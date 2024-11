Duel al nou promovatelor la Ungheni, în etapa a 13-a a Ligii a II-a. Rezultate și clasament

Principala echipă de fotbal a județului Mureș, CS Unirea Ungheni 2018, a remizat acasă sâmbătă, 9 noiembrie, scor 0-0, în fața nou-promovatei Metalul Buzău, într-un meci contând pentru etapa a 13-a a Ligii a II-a.

În urma acestui rezultat, elevii antrenorului Eusebiu Tudor se află pe locul 17 în clasament, cu o zestre de 11 puncte: două victorii, două egaluri și cinci înfrângeri.

”Am întâlnit un adversar foarte bun și nu întâmplător a avut rezultatele din Cupa României, a învins Universitatea Cluj, liderul din SuperLiga, dar și Universitatea Craiova. A fost un adversar bun, dar eu spun că a fost un rezultat echitabil, trebuie să ne mulțumim cu un punct. Prin munca pe care o prestează Eusebiu Tudor și băieții, sper să reușim să ajungem într-o zonă cât mai sigură. Am avut probleme interne, dar pe care le-am rezolvat, și avem jucători foarte tineri, avem o echipă tânără. Trebuie să adunăm puncte chiar dacă în meciurile de acasă nu prea reușim să câștigăm. La noi, la echipă, singurul care decide este antrenorul! El decide cine intră și cine nu în lot, conducerea oferă sprijin total. Eu am fost antrenor, știu ce înseamnă să fii sprijinit”, a declarat președintele CS Unirea Ungheni 2018, Adrian Pop, la Metropola TV.

Întrebat dacă echipa va continua sau nu cu antrenorul Eusebiu Tudor, președintele CS Unirea Ungheni 2018 a răspuns: ”Nu se pune problema schimbării antrenorului! A fost o perioadă de șapte meciuri în care nu am marcat, dar am mers pe mâna lui. Este un profesionist desăvârșit și un antrenor al căruia loc nu este în Liga 2, e în Liga 1. Pot confirma că sunt omul de lângă el și văd cum lucrează, cum pregătește jocurilor. Face totul la un nivel înalt! Eusebiu Tudor are susținere din toate punctele de vedere, vrea să salvăm echipa de la retrogradare”, a precizat Adrian Pop.

Caseta tehnică:

Unirea Ungheni: Geantă – Chinteș, A. Popa, Vînău, Coza, Savin (cpt.), Bîrnoi, Magyari, Zukanovic, A. Șerban, I. Barstan.

Rezerve: Lupu – Blidărean, D. Pop, M. Ioniță, Trif, Ciubotaru, Ndiesse, V. Bogdan, Haiduc.

Antrenor: Eusebiu Tudor.

Metalul Buzău: Micle – A. Olaru, Juncănaru, Manea, R. Radu, Borțoneanu, Tudorică (cpt.), Nica, D. Lazăr, Robu, A. Moldovan.

Rezerve: Dinu – D. Mihai, D. Stan, Pelivan, Acolatse, Vîlcu, Jozic, Panaite, E. Rusu.

Antrenor: Valentin Stan.

Rezultatele etapei a 13-a:

CSC 1599 Șelimbăr – CSM Reșița 0-3

FC Voluntari – AFC Câmpulung Muscel 3-0

CS Mioveni – FC Bihor 2-1

CS Afumați – FC Argeș 1-1

Corvinul Hunedoara – CSM Focșani 3-2

Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița 3-1

CSM Slatina – U Craiova 1948 1-2

Metaloglobus București – Steaua București 0-0

Concordia Chiajna – Csikszereda Miercurea Ciuc (marți, 12 noiembrie, ora 19.30).

Clasament:

