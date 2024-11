INTERVIU cu Miss și Mister Pedagogic 2024

Balul Bobocilor este un moment special în viața fiecărui licean, o experiență care combină emoția debutului în lumea liceului cu ocazia de a cunoaște oameni noi și de a explora noi laturi personale. Pentru mulți, este o oportunitate de a ieși din zona de confort, de a-și pune în valoare talentele și de a lega prietenii strânse. În cadrul ediției din acest an, am avut ocazia de a-i cunoaște pe Lorena Chirteș și Ianis Gâzdac, elevi ai Colegiului Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș și câștigători ai titlurilor de Miss și Mister Pedagogic 2024. Prin demonstrația impresionantă de Taekwondo a Lorenei și talentul muzical la pian al lui Ianis, aceștia au captivat publicul și au adus un plus de autenticitate serii. În continuare, vom descoperi povestea lor, motivațiile și pregătirile intense din spatele momentului lor de glorie, dar și emoțiile și experiențele trăite în această competiție care marchează începutul unei frumoase aventuri liceale.

Reporter: De ce ai ales să participi la Balul Bobocilor?

Lorena Chirteș: Am ales să particip la Balul Bobocilor, deoarece am privit-o ca pe o experiență unică în viață, în care se leagă prietenii.

Ianis Gâzdac: Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că am vrut să ies din zona mea de confort și să mă implic într-o activitate complet diferită. A fost o ocazie perfectă de a cunoaște oameni noi și de a experimenta latura mea artistică.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru Balul Bobocilor? Ai lucrat mai mult la atitudine, la talent sau la partea artistică?

L.C.: Cel mai tare m-am concentrat la sincronul din timpul valsului și la momentul meu individual, deoarece acestea mi se păreau cele mai importante și cele care ar fi ieșit cel mai tare în evidență.

I.G.: M-am concentrat mai mult pe talentul artistic, descoperind că îmi place să cânt la pian chiar la începutul pregătirilor. Am făcut multe repetiții ca să perfecționez piesa pe care am ales-o, dar am încercat, de asemenea, să lucrez și la atitudine, ca să pot urca pe scenă cu mai multă încredere.

Emoția și importanța câștigului

Rep.: Cât de mult înseamnă acest titlu pentru tine și cum ai reacționat, simțit atunci când ai aflat ca ești Miss/ Mister Boboc?

L.C.: Am rămas surprinsă atunci când am aflat că am câștigat titlul de regină a balului, deoarece consider că toate participantele au avut momente foarte bine executate și o prezență scenică excelentă. Văd acest premiu ca o apreciere pentru sportul pe care îl practic de 8 ani, și care, în timp, a devenit o parte din personalitatea mea.

I.G.: Titlul înseamnă mult pentru mine, fiind o recunoaștere a muncii și a efortului depus. Când am aflat, am fost surprins, pentru că nu mă așteptam chiar la premiul cel mare. A fost un moment cu adevărat special.

Un cuvânt definitoriu: Ce face Balul Bobocilor o experiență memorabilă

Rep.: Cum ai descrie această experiență într-un singur cuvânt și de ce?

L.C.: „Unică”, deoarece este o experiență pe care o poți trăi doar o dată în viață și pe care nu o vei uita niciodată.

I.G.: Aş descrie întreaga experiență ca fiind „transformatoare” deoarece m-a ajutat sa îmi descopăr pasiunea pentru cântatul la pian şi să am mai multă încredere în mine.

Rep.: Simți că această experiență te-a schimbat în vreun fel? Dacă da, cum?

L.C.: Această experiență m-a făcut doar să am mai multă încredere în mine și în lucrurile pe care le fac. Nu sunt de părere că acest titlu îți poate schimba viața.

I.G.: Da, m-a schimbat în multe feluri. Acum am mai multă încredere în propriile abilități și sunt mult mai deschis la experiențe noi.

Rep.: Ce sfat le-ai oferi bobocilor de anul viitor care își propun să participe la Balul Bobocilor?

L.C.: Îi sfătuiesc pe viitorii boboci să se înscrie la bal, deoarece este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le poți trăi la început de liceu, în care se leagă prietenii strânse cu persoane minunate, cu care vei ține legătura chiar și terminarea acestuia.

I.G.: Le-aș spune să se bucure de fiecare moment și să nu se teamă să își arate adevărata personalitate.

A consemnat Alisia BALOGH