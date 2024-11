Stelian-Doru Cătană: ”Credem în puterea unei administrații eficiente, susținută de parlamentari pricepuți”

Avocat din anul 2008, cu o experiență profesională acumulată atât în sectorul public, cât și în cel privat, deținător al unui Cabinet Individual de Avocatură, cu o activitate apreciată de consilier local în municipiul Reghin, Stelian-Doru Cătană candidează de pe locul 5 în echipa Partidului Național Liberal Mureș pentru Senatul României. În anul 2021, a fost ales vicepreședinte al PNL – Organizația Reghin și membru în Biroul Politic Județean al PNL Mureș.

”Mi-am dat tot interesul și am analizat, cu maximă atenție, fiecare proiect de hotărâre și mi-am am pus în aplicare toate cunoștințele în interesul cetățenilor, astfel încât am adus în discuție proiectele de hotărâre propuse spre votare, pentru ca rezultatul final să fie unul benefic cetățenilor. Fiind de profesie avocat, experiența mea juridică mi-a oferit un avantaj semnificativ în abordarea problemelor locale”, a spus avocatul liberal descriind activitatea sa de consilier local în municipiul Reghin.

Reporter: Care sunt motivele pentru care ați decis să candidați pentru Parlamentul României?

Stelian-Doru Cătană: Am decis să candidez pentru funcția de senator din dorința de a reprezenta interesele întregii regiuni Mureș. Acest lucru îmi poate oferi posibilitatea de a participa activ la procesul legislativ și de a influența deciziile care afectează societatea. De asemenea, îmi doresc să am oportunitatea de a promova valorile și principiile în care eu cred, cum ar fi: justiția, egalitatea și transparența. Experiența de a fi parlamentar poate contribui semnificativ la dezvoltarea mea, oferindu-mi noi perspective și abilități, prin colaborarea cu alți lideri și experți, pentru a dezvolta soluții inovatoare la problemele actuale.

Reporter: Descrieți câteva realizări ale echipei de consilieri locali PNL ai municipiului Reghin în mandatul 2020-2024.

Stelian-Doru Cătană: Ca membru al echipei de consilieri locali PNL din Reghin în perioada 2020-2024, am susținut proiecte semnificative care au contribuit la modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice. Împreună, am reușit să atragem fonduri și să inițiem proiecte de reabilitare a drumurilor, să extindem rețelele de utilități și să sprijinim educația și sănătatea prin investiții și îmbunătățiri structurale. Pe lângă implicarea administrativă, echipa noastră a donat indemnizațiile pentru cauze caritabile, arătând astfel devotament și susținere pentru comunitate. Aceste realizări reflectă o muncă susținută și o angajare constantă pentru bunăstarea cetățenilor, experiență pe care doresc să o extind la nivel național.

Reporter: Care sunt principalele inițiative legislative pe care le aveți în vedere, în calitate de senator?

Stelian-Doru Cătană: În calitate de senator îmi propun să promovez inițiative legislative care să adreseze prioritățile esențiale ale cetățenilor din județul Mureș și ale românilor din întreaga țară: dezvoltarea infrastructurii naționale de transport: consider esențială crearea și modernizarea drumurilor și căilor ferate, pentru a îmbunătăți conectivitatea, a stimula economia și a atrage investitori în zonele rurale și urbane; reforma sistemului de educație și sănătate: România are nevoie de un cadru legislativ care să permită investiții durabile în educație și sănătate, inclusiv modernizarea școlilor și spitalelor și sprijinirea formării profesionale a tinerilor; susținerea mediului de afaceri și a agriculturii: îmi propun să promovez măsuri legislative care să sprijine antreprenorii locali, să reducă birocrația și să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea economică în mediul rural și urban. Aș sublinia însă și proiectul cuprins în programul electoral al echipei noastre, la propunerea președintelui PNL Mureș, Ciprian Dobre, care constă în suspendarea de îndată a activității unităților comerciale care vând alcool și tutun minorilor. Cred că poate fi o măsură care să ne protejeze copiii și să întărească sistemul prin care statul român are grijă de tineri.

Reporter: Aveți vreun mesaj pentru reghineni și comunitățile din proximitatea municipiului Reghin? Care sunt argumentele echipei liberale?

Stelian-Doru Cătană: În aceasta perioadă crucială pentru viitorul nostru, îi invit pe toti cetățenii reghineni, și nu numai, să reflecteze asupra valorilor și obiectivelor care ne unesc.PNL se angajează să promoveze o guvernare transparentă și responsabilă, în care fiecare decizie luată este în interesul cetățenilor, și împreună putem construi o societate în care fiecare voce să fie auzită și fiecare cetățean să fie respectat. Credem în puterea unei administrații responsabile și eficiente, iar sprijinul fiecărui cetățean este esențial pentru a transforma aceste obiective în realitate.

A consemnat Alex TOTH

(Material comandat de Partidul Național Liberal Mureș, CMF 11240002)