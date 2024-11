Eleve de la Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș, performere la Limba Engleză

Patru eleve ale Școlii Gimnaziale din Sâncraiu de Mureș au fost selectate pentru a participa la Centrul de Excelență pentru Limba Engleză.

”Este o oportunitate extraordinară care le va permite să-și dezvolte abilitățile și pasiunea pentru limba engleză la un nivel avansat. Felicitări elevelor: Mogoș Maya – clasa a VI-a C, Kovacs Delia – clasa a VIII-a C, Palcu Ioana – clasa a VIII-a C. Eleva Silian Gabriela-Raluca din clasa a VII-a A continuă și anul acesta să participe la cursurile Centrului de Excelență pentru limba engleză. Mult succes și inspirație în această nouă provocare! Suntem convinși că veți reprezenta cu mândrie școala noastră și veți aduce noi succese. Elevele au fost pregătite de către doamnele profesoare Stoica Mihaela și Chertes Raluca”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale din Sâncraiu de Mureș, pe pagina de Facebook a unității de învățământ.

(Redacția)