Ceaiurile Carpathian Herbs, flora spontană a Carpaților exportată pe tărâm american

Undeva în inima Transilvaniei, mai exact în localitatea Tireu, comuna Ibănești, județul Mureș, s-a dezvoltat un business menit să pună în valoare flora spontană a Munților Carpați. Așa a luat ființă Carpathian Herbs, companie producătoare de ceaiuri ecologice condusă de Ionel Todoran și Sabin Farcaș.

Ionel Todoran

„Împreună cu fratele meu ne-am gândit să dezvoltăm o afacere prin care să punem cumva în legătură America cu România, în condițiile în care fratele meu, Sabin Farcaș, era stabilit în Statele Unite. Așa ne-a venit ideea cu ceaiurile. Fratele meu a văzut că în State ceaiurile ecologice se vând bine, piața bio de peste ocean fiind mult mai bine dezvoltată decât cea din Europa și România. Fiind o țară foarte mare, te adresezi la o populație foarte largă”, a precizat Ionel Todoran.

Ca orice business sănătos, și afacerea cu ceaiuri de pe Valea Gurghiului a crescut natural, ajutată fiind și de o atentă implicare a celor care au pus-o pe picioare.

„În anul 2013 am creionat ideea de afacere, deși nu știam mai nimic legat de ceaiuri. Nu știam cum arată un uscător, un flux de producție, nu știam mai nimic. Am început cu o făbricuță practic pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Clădirea în sine nu e greu să o construiești, mai dificil este cum să faci un uscător funcțional, și atunci a trebuit să merg prin țară să culeg informații din diferite locuri. Am proiectat uscătorul care este de fapt inima acestei clădiri în care ne desfășurăm activitatea aici în zona Tireu. Am făcut construcția fabricii în 2015, iar 2017 a fost practic primul an de producție. Un an mai târziu, în 2018 am intrat pe piața americană, singura de altfel unde suntem prezenți până în momentul de față. Ne-am axat strict pe produse bio provenite din flora spontană. Cu asta am început și așa vrem să mergem în continuare”, a afirmat Ionel Todoran.

„Floră spontană inexplicabil de bună”

Esența afacerii o reprezintă arealul din care provine materia primă care stă la baza ceaiurilor Carpathian Herbs.

„Am început cu un centru de recoltare în Bistrița Năsăud, respectiv pe Valea Ilvei, după care au urmat și alte centre din arealul Munților Carpați. Aceste centre de colectare au existat și înainte, oameni care lucrează cu plantele de 15-20 de ani. Au experiență, fapt pentru care îi căutăm pe ei. Sunt persoane private care colectează și pentru alte companii din România, doar că pentru noi colectează la alte norme, la alte standarde. Oamenii trăiesc din chestia asta și noi ajutăm practic zona. Noi infuzăm niște bani în zonele respective și ajutăm comunitatea să crească. Arealul geografic de unde provine materia primă și locul unde practic se produc aceste ceaiuri contează extrem de mult. Asta este și esența, Munții Carpați au o floră spontană inexplicabil de bună, arealele sunt foarte mari, zonele nefiind stropite sau situate în zone industrializate, practic nu ai niciun fel de incidență cu substanțele chimice, în special în ce privește zona de munte. Noi doar de aici ne luăm materia primă. Vorbim aici de flora spontană obișnuită, începând de la urzică vie, soc, tei, păducel, coada șoricelului, sunătoare, cimbrișor, frunză zmeur, rădăcina de brusture, rădăcină de păpădie. Este o floră spontană extraordinară, se vede acest lucru și din analizele de potență care le facem”, a explicat Ionel Todoran.

De la centrul de recoltare, la piața americană

„Centrul de recoltare primește comanda de la noi, în funcție de ce proiectăm noi pentru anul următor, respectiv o anumită cantitate de producție. Acest lucru se întâmplă de regulă primăvara devreme. Centrul se organizează și în funcție de cum apar planetele, respectiv perioada optimă de recoltare, ei mă anunță deja cu câteva zile înainte. Așa se începe recoltarea pe un areal certificat ecologic de către noi. Plantele recoltate sunt aduse la centru. Aici marfa se așează în navete, transpotată cu mașini frigorifice de la centru la fabrică. Marfa e răcită la 2 grade pentru a nu suferi alterări organoleptice și este adusă în cel mai scurt timp la uscător. Aici are loc o triere a mărfii la recepție, după care vine procesul de uscare timp de 24 de ore. După uscare, dispărând perisabilitatea produsului, termenul de valabilitatea a produsului finit este de trei ani de zile. După uscare marfa e depozitată la o temperatură și umiditate controlată, iar din depozit ea este procesată, în funcție de comenzi.

Produsul finit vine ambalat în două forme, produs vrac, vărsat, la 50 de grame sau sub formă de plic, respectiv 20 de plicuri în același tip de pungă. Ca și variante de ambalare, avem canistra metalică de 50 de grame și varianta la pungă, mare, cu 75 plicuri, sau 150-200 de grame vărsat, în funcție de sortiment. După procesare marfa este ambalată, stocată în depozitul pentru produs finit, și de aici, pe container pleacă către America. Mai avem și grupaje, în sensul că trimitem anumit număr de paleți, parte dintr-un container. Practic așa am început, când nu aveam o producție așa de mare, dar în prezent exportam containere pline”, a afirmat administratorul Carpathian Herbs.

De ce SUA?

„De la început ne-am axat strict pe piața americană. Așa am construit produsul, prezentarea, tot conceptul de fapt pentru piața americană, pentru o nișă de top. Acolo puțini se bat la această calitate. Pot spune că am avut feedback foarte bun încă de la început. Prima dată clientul vede ambalajul, dar în spatele ambalajului trebuie să ai calitatea produsului, fapt pentru care am avut un feedback foarte bun”, a explicat Ionel Todoran.

„Suntem o companie integrată 100%”

„Vindem pe Amazon. Am început inițial pe magazine, doar local în Chicago, după care am intrat pe Amazon. În prezent, 99% din producție vindem pe Amazon, ei având un potențial foarte mare de distribuție. La vremea în care am intrat pe piață, 2017, dar și mai devreme, noi am început să studiem piața americană încă din 2014, SUA avea o piață bine dezvoltată, mai ales pe segmentul eco, bio, organic cum îi spun americanii, dar nu era atât de plină de producători. De câțiva ani încoace au apărut foarte mulți competitori pe acest segment. Concurența este foarte mare, în special pe produse organice să le numesc așa, tot așa ecologice dar unde materia primă e importată din Asia, Africa iar ambalarea are lor în altă parte. Ca să înțelegeți, sunt firme care au doar un birou, fără unități de productie, importă materia primă, contractează procesarea acesteia după care pun produsul pe piață la niște prețuri derizorii pe care nu ai cum să le practici. Noi suntem o companie integrată 100%, asta înseamnă că noi controlăm întregul lanț de aprovizionare, producție și vânzare. Având control total asupra acestor etape, asigurăm calitatea excepțională a produselor noastre. Brandul nostru, Wild Bliss Organics, aduce puritatea, potența și beneficiile plantelor medicinale pe masa clientului. Potența ceaiurilor produse de noi este testată periodic conform standardului european Pharmacopoeia, care impune limite minime de principii active”, a subliniat Ionel Todoran.

Prezent ok, viitor optimist

„Momentan, producem undeva la 100.000 de ceaiuri pe an. Planul este să ajungem la o capacitate de 1.000.000 de unități în următori ani. Suntem într-o continuă dezvoltare. În 2017 am început cu 7.000 de unități, iar în 2024 an ajuns la 100.000. Sperăm să ne păstrăm pe același trend ascendent. Afacerea am început-o cu fonduri proprii. Când începi cu un capital propriu construiești atunci când vrei, cum vrei și cât vrei. La fondurile europene nu ai această opțiune, e destul de dificil în condițiile în care aștepți foarte mult. Dorim să accesăm fonduri europene, normal, sunt niște bani bineveniți și nu văd niciun motiv să nu îi atragem, fonduri care să ne asigure un pic de salt tehnologic. În prezent așteptăm să se deschidă sesiunea de finanțare ”Tranziție Justă” pentru microintreprinderi. Aici avem un proiect care urmează să fie depus pentru partea de tehnologizare. La momentul în care am făcut hala, a fost proiectată mai mare decât aveam nevoie atunci, și acum avem spațiu pentru a tehnologiza fabrica cu noi linii de ambalare, astfel încât să cvadriplăm capacitatea de producție. Prin tehnologizare, tot cu aceiași oameni poți produce mult mai mult. Pe acest aspect ne concentrăm, pe partea de tehnologizare. De asemenea, în plan avem un uscător mai mare care, cel mai probabil îl vom face din fonduri proprii în cursul anului viitor. Ca și perspectivă, luăm în calcul și alte piețe decât cea americană, Anglia, Germania, în special țări unde consumul de ceai este la un cu totul alt nivel. Nu scoatem din calcul România și Asia, în special China, țară unde ceaiul e la mare valoare, fiind și o piață care merită exploatată”, a conchis Ionel Todoran.

