27 de vieți pierdute în 135 de accidente rutiere: Impactul tragediilor din 2024

În cursul zile de vineri, 15 noiembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Horea” al județului Mureș, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Mureș au organizat o conferință de presă la sediul ISU Mureș, pe tema reflecției asupra consecințelor evenimentelor negative produse pe drumurile publice, marcat anual în ce-a de-a treia duminică a lunii noiembrie, de Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere.

Conferința a fost susținută de prim adjunct al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Horea” al județului Mureș – colonel Cristian Buhăianu, precum și reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție – Șeful Serviciului Rutier – Comisar șef de poliție Cristian Conțiu și Coordonatoarea Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – Comisar șef de poliție Gabriela Pîncă.

În cadrul conferinței de presă s-a discutat despre importanța cuvenită prin activități de informare și educare în scopul prevenirii acestor situații de urgență, implicând inclusive aspecte legate de comportamentul pe care trebuie să-l adoptăm în cazul în care suntem martorii sau victimele unui accident rutier.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a desfășurat o activitate intensă în primele 10 luni ale anului 2024. Gestionând un număr semnificativ de intervenții menite să protejeze viața și siguranța cetățenilor.

„În perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2024, echipajele Smurd au fost mobilizate în 670 de intervenții în zonele de competență pentru acordarea asistenței medicale de urgență catățenilor implicați în evenimente rutiere. Din totalul intervențiilor, au fost asistați 813 adulți și 120 de copii, fiecare beneficiind de îngrijirea promptă a echipajelor de prim ajutor. În aceeași perioadă, structurile operative ale inspectoratului au răspuns prompt la 43 de accidente de circulație grave, dintre care 28 au necesitat intervenții complexe de descarcerare pentru extargerea victimelor din vehiculele avariate. Aceste acțiuni au fost posibile datorită profesionalismului și devotamentului echipelor de salvatori, care și-au dedicat toate resursele pentru a interveni eficient și a reduce impactul negativ al acestor evenimente”, a declarat colonel Cristian Buhăianu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș regretă profund pierderea de vieți omenești în evenimentul tragic și subliniază importanța respectării măsurilor de siguranță rutieră pentru a preveni astfel de tragedii. ISU Mureș rămâne dedicat misiunii sale de protejare a vieților și bunurilor și face un apel către comunitate pentru conștientizarea riscurilor și respectarea normelor de siguranță rutieră.

Polițiștii continuă activitățile pentru reducerea riscului rutier

Accidentele rutiere au un impact vizual puternic la momentul producerii, dar consecințele lor cele mai grave, de natură fizică și psihică, afectează pe termen lung atât victimele directe, cât și familiile acestora. Polițiștii județului transmit compasiune familiilor victimelor și își continuă eforturile pentru reducerea riscului rutier.

Activitatea de creștere a gradului de siguranță pe drumurile publice face parte din paleta de obiective prioritare ale Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

Eforturile polițiștilor pe segmentul siguranței rutiere presupun o serie de activități organizate pentru identificarea și combaterea cauzelor generatoare de accidente, dar și pentru creșterea gradului de disciplină și educație rutieră în rândul participanților la trafic.

„În primele 10 luni ale anului în curs, în județul Mureș s-au produs 135 de accidente rutiere grave, soldate cu 27 de persoane decedate, 124 de persoane rănite grav și 59 de persoane rănite ușor. În perioada de referință, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave produse în județul Mureș sunt abaterile săvârșite de bicicliști, neacordarea de prioritate pietonilor, viteza neregulamentară sau neadaptată și indisciplina pietonală. Astfel, abaterile bicicliștilor reprezintă 14% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 19 accidente grave, soldate cu o persoană decedată, 18 persoane rănite grav și două persoane rănite ușor,

Neacordarea de prioritate pietonilor reprezintă 13% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 18 accidente grave, soldate cu patru persoane decedate, 14 persoane rănite grav și o persoană rănită ușor. Viteza neregulamentară sau neadaptată reprezintă 13%, din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 18 accidente grave, soldate cu cinci persoane decedate, 20 de persoane rănite grav rănite și 13 persoane rănite ușor, iar indisciplina pietonală reprezintă 12% din totalul accidentelor rutiere grave, înregistrându-se 16 accidente grave, soldate cu șase persoane decedate și 10 persoane rănite grav”, a declarat comisar șef de poliție Cristian Conțiu.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, numărul total al accidentelor grave produse în acest an, pe fondul principalelor cauze generatoare, înregistrează o ușoară scădere, de -1%.

De asemenea, în perioada de referință, comparativ cu perioada similară a anului trecut, a fost înregistrată o scădere de -24% în ceea ce vizează accidentele produse pe fondul cauzei ,,abateri bicicliști” și o scădere de -18% raportat la cauza ,,viteză”.

Pentru atingerea obiectivului asumat conform Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră în perioada 2019-2030, este necesar ca numărul persoanelor decedate din accidente rutiere să se reducă până în anul 2030 cu 50% față de anul de referință 2019.

„În aceeași perioadă a anului 2019, în județul Mureș au fost înregistrate 40 de persoane decedate în accidente rutiere, comparativ cu 27 înregistrate în 10 luni 2024. De asemenea, numărul persoanelor rănite grav urmează un trend descendent din anul 2019, în prezent fiind înregistrate 124 de persoane rănite grav, comparativ cu 202 la 10 luni 2019.

Deși trendul general este unul descendent din 2019 până în prezent, în continuare este necesară abordarea proactivă e segmentului de siguranță pe drumurile publice, având în vedere că, față de 10 luni 2023, în aceeași perioadă a anului 2024 au fost înregistrate cu 7 mai multe persoane decedate în evenimentele rutiere produse în județ”, a mai spus acesta.

Activitățile specifice derulate de structurile rutiere

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au inițiat și desfășurat în primele 10 luni ale anului curent peste 380 de acțiuni pentru creșterea siguranței pe drumurile publice, vizând, în mod special, combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.

Combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație a fost prioritizată, astfel că, în comparație cu perioada similară a anului trecut, în cele 10 luni ale anului 2024, numărul acțiunilor privind neacordare prioritate pietoni, înregistrează creștere cu +26%, cele privind indisciplina pietonală creștere de +95% și cele privind combaterea vitezei o creștere de +65%.

Numărul sancțiunilor pentru încălcarea normelor rutiere a crescut în acest an, ajungând la 30.592, comparativ cu 29.774 în aceeași perioadă din 2023. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat la abaterile bicicliștilor (+38,2%), neacordarea de prioritate pietonilor (+9,4%) și viteza excesivă (+7,5%).

„În perioada analizată au fost constatate 199 de infracțiuni privind conducerea sub influența alcoolului și 70 privind conducerea sub influența substanțelor psihoactive. De la intrarea în vigoare a noilor prevederi privind testarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive, au fost depistați 32 de conducători auto sub suspiciunea posibilului consum de substanțe interzise. În 5 situații rezultatul analizării probelor biologice a fost negativ.

În cele 10 luni ale anului 2023, au fost dispuse 23 de măsuri preventive față de persoanele care au săvârșit infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice.

Dintre acestea, 9 au fost dispuse pentru infracțiunea (principală) de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, 13 pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 1 pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice”, a mai explicat acesta.

Activități preventive

Pentru gestionarea adecvată a faptelor antisociale care se pot produce în segmentul siguranței rutiere, o componentă importantă este reprezentată de activitățile cu rol educativ.

„Activitățile informativ-preventive derulate de polițiștii mureșeni vin în completarea eforturilor din teren, întocmai pentru a spori gradul de disciplină rutieră în rândul tuturor categoriilor de participanți la trafic, de conștientizare a consecințelor negative asociate implicării în accidente de circulație și de educație rutieră, în special în rândul copiilor sau a celor tineri, pentru prevenirea implicării acestora în evenimente negative și pentru formarea unor viitori participanți la trafic mai responsabili.

În cele 10 luni ale anului 2024, polițiștii rutieri și de prevenire au desfășurat 194 de activități informativ-preventive, de educație rutieră, cu peste 8.600 de beneficiari”, a mai spus Cristian Conțiu.

Activități cu rol educativ

În cadrul proiectelor ,,Școala Siguranței Tedi” și ,,Învăț să fiu în siguranță!”, polițiștii Comartimentului de Analiză și Prevenire a Criminaltății Mureș au urmărit formarea și sedimentarea de către cei mici a conduitelor corecte în calitate de participanți la traficul rutier, (pietoni, pasageri auto etc.) încă de la cele mai fragede vârste, pentru adoptarea unei conduite preventive în acest domeniu și în viața de adult.

Totodată, au continuat și în acest an activitățile de informare a tuturor participanților la trafic cu privire la faptul că este exclusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul persoanelor aflate sub influența alcoolului, a substanțelor interzise sau fără a deține permis de conducere și care provoacă un accident de circulație soldat cu pierderi de vieți, conform modificărilor legislative din anul 2023.

Polițiștii din Mureș, în colaborare cu Fundația Comunitară Mureș, au organizat campania „Mic dejun pentru bicicliști,” unde au discutat cu peste 200 de bicicliști despre legislația rutieră, vulnerabilitățile bicicletei și măsurile de siguranță. Pentru educația rutieră a tinerilor, au fost organizate concursurile „Desenăm, ne jucăm, circulație învățăm!” și „Educație rutieră, educație pentru viață,” finalizate cu faza județeană în luna mai, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Importanța siguranței pe drumurile publice a fost subliniată în diverse evenimente publice, cum ar fi Ziua Poliției Române, Ziua Internațională a Copilului, tabere școlare, festivaluri, competiții de raliu și manifestări locale. Participanții au primit recomandări de la polițiști și au avut ocazia să observe echipamentele poliției rutiere sau să simuleze efectele consumului de substanțe interzise folosind „ochelari speciali pentru droguri.”

Secunde care pot salva vieți

Comisarul șef de poliție Gabriela Pîncă a declarat că întâlnirea de astăzi este una extrem de emoționantă, subliniind că este o zi discutată de mai bine de 10 ani în memoria celor care au pierit în accidente. „Este important să avem statistici pentru a ne coordona activitățile, dar nu trebuie să uităm niciodată că în spatele fiecărei cifre se află o viață, un destin, o familie”, a spus aceasta.

De asemenea, Gabriela Pîncă a subliniat importanța factorului uman, afirmând că singurul element pe care îl putem controla în trafic este comportamentul nostru.

„Uităm că trebuie să lăsăm încet pedala, chiar dacă avem mașini performante, erorarea este tot la om. Trebuie să o lăsăm mai încet, pentru că nu degeaba este un indicator de limitare de viteză. Nu lăsăm mai încet viteza din cauză că primim un flesh, ci lăsăm mai încet pentru că știm că viteza ne oferă o distanță de frânare, o vedere periferică și ne ajută să evităm un copil acre a sărit în stradă. Toate acestea le uităm și încă mă înreb de ce. Cred că suntem setați să nu ne gândim la moarte. Nu ieșim în trafic și ne gândim că azi putem muri. Cu siguranță nu s-au gândit nici cei care nu mai sunt printer noi. Dar cred că trebuie să ne setăm pe responsabilitate”, a mai spus aceasta.

De asemenea, aceasta a făcut apel la responsabilitate, încurajând populația să poarte centura de siguranță, inclusiv pasagerii din spate, pentru că acest simplu gest poate salva vieți. „Un moment de neatenție poate avea consecințe grave, dar și un moment de atenție poate face diferența”, a adăugat Gabriela Pîncă, subliniind că responsabilitatea nu trebuie să fie motivată doar de prezența poliției, ci de faptul că fiecare dintre noi are în mâinile sale siguranța celor din jur.

Tehnici care pot salva vieți

„Ca specialist și instructor în descarcerare și prim ajutor calificat pot spune că airbag-ul se deschide cu o viteză de 300 de kilometri pe oră, într-un timp de 0,01 – 0,05 secunde. Vă dați seama că dacă avem acel martor mincinos la centură sau centura pusă pe spate, impactul corpului uman asupra airbag-ului este foarte mare. Dacă nue xistă leziuni externe, adică fracturi, cu siguranțp există leziuni interne, de exemplu ruptură de ficat și de organe interne”, a declarat maior Alin Moldovan, șef Centru Național de Formare Formatori Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al jud. Mureș.

Acesta a mai precizat că instructorii și specialiștii în descarcerare participă deseori la activități și ateliere de prim-ajutor în care încearcă să conștientizeze populația de aceste manevre de prim ajutor. Totodată, îndeamnă cetățenii să participe ori de câte ori au ocazia la astfel de ateliere, deoarece mâinile noastre pot fi magice și putem salva o viață în primele cinci minute, până la ajungerea unui echipaj de salvare.

Diana CĂRBUREAN