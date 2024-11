Ciprian Dobre: Guvernările liberale au luat măsuri concrete de 10 miliarde de euro pentru mediul de afaceri

Președintele PNL Mureș, Ciprian Dobre, cel care conduce echipa candidaților liberali pentru Camera Deputaților, afirmă că PNL este singurul partid care a sprijinit mediul de afaceri, prin fonduri europene si fonduri nationale. Acesta a prezentat o serie de cifre concrete și proiecte ale guvernărilor liberale.

“Investițiile străine directe în România au crescut de la 19% din PIB în 2019 la 34,3% în 2022, pe perioada Guvernului Ciucă. Anul acesta am ajuns în 6 luni la 16,6% și nu cred că depășim 25-26%, pentru că investitorii sunt speriați de deficitul lui Ciolacu și măsurile care vin peste ei. Investițiile publice în 2019 erau de 3,5% din PIB, au ajuns la peste 6,5% pentru că am avut miniștrii PNL la fonduri europene, la dezvoltare, la finanțe. Ministrul liberal Boloș nu a făcut anul trecut rectificare tocmai ca să protejeze investițiile, încercând să nu mai aloce fonduri la cheltuielile curente, așa cum îi cerea premierul. Investițiile private în anul 2019 erau 19%, iar în perioada Guvernului Ciucă au ajuns la 22%. Asta înseamnă 3% din PIB, adică aproximativ 53 mld lei (peste 10 mld euro), investiții făcute de mediul de afaceri într-un an, mai mult decât în perioada guvernărilor PSD. Asta înseamnă respect, predictibilitate și suport prin fonduri europene și scheme de ajutor de stat, lucru pe care PNL l-a garantat”, afirmă Ciprian Dobre.

Ce sume au fost alocate în guvernările liberale pentru sprijinirea mediului de afaceri:

2 miliarde euro în pandemie și criza energetică prin apelurile POC – masurile 1, 2 – 1,5 mld euro și masura 411 – 0,5 mld euro (subventii/grant pentru capital de lucru – firmele și-au putut plăti facturile, utilitățile, chiriile ca să poată supraviețui în perioada de inactivitate;

12 miliarde lei prin programele IMM Invest și IMM Invest Plus – pentru garantarea și contragarantarea creditelor de investiții și capital de lucru pentru firmele românești;

1 miliard de lei pentru subvenționarea dobânzilor aferente creditelor pentru IMM Invest;

100 milioane euro bani pentru suvenționarea accizei la motorină pentru agricultori și transportatori;

1 miliard de euro pentru investiții în retehnologizări și eficiență energetică prin POIM 2014-2020;

750 milioane euro prin măsura 412 pentru investiții productive aferente mediului de afaceri;

3 miliarde euro în programele regionale pentru dezvoltarea IMM-urilor și proiectelor innovative;

500 milioane euro pentru digitalizarea IMM-urilor din România (apel blocat în prezent la Ministerul Fondurilor Europene);

PNL pregătește, prin Nicolae Ciucă, primul pachet coerent de reindustrializare a României, cum au făcut și propus vechii liberali Brătieni;

3 miliarde lei într-o schemă deja existentă pe 4 ani la Ministerul Finanțelor, unde deja firmele se bat și au depus proiecte pentru primele 750 milioane lei;

5 miliarde lei pentru decarbonizarea industrei siderurgice și chimice, într-un program pe 5 ani, în vederea menținerii competitivității economice la nivelul UE pentru combinatele noastre siderurgice și chimice;

1,5 miliarde lei pentru industria de prelucrare și valorificare a resurselor naturale din România (schema pe 5 ani);

2,5 miliarde lei (schema pe 5 ani) pentru micii industriași, respectiv capitalul autohton românesc (granturi între 5 – 20 milioane euro pentru antreprenorii români și credite cu componentă de grant).

