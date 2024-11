Corespondență de la Viena: În premieră la Musikverein, via Ambasada României în Austria

Vernisajul expoziției dedicate județului Mureș, care surprinde în imagini spectaculoase bogăția culturală, geografică și istorică a județului Mureș a fost un foarte bun prilej pentru o întâlnire multiculturală și de business între antreprenori români, cu predilecție mureșeni, reprezentanți ai administrației publice locale și județene din Mureș cu oficiali și oameni de afaceri austrieci. Expoziția care va fi găzduită de clădirea Ambasadei României timp de câteva luni a fost preambulul Concertului extraordinar pe care Filarmonica de Stat din Târgu Mureș îl susține în această seară la Musikverein, în Golden Haal. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Republica Austria, în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Iunona și Consiliul Județean Mureș.

Joi seara, în eleganta clădire a Ambasadei României în Austria, de pe Prinz Eugen Strasse nr. 60, s-a vorbit mult românește, pe alocuri maghiară, germană și engleză, pentru că o delegație importantă de oameni de afaceri, de cultură și de administrație, coagulați de proiectul dezvoltat de Asociația Iunona – Concertul extraordinar pe care Filarmonica de Stat din Târgu Mureș îl susține în această seară la Musikverein, în Golden Haal – au participat la vernisajul expoziției de fotografie a artistului fotograf mureșean Bereczki Sándor, urmat de o seară gastronomică tradițională mureșeană, unde cei prezenți au putut degusta brânzeturi ale producătorului Mirdatod, o varietate de preparate din carne de la Petry și vinuri Liliac.

Până acolo însă, să vedem ce au transmis gazdele și organizatorii celor prezenți.

Aplauze pentru inițiatori

Stăpânind arta diplomației, Ambasadorul României în Austria, E.S. Emil Hurezeanu le-a urat bun venit președintelui Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, primarului Municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltan, și primarului Municipiului Reghin, Márk Endre, altor reprezentanți și experți ai administrației publice locale și județene.

A amintit apoi că Târgu Mureș este un important centru universitar, unul dintre cele mai vechi din Transilvania, și că acolo se află una dintre cele mai mari biblioteci din țară – Teleki.

O parte din discursul său a fost dedicat Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, salutând, de altfel, prezența rectorului prof. dr. Leonard Azamfirei, și amintind de momentul deschiderii oficiale a extensiei Hamburg a UMFST.

“Am avut privilegiul ca în 2019 să asist la deschiderea Facultății de Medicină din Hamburg, care este o filială a Universității din Târgu Mureș, o premieră pentru o universitate românească în general. Facultatea din Hamburg funcționează în continuare foarte bine”, a subliniat ambasadorul.

Alți reprezentanți ai mediului universitar târgumureșean care s-au regăsit în discursul de bun venit al E.S. Emil Hurezeanu au fost decanul Facultății de Științe Tehnice și Umaniste din cadrul Universității Sapientia, conf. dr. ing. Domokos József, și conf. habil. dr. Emil Horobeţ, prodecanul aceleiași facultăți.

“Organizatorul principal al acestui eveniment este Asociația Iunona din Târgu Mureș, reprezentată de domnii Ovidiu Maior și Mihail Poruțiu. Dânșii, pe măsură ce au săpat la temelia ambasadei începând de la sfârșitul anului trecut, adâncind tunelul care leagă Târgu Mureșul de Viena, au făcut posibil evenimentul din această seară. Datorită efortului lor conjugat, astăzi sunt prezenți la eveniment importanți membri ai mediului de afaceri, medical, precum și ai Aeroportului Târgu Mureș, interesați să contribuie nu doar la dezvoltarea economiei locale, ci regionale, și la creșterea prestigului județului Mureș la nivel internațional prin promovarea valorilor culturale”, a mai adăugat E.S. Emil Hurezeanu.

În acest context, ambasadorul a amintit de concertul Orchestrei Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș care va concerta, în această seară, în Sala de Aur a MusikVerein din Viena, prilej pentru a-i saluta pe managerul filarmonicii, György Levente și pe dirijorul orchestrei, Pablo Boggiano.

Din afara jud. Mureș, au fost menționați reprezentanții Fundației Romanian Business Leaders care au dezvoltat proiectul și comunitatea RePatriot, o inițiativă a lui Marius Bostan, fostul ministru român pentru Societatea Informaţională, prezent, de altfel, la eveniment.

Din partea austriacă, au fost prezenți reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Austriei, și Chief Financial Officer (CFO) al OMV, Reinhard Florey, dar și un invitat al țării vecine Ungaria, și anume Ambasadorul Ungariei în Austria, E.S. Szilágyiné Bátorfi Edit.

Gânduri de diplomat

Ambasadorul României în Austria, E.S. Emil Hurezeanu a transmis apoi câteva mesaje care sper să fie receptate bine în țara noastră.

Primul se adresează spiritului antreprenorial românesc, fie că vorbim de cultură, business și alte domenii, mixat cu un mesaj de geopolitică.

“Mi-aș dori foarte mult să văd proiecte similare care trec granițele țării noastre mai des, rupând barierele fizice terestre încă existente, care ar trebui, sperăm, să fie ridicate până la sfârșitul acestui an, astfel încât să crească gradul de informare culturală și publicul internațional să cunoască tot mai mult adevăratele comori culturale”, a spus ambasadorul.

A subliniat apoi importanța multiculturalității. “Ne bucurăm că un oraș cu o interculturalitate atât de fecundă, în principal româno-maghiară, cum este orașul Târgu Mureș, care a practicat Uniunea Europeană cu mult înainte de crearea ei, are această cutie de rezonanță mai amplă în spațiul sud-est european, inclusiv prin biculturalitatea, interculturalitatea lui, fiecare și-a păstrat limba, tradițiile, și măsura în care cele două țări vecine au evoluat în Uniunea Europeană, în democrație, în prosperitate, lucrurile sunt din ce în ce mai bune, în așa fel încât salutăm astăzi Ungaria, unul dintre principalii suporteri ai intrării noastre cât mai rapide în Spațiul Schengen”, a adăugat Emil Hurezeanu.

Apoi, în final, a îndemnat la colaborare.

“Evenimentul are astfel scopul de a crea sinergii, disciplină și chiar schimbul de opinii în zona diferitelor domenii de interes de la cercetare la economie, de la medicină la cultură, cu scopul de a consolida legăturile dintre cele două țări. Reprezentanții județului Mureș au participat deja ieri la Danube Region Business Summit, organizat de Camera de Comerț din Austria. Alte discuții sunt programate cu privire la promovarea turismului și schimbul de know-how privind inovarea și dezvoltarea afacerilor în regiunea Austriei Inferioare. Mă bucur că Ambasada a fost un susținător puternic al acestor inițiative și vă asigur pe toți de sprijinul nostru constant, astfel încât inițiativele și ideile dumneavoastră să se dezvolte în proiecte de cooperare reale.

Vă încurajez să profitați din plin de platforma informală de networking din această seară și să vă conectați cu invitații noștri”, a conchis ambasadorul.

Oferta județului Mureș

Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș a încercat prin discursul său să prezinte cât mai tentant oferta județului – de la atractivitatea economică la cea medicală sau educațională.

“Suntem onorați că ne permiteți să ne prezentăm valorile și punctele forte ale regiunii noastre aici, la Viena. Suntem onorați de această recunoaștere și de acest sprijin. Județul Mureș este divers, cu un bogat patrimoniu istoric și cultural. Populația noastră include români, maghiari, romi și germani, care trăiesc împreună de secole. Din punct de vedere economic, județul Mureș este puternic, ocupând un loc fruntaș în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor și investițiile străine. În 2023, ne situam pe locul opt în România la investiții străine directe. Este corect să spunem că economia județului Mureș este în continuă creștere. Desigur, depinde și de noi. Județul Mureș este locul unde Autostrada Transilvania se întâlnește cu Autostrada Unirii, care este în construcție și care va lega Transilvania de Moldova. Avem un aeroport aproape de oraș, chiar lângă autostradă, iar la Târgu Mureș este un centru medical și universitar important în regiune.

Cu o infrastructură cheie, ca atare, economia este pregătită pentru creștere”, a arătat președintele CJ.

Nu a omis nici ceea ce Mureșul cu reședința sa de județ poate oferi din punct de vedere cultural și turistic.

“Turismul este, de asemenea, promițător, oferind atracții precum stațiunea turistică balneo din Sovata și multe castele care sunt restaurate cu fonduri UE. Târgu Mureș este recunoscut pentru arhitectura sa Art Noveau, inclusiv frumosul Palat al Culturii, care este renovat, ca un centru cultural în regiune. În plus, avem cel mai mare număr de castele și, în ultimii ani, cu ajutorul fondurilor europeni și al capitalului privat, mai multe clădiri au fost renovate sau sunt în curs de restaurare. Județul nostru găzduiește situri din Patrimoniul Mondial UNESCO, cum ar fi Sighișoara, singurul cetate medievală locuită din Europa. În plus, din luna iulie a acestui an, secțiunea de limes roman din județul Mureș face parte tot din patrimoniul UNESCO. De asemenea, ne promovăm patrimoniul roman și prin proiecte turistice. Traseul Via Transilvanica a atras mii de turiști, punând în valoare frumusețea Transilvaniei”, a spus Péter Ferenc.

A vorbit apoi despre motivul care ne-a adus împreună în clădirea ambasadei.

“Datorită Ambasadei, este o mare plăcere pentru mine să vă pot arăta un fragment din ceea ce suntem mândri. În această seară, avem plăcerea de a expune patrimoniul cultural și natural al județului Mureș, grație fotografiilor lui Sándor Bereczki și muncii minunate a Asociației Visit Mureș. Vă invit să vă bucurați de bucătăria tradițională mureșeană, cu o selecție delicioasă de băuturi locale, aperitive, brânzeturi și produse de patiserie. Îmi exprim recunoștința față de Ambasada României, Institutul Cultural Român și față de toți cei implicați în realizarea acestui eveniment. Mulțumesc în mod special Asociației Iunona pentru că au făcut posibil ca Filarmonica de Stat din Târgu Mureș să concerteze mâine (n.a. azi) în Sala de Aur a Musikverein din Viena.

Îmi face o deosebită plăcere să observ prezența numeroasă a antreprenorilor din județul Mureș. Consider remarcabil faptul că un număr atât de mare de persoane s-au unit pentru un scop comun și mă bucur că această colaborare a generat rezultate notabile.

Am convingerea că această vizită la Viena va rămâne o experiență memorabilă pentru fiecare dintre noi și vă invit să continuăm colaborarea noastră muncind împreună pentru dezvoltarea județului Mureș și în direcția promovării reputației acestuia pe plan internațional”, a încheiat președintele.

Să concurăm cu oferta turistică austriacă

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soos Zoltan i-a amintit în deschiderea alocuțiunii sale pe artizanii acestui proiect: “Astăzi am venit la Viena printr-o inițiativă târgumureșeană și aș vrea să le mulțumesc celor doi inițiatori, Ovidiu Maior și Mihail Poruțiu, pentru că au făcut posibil ca acest vis să devină realitate”.

Apoi, a aruncat subtil o mănușă. “În această seară am dori să împărtășim și să reocupăm Viena, noi, mureșenii, cu produsele noastre, dar și cu bogățiile pe care le avem de oferit pentru această regiune. Și, de ce nu?, să concurăm cu oferta turistică austriacă. Ne uităm la această expoziție superbă, pentru care vă mulțumim pentru disponibilitate și promitem să aducem și alte expoziții, dacă ne primiți, pentru că avem și artă transilvăneană și avem multe alte frumuseți pe care vrem să le arătăm și care să dovedească rădăcinile culturale comune și care sunt foarte strâns legate – cele românești, maghiare și austriece, deoarece am petrecut câteva sute de ani împreună pe aceste meleaguri și, bineînțeles, că această istorie comună se regăsește atât în bucătăria austriacă, cât și în cea din Transilvania”, a spus Soos.

A apreciat la Viena, interesant, activitatea UMFST, spunând: “Nu cred că acum 30 de ani cineva visa, poate domnul Azamfirei, că o universitate sau o facultate românească va deschide o reprezentanță în Uniunea Europeană”.

În final, a aplaudat generozitatea oamenilor care s-au mobilizat pentru acest proiect și a subliniat importanța parteneriatului: “Această seară a fost posibilă pentru că oameni de afaceri din județul Mureș au fost atât de generoși și au susținut acest eveniment, pe lângă orașul Târgu Mureș și județul Mureș, ca noi să fim împreună aici cu Filarmonica de Stat și cu cei doi inițiatori”.

De ce?

Mihail Poruțiu, vicepreședintele Asociației Iunona, a încheiat seria de discursuri diplomatice, adresând mulțumiri celor care au făcut posibil șirul de evenimente mureșene la Viena.

“Îi mulțumim domnului Ambasador E.S. Emil Hurezeanu care ne-a sprijinit enorm în acest proiect, domnului președinte Peter Ferenc, domnului primar Soos Zoltan, tuturor partenerilor instituționali, tuturor companiilor private din județul Mureș și din Târgu Mureș care au făcut posibil să fim astăzi aici”, a spus Mihail Poruțiu.

Apoi ne-a povestit cum s-a născut inițiativa și ce a însemnat aceasta până să ajungem în 8 noiembrie.

“Aventura a început acum peste un an și jumătate și am luat-o încet, pas cu pas, meritul principal este al prietenului meu Ovidiu Maior, președintele Asociației Iunona. Ideea proiectului a fost să reușim să coagulăm comunitatea din Târgu Mureș în jurul unui eveniment frumos.

Cred că am reușit să facem acest lucru și am reușit să avem o sală plină înainte cu mai multe săptămâni înainte. Aceasta ne dovedește că am reușit să atingem un nivel foarte ridicat de susținere pentru acest proiect. Desigur, unul dintre obiectivele sale foarte importante a fost dezvoltarea acestei comunități. Aș vrea să le prezentăm oamenilor din Austria și românilor din Austria lucrurile frumoase pe care le facem la noi acasă și pe care mulți dintre dumneavoastră nu le știți”, a încheiat vicepreședintele.

Și să nu uităm: La mulți ani, Mihail Poruțiu!

Un concert în premieră

Filarmonica de Stat din Târgu Mureș este prima orchestră din țara noastră care concertează la Musikverein, fiind inclusă în programul oficial.

“Pentru mine este o onoare uriașă de a face istorie și a concerta în premieră cu Filarmonica de Stat din Târgu Mureș în Sala de Aur a Musikverein din Viena. Fiecare muzician este conștient de această realitate, fiecare muncește foarte mult și foarte serios din tot sufletul, așa că sper că ne veți aplauda pentru munca noastră imensă”, a spus dirijorul care i-a mulțumit și el lui Ovidiu Maior pentru reușita acestui proiect.

Despre concert ne-a povestit dirijorul Pablo Boggiano care colaborează de peste 20 de ani cu Filarmonica târgumureșeană, o parte din viața sa.

“Vom începe cu George Enescu care descrie prin sunete frumusețile naturii României, vom zbura prin țară, surprinzând parfumuri diferite ale mâncărurilor combinate. Apoi, vom continua cu Bartok Bela care ia o parte din Maramureș și care îl duce și trece cultura română în linia melodică maghiară, transformându-l într-o maiestuoasă piesă de artă. E ultima sa creație înainte de moartea sa. Apoi vom ajunge la câteva creații ale lui Piazzola, pe care am început să le dezvoltăm cu fostul manager al Filarmonicii (n.a. Vasile Cazan, din păcate decedat). M-a rugat să interpretăm creații de ale lui Piazzola pentru concertul de Anul Nou. În fiecare an făceam mai mult și acum avem în orchestra de la Târgu Mureș multe dintre tangourile pe care le vom asculta, unele dintre ele le veți recunoaște, așa că va fi o aventură fantastică, așa că sper să vă bucurați cu toții și încă o dată, să aplaudați”, a fost mesajul dirijorului argentinian.

În această seară ca să îl cităm pe dirijorul Pablo Boggiano, Filarmonica de Stat din Târgu Mureș va scrie istorie, între orele 19.30 – 21.30, când va susține concertul extraordinar în Golden Haal, Musikverein.

Cu completări, alte detalii, foto mai multe, revenim mâine, când ne dezmeticim.

Ligia Voro