

„Reghinul este unul dintre cele mai importante municipii din țară, dar care a pierdut mult în anii de după 1990. Treptat, a început să recupereze și iată, așa cum spunea și domnul primar, este pe drumul cel bun și în mod sigur de azi înainte domnul acesta va fi și mai bun decât până acum. Ca să începem mandatul cu dreptul, vrea să anunț oficialitățile din acest oraș și locuitorii municipiului Reghin că în cel mai scurt timp vom da în folosință serviciul de înmatriculări aici la municipiul Reghin. Va fi o locație nouă, prilej să mulțumesc domnului primar pentru că ne-a pus la dispoziție această locație, pentru că acest proiect care a fost început în timpul mandatului doamnei prefect Mara Togănel își vede în sfârșit finalitatea în cel mai scurt timp”, a spus dr. Ovidiu Butuc.

„Omul sfințește locul”

Ultimul dar nu cel de pe urmă care l-a felicitat pe Márk Endre a fost Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

„Stimați reghineni, vă felicit că ați ales bine! Ați ales un om cu care am lucrat patru ani de zile, eu ca președinte, el ca și primar al municipiului Reghin. Într-adevăr, a fost un primar care, și pot spune asta cu mâna pe inimă, a depus totul ca să dezvolte Reghinul. Nu vă spun de câte ori a fost la mine, de câte ori eu l-am vizitat, câte drumuri am făcut împreună la București. Într-adevăr, a purtat și poartă în suflet acest municipiu, iar rezultatele se văd, cea mai bună dovadă fiind chiar rezultatele de la alegerile din 9 iunie 2024 de la Reghin. A dovedit că omul sfințește locul, a dovedit că este persoana care poată să aducă un echilibru în Reghin atât de necesar, aspect extrem de important pentru noi toți”, a spus președintele Consiliului Județean Mureș.

Alin ZAHARIE