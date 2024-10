VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Liberalii mureșeni propun ”Busola carierei” în școlile gimnaziale

Președintele Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, avocatul Ciprian Dobre, a participat luni, 28 octombrie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, realizată în Studioul Zi de Zi Live de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. La alegerile parlamentare care vor avea loc în data de 1 decembrie, Ciprian Dobre, din CV-ul căruia amintim funcții precum cea de prefect, deputat, președinte al Consiliului Județean Mureș și din nou de prefect, va candida de pe primul loc pe lista PNL Mureș pentru Camera Deputaților.

Inițiative legislative

În cadrul emisiunii care a avut ca temă ”O românie prosperă și sigură promisă de liberali”, președintele PNL Mureș a dezvăluit care vor fi primele sale inițiative legislative în cazul în care va deveni deputat.

”Prima va fi cererea de constituire, evident prin metoda prevăzută de lege, a Comisiei de revizuire constituțională pentru a face o discuție sinceră și cuprinzătoare despre ce vrem de la Curtea Constituțională. Acest precedent cu eliminarea din cursă a unui candidat, a unui cetățean român, candidat la Președinția României este un derapaj, în opinia mea de jurist, de la libertățile cetățeanului român. Interdicția de a fi ales într-o țară nu are cum să o dispună o Curte Constituțională, ci instanța de judecată în cadrul puterii judecătorești și în niciun caz un organ politico-jurisdicțional cum este Curtea Constituțională definit de Constituția României”, a subliniat candidatul liberal.

A doua inițiativă legislativă din agenda avocatului Ciprian Dobre de viitor deputat vizează reducerea vârstei, de la 23 la 18 ani, pentru tinerii care doresc să candideze pentru funcțiile de consilier local sau consilier județean.

”Este un proiect de-al nostru, al PNL Mureș. Vrem să înlocuim vârsta de a ajunge consilier local sau județean. Astăzi, pentru a putea candida la Consiliul Local sau la Consiliul Județean trebuie să fi împlinit vârsta de 23 de ani. Eu cred că de la 18 ani ar trebui să existe această posibilitate pentru tineri. Nu cred că între 18 și 23 de ani trebuie să existe această sincopă. Cred că sunt copii care pot fi votați de la 18 ani în Consiliul Local sau în Consiliul Județean. Și pot avea o contribuție bună pentru viața Cetății, pentru viața orașului, a comunelor și așa mai departe”, a punctat liderul liberalilor din județul Mureș.

Totodată, invitatul lui Alex Toth a dezvăluit o altă inițiativă legislativă vizată pentru mandatul de parlamentar din perioada 2024-2028.

”Împreună cu Cezar Sigmirean și Alina Vlasa (candidați ai PNL Mureș la alegerile parlamentare – n.a.) am încercat să introducem o abordare nouă în Gimnaziu. Dar cât mai devreme. În V-VIII. Să zicem o oră de dirigenție în care scopul să fie evaluarea apritudinilor copiilor de către psihologi și oameni specializați în acest domeniu, în care să îi identificăm de pe atunci care sunt aptitudinile acestor copii. Încotro să meargă în clasa a VIII-a, spre Real, spre Uman, și așa mai departe. Noi am numit-o ”Busola carierei”, să dăm copilului, cetățean român, ocazia să facă alegeri corecte, cu sine. Un copil trebuie ajutat, el nu are de unde să știe în clasa a VIII-a, la 14 ani, încotro să se îndrepte, la ce liceu să meargă”, a arătat avocatul Ciprian Dobre.

Proiect de parlamentar

În cadrul aceleiași emisiuni, candidatul aflat pe locul 1 al listei PNL Mureș pentru Camera Deputaților a dezvăluit că își va face public proiectul de parlamentar odată cu începerea campaniei electorale.

”Am redactat proiectul de parlamentar pe care mi l-am propus și după ziua de vineri când începe oficial sau în prima zi în care începe oficial campania electorală va fi publicat”, a conchis președintele PNL Mureș.

Arina TOTH