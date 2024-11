Președintele AUR, George Simion, la Reghin: ”Avem șansa să avem guvern suveranist și președinte suveranist!”

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, s-a întâlnit luni, 25 noiembrie, cu susținătorii AUR din județul Mureș. Întâlnirea a avut loc a doua zi de la desfășurarea primului tur al alegerilor prezidențiale și a fost găzduită, începând cu ora 18.00, de Casa de Cultură ”Eugen Nicoară” din municipiul Reghin.

”Trezirea în conștiință a poporului român”

”Am fost singuri împotriva tuturor și iată-ne azi, aici, în picioare, vii și pregătiți de o nouă luptă!”, și-a început discursul George Simion, candidatul AUR la funcția de președinte al României care duminică, 24 noiembrie, în turul I al alegerilor prezidențiale, s-a clasat pe locul 4, cu un scor electoral de 13,86% (1.281.327 de voturi).

Liderul AUR s-a arătat încântat de faptul că după 35 de ani de la momentul decembrie 1989 ”PSD și PNL au fost învinse de voința poporului român”, precum și de perspectiva ca țara noastră să aibă ”guvern suveranist și președinte suveranist.”

”Am avut momente de răscruce, am avut momente în care nu știam cum să ajungem la victorie, am avut momente când credeam că sistemul ăsta PSD – PNL – UDMR este invincibil și nu reușim să-l destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori n-am putut spune public tot ce am făcut și astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în fața voastră să vă spun că avem șansa să avem guvern suveranist și președinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta, România s-a trezit, poporul își ia destinul în mâini, suntem a doua zi după trezirea în conștiință a poporului român. Pentru prima oară după 35 de ani PSD și PNL au fost învinse de voința poporului român și au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD și fără PNL”, a afirmat George Simion.

”Am parcurs sute de mii de kilometri prin țară în ultimii patru ani. Am văzut sărăcia, am văzut suferința, dar am văzut și speranța și pentru acea speranță vă promit că voi lupta până la capăt”, a adăugat președintele AUR.

Principalele mesaje transmise de către George Simion:

– Despre atacurile din campania electorală: ”Nu-i bine să te bucuri de răul altora, dar e o vorbă: Când sapi groapa altuia, cazi singur în ea. Dacă domnul Dinescu ne acuza, a făcut o promisiune în timpul campaniei, că dacă nu o să câștige, se duce, se mută peste Dunăre, în Bulgaria. Cred că o să cultive castraveți și din câte am înțeles, tot domnul Dinescu a zis că Moș Teacă, Generalul Izmană, se duce la cultivat de roșii. Vacanță plăcută! Drum bun! Și lui, și lui Marcel Ciolacu! Nu mai vrem covrigari în funcții publice! Cred că acum s-a lămurit toată lumea că n-am făcut niciun blat cu PSD-ul. N-au mai știut de ce să ne acuze în această campanie. Au zis că suntem ursari, m-au făcut homosexual, au zis că am blat cu PSD-ul, mi-au jignit soția, mi-au jignit familia, m-au atacat în fel și chip, m-au făcut spion rus. Asta e cel mai dureros pentru mine, pentru că toată viața mea am luptat doar pentru țara mea și pentru poporul român și așa o să fac până la capătul vieții.”

– Despre susținerea candidatului independent Călin Georgescu în turul II al alegerilor prezidențiale: ”Lupta asta nu e a mea, lupta asta este a noastră, este despre fiecare dintre voi, despre copii noștri, despre viitorul nostru, este despre antreprenorii care luptă să creeze locuri de muncă, chiar atunci când statul le pune piedici, este despre tinerii care deși dezamăgiți încă mai speră la un viitor mai bun aici, acasă, tineri care au mers la vot și au pus ștampila pe un candidat suveranist, un candidat pe care o să vă rog pe toți din structurile noastre interne să îl promovați, să-l reprezentați și să îi apărați voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor.”

– Despre candidații propuși de AUR Mureș la alegerile parlamentare din 1 decembrie: ”Acum este momentul nostru. Vreau ca la niște alegeri poate la fel de importante, dacă nu mai importante, decât alegerile prezidențiale, să trimitem oameni de nădejde în Parlamentul României. Suntem suficient de organizați, deja suntem bătătoriți, suntem experimentați, am dus lupte întregi și știm cum să facem asta. Vreau ca județul Mureș să aibă reprezentanți de seamă și așa cum l-am cunoscut zi de zi, activ, muncind, vreau să îl am alături în Parlamentul României pe Răzvan Biro, pe coordonatorul AUR Mureș. Vreau să văd oameni valoroși, oameni care iubesc țara noastră, oameni care merită să fie acolo în Parlament, și să facă legi bune pentru români, oameni precum doctorul Cristian Vântu.”

– Despre nevoia de pace: ”Pe 8 decembrie e prima oară când un candidat suveranist și patriot are șansa reală de a câștiga pentru poporul român, pentru România adevărată. Duminică seară poporul român a vorbit. Românii au strigat ”Pace!”. Pace în regiune, pace în Europa, pace pe Glob, pace în Ucraina, pace între români și maghiari, pace în familiile noastre. Avem nevoie de pace, de dreptate, de demnitate și de libertate!”

– Despre ideea de suveranism: ”Noi candidăm pentru România, nu pentru Ucraina și nu pentru alte țări. Noi nu vom asculta ordine de la ambasade străine. Trebuie în primul și în primul rând să ne preocupăm de poporul nostru care astăzi suferă și suferă extrem de mult. Românii vor o țară condusă de români, de oameni, nu de combinatori politici. 35 de ani de nepăsare au ajuns la final și clipa biruinței va veni în foarte scurt timp. Strigătul românilor este clar: România este pentru oameni, nu pentru politruci. Nu mai vrem să fim o colonie, ci o țară puternică, liberă și suverană. Poporul român a realizat după mult timp de asuprire că poate să își ia drepturile înapoi, viața înapoi, familiile înapoi. Familiile au fost despărțite, copii noștri au fost forțați să plece în străinătate, iar tradițiile și valorile noastre au fost marginalizate. Este timpul să ne întoarcem la rădăcini, să reconstruim România pentru noi și pentru generațiile viitoare. Avem o datorie de a reface România, așa cum v-am promis, 2024 este anul în care pentru prima dată poporul român va câștiga. Și nu este o simplă luptă electorală, este o mișcare socială pe care nu o înțeleg ideologii, nu o înțeleg sociologii, care nu și-au făcut datoria, care au răspândit exit-polluri mincinoase și sondaje mincinoase.”

– Despre viitorul României: ”Nu mai facem politică, ci scriem o nouă pagină de demnitate și libertate pentru țara noastră. Și vă zic destul de clar tuturor, reghinenilor, mureșenilor, România se trezește! Noi vedem acum aceleași atacuri asupra lui Călin Georgescu, ca cele care au fost folosite asupra mea. Fie vorba între noi: atacurile acelea nu m-au slăbit. Din contră, m-au făcut să fiu mai puternic, după cum mă vedeți. Nu sunt obosit deloc, am energie încă pentru 50 de ani de acum înainte. Și le-am arătat tuturor că suntem mai buni ca ei, mai buni decât candidații lor de paie, mai buni decât păpușile lor globaliste, manevrate, și în loc să ne dezbine în cadrul AUR cum au încercat, au reușit să ne unească și mai puternic decât am fost, uniți vreodată. Știu că suntem pe drumul cel bun pentru că am supărat o mafie politică și o mafie globală care nu vrea să piardă controlul. Dar exemplul din 5 noiembrie din Statele Unite este că deja viitorul este doar al patrioților! Așa că poporul român a ales ieri, și o să aleagă și duminica aceasta, de Ziua Națională, și o să aleagă și pe 8 decembrie, să nu mai stea îngenunchiat. Suntem puternici, suntem curajoși, iar anul acesta, așa cum am promis în luna iunie nu facem politică, ci facem istorie prin curaj. După victoria suveraniștilor în America și în Europa, este rândul României să câștige, este timpul ca flacăra suveranismului să strălucească și aici. Avem nevoie de un președinte patriot, de un guvern de profesioniști și de o forță politică parlamentară suveranistă, puternică în viitorul legislativ. Așa că fiecare dintre voi mergeți la vot și îndemnați-i pe toți mureșenii și pe toți românii să voteze cu sufletul, pentru o țară liberă și demnă. Să voteze pentru o Românie suverană, puternică și unită. Votați schimbarea care ne va reda demnitatea!”.

(Comandat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, executat de SC Zi de Zi Events SRL, CMF 11240014)