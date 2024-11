Carte despre dezinformare în contextul războiului din Ucraina, lansată la UMFST

Volumul „Disinformation Crossing Borders. The Multilayered Disinformation Concerning the War in Ukraine”, coordonat de Mihaela Daciana Natea, a fost prezentat în Aula Magna a clădirii UMFST de pe strada Nicolae Iorga. În cadrul lansării de carte, au luat cuvântul autori care au contribuit cu articole și studii la realizarea volumului publicat la editura L´Harmattan, Paris.

„De ce tema este dezinformare și efectele transnaționale ale dezinformării? Cred că cu toții ați putut vedea în perioada pandemiei că lumea s-a polarizat. Aveați informații pe net care vă îndemnau fie la vaccinare, fie împotriva vaccinării. Erau fie pro existența unui virus, fie oculta mondială care lansează astfel de informații false. Ele se bazau pe o formă de dezinformare, într-un mod sau altul ambele părți foloseau astfel de elemente de dezinformare. Ceea ce era interesant, la promovarea acelor mesaje în spațiul public este că dela o țară la alta mesajele erau similare”, a spus conf. univ. dr. Mihaela Natea.

Volum ajuns în biblioteci internaționale

„Un colectiv, poate și mic, poate nu întotdeauna cel preferat la nivel instituțional, poate să facă ceva ce mulți alții nu pot: excelență. Pentru că întotdeauna coeziunea, cooperarea, încrederea în forțele proprii vă vor duce mai departe decât vă puteți imagina, poate chiar să aveți cărți în biblioteci internaționale din universități din Ivy League”, a mai spus Mihaela Natea.

„Faptul că un volum la care au colaborat atât români cât și profesori din alte țări a ajuns să fie în bibliotecile cele mai importante – o găsiți și pe Amazon dacă vreți să o cumpărați. Este o realizare, într-adevăr, dar mai important este conținutul”, a adăugat Lucian Săcălean, unul dintre autori și amfitrion al evenimentului.

„Un război pentru cucerirea minților și inimilor”

„Este o carte de actualitate, o carte de mare folos, atât pentru studenții de la studii de securitate, de la istorie, de la drept, de la comunicare, cât și pentru experți sau pentru decidenții politici. Evident este nevoie de expertiză în decizia politică, dar, de asemenea, pentru fiecare cetățean, care dorește să fie informat cu privire la fenomenele actuale și cele istorice legate de dezinformare, legate de propagandă. Războiul modern este un război nu doar cu arme și omoruri, ci este un război pentru cucerirea minților și inimilor oamenilor, iar dacă reușești să demoralizezi o societate, dacă reușești să o dezbini, dacă reușești să o corupi, dacă reușești să erodezi încrederea cetățenilor în instituții și în funcționarea instituțiilor statului sau europene sau la nivel local, atunci tu poți să distrugi o țară. Este exact ceea ce Kremlinul încearcă să facă, iar unii reușesc să înțeleagă acest lucru, alții nu reușesc. Cei care nu reușesc sunt considerați, într-un limbaj de specialitate – nu eu l-am inventat, unii sunt agenți de influență, alții sunt idioți utili. Ca să nu avem idioți utili, trebuie să avem oameni bine informați. Oameni care citesc, care știu de unde să citească și care știu și să înțeleagă în spirit critic ceea ce citesc”, a spus conf. univ. dr. Simion Costea, expert în politici europene.

Evenimentul a continuat cu scurte discursuri ale celorlalți autori, iar în a doua partea studenții au fost provocați la o dezbatere cu tema „Impactul dezinformării asupra alegerilor locale din Republica Moldova și Georgia”.

Din cuprins

Volumul „Disinformation Crossing Borders” cuprinde 14 articole care abordează subiectul dezinformării din perspectiva mai multor discipline, de la drept, comunicare și psihologie, până la istorie sau studii literare.

Mihaela Daciana Natea este autoarea articolului „Is the EU Strategic Communication Good Enough? Why does the War in Ukraine Prove the Need for a More Complex Approach Towards Disinformation?”.

Hedi Saidi scrie despre opoziția laicitate-religie; Chrysotea Basia și Radu Carp, despre minoritățile naționale din regiunea Odesa, Lucian Săcălean prezintă un studiu de caz: reacțiile românilor și maghiarilor față de refugiații din Ucraina, Marius Dumitru Crăciun a scris articolul „Information and Disinformation in the Ukrainian War”, iar Nicolae Ploeșteanu și Raul Miron semnează două articole: „Dissolutions and Assumptions Close to Fake News Over Evidence Suggesting War Crimes in Ukraine. Case Study: Amnesty International Report” și „Can the International Criminal Court be Used as a Source of Fake News?”.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies.