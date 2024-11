George Simion: “Am fost singuri împotriva tuturor și iată-ne astăzi, în picioare, vii și pregătiți de o nouă luptă!”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a organizat luni, 25 noiembrie, la Reghin, în județul Mureș, un eveniment de prezentare a soluțiilor pentru România. În cadrul evenimentului, George Simion, președintele AUR, a susținut un discurs.

George Simion a precizat că România are șansa să aibă un guvern suveranist și un președinte suveranist.

“Am fost singuri împotriva tuturor și iată-ne astăzi, aici, în picioare, vii și pregătiți de o nouă luptă! Am avut momente de răscruce. Momente în care nu știam cum să ajungem la victorie. Am avut momente când credeam că sistemul ăsta, PSD-PNL-UMDR, este invincibil și nu reușim să îl destructurăm. Ne-am bătut mult capul, ne-am consumat, de multe ori nu am putut spune public tot ce am făcut. Astăzi vin, într-o zi de luni, după o grea bătălie electorală, în fața voastră, să vă spun că avem șansa să avem un guvern suveranist și un președinte suveranist! Sunt tare bucuros pentru asta.

România s-a trezit! Poporul își ia destinul în mâini. Suntem a doua zi după trezirea în conștiință a poporului român! Pentru prima oară după 35 de ani, PSD și PNL au fost învinse de voința poporului român și au fost aruncate în groapa istoriei politice. Românii au spus răspicat: fără PSD și PNL!”.

”Este anul în care poporul român va câștiga, iar România va fi eliberată”

Liderul AUR a atras atenția asupra faptului că nu e bine să te bucuri de răul altuia, dar e o vorbă: când sapi groapa altuia, cazi singur în ea.

“Dragii mei, am parcurs sute de mii de kilometri prin țara noastră în ultimii patru ani. Am văzut sărăcia, am văzut suferința, dar am văzut și speranța. Și pentru acea speranță voi lupta până la capăt, până îmi cedează genunchii. Am fost de la început, aici cu Răzvan, când am pornit filiala din Mureș. Erau câteva localități: Reghin, Grebenişul, Cristeștiul. Am fost în majoritatea localităților din județ. Am fost la Bogata, la Râciu, Ideciu, la Sighișoara, la Iernut, pe Valea Gurghiului, la Tăureni, am fost peste tot și o să fiu peste tot, pentru că eu vin din mijlocul vostru. V-am simțit aproape, zi de zi, minut cu minut, și vă mulțumesc pentru asta. Nu e bine să te bucuri de răul altuia, dar e o vorbă: când sapi groapa altuia cazi singur în ea. Dacă domnul Dinescu ne acuza, el a făcut o promisiune în timpul campaniei, că dacă nu o să câștige se mută peste Dunăre, în Bulgaria. O să cultive castraveți. Tot domnul Dinescu a zis că Moș Teacă, Generalul Izmană, se duce la cultivat de roșii. Vacanță plăcută! Drum bun și lui și lui Marcel Ciolacu. Nu mai vrem covrigari în funcții publice!”, a spus George Simion.

Acesta a conchis:

“Cred că acum s-a lămurit toată lumea că nu am făcut niciun blat cu PSD-ul. Nu au știut de ce să ne mai acuze în această campanie. Au zis că suntem ursari, că sunt homosexual, că am blat cu PSD. Mi-au jignit soția, familia. M-au atacat, m-au făcut spion rus. Asta e cel mai dureros pentru mine, pentru că toată viața mea am luptat doar pentru țara mea și doar pentru poporul român și așa o să fac până la capătul vieții.

Vă mulțumesc că nicăieri Imnul Național nu se aude atât de bine ca la Mureș, cântat de domnul Istrate. Lupta asta nu e a mea, este lupta noastră. Este despre fiecare dintre voi. Este despre antreprenorii care se luptă să creeze locuri de muncă, chiar și atunci când statul le pune piedici. Este despre tinerii care, deși dezamăgiți, încă mai speră la un viitor mai bun aici, acasă. Tineri care au mers la vot și au pus ștampila pe un candidat suveranist. Un candidat pe care o să vă rog pe toți din structurile noastre interne să îl promovați, să îl reprezentați și să îi apărați voturile pe 8 decembrie, pentru că suntem singuri împotriva tuturor. Am declanșat toate forțele iadului. Băsescu a reapărut, parcă e Gollum din Stăpânul Inelelor. Cu fața aia a lui. Nu îi convine nici de George, nici de Georgescu, nici de poporul român, pe care ei l-au îngenuncheat. Lupta asta este despre părinții și bunicii care vor să lase moștenire copiilor lor o țară mai bună decât cea pe care au moștenit-o ei. Dragii mei, acum este momentul nostru. Vreau ca la viitoarele alegeri, poate la fel de importante, dacă nu mai importante decât alegerile prezidențiale, să trimitem oameni de nădejde în Parlament. Suntem suficient de organizați, deja suntem bătătoriți, experimentați. Am dus lupte întregi și știm cum să facem asta. Duminică avem șansa reală de a schimba direcția acestei țări. Și mă bucur că după aceea, pe 8 decembrie, e prima oară când un candidat suveranist și patriot are șansa reală de a câștiga pentru poporul român, pentru România adevărată. Duminică seara, poporul român a vorbit. Românii au strigat „pace”. Pace în regiune, în Europa, pace pe glob și pace în Ucraina. Pace între români și maghiari. Pace în familiile noastre. Avem nevoie de pace, de dreptate, demnitate și libertate! Este o revoluție a suveranismului, a românilor care s-au săturat de 35 de ani de dominație a unui sistem corupt. Este anul în care poporul român va câștiga, iar România va fi eliberată. Să fim iarăși promotori ai păcii. Anul acesta contează de ce parte a istoriei vrem să ne aflăm. Curajul de a fi român s-a reaprins. Prin curaj ne-am scris istoria, iar acum suntem în fața unui nou moment istoric. Avem nevoie de un președinte patriot, un guvern de profesioniști și de o forță politică suveranistă puternică în Parlamentul României! Fiecare dintre voi să mergeți la vot!

Votați cu sufletul, pentru o țară liberă și demnă! Votați pentru o Românie suverană, puternică și unită! Votați schimbarea care ne va reda demnitatea!”.

”AUR este pregătit cu un program de guvernare”

Cristina Dumitrescu, candidat AUR pentru Senatul României, a susținut un discurs mobilizator la începutul evenimentului:

”Știu că e greu după săptămânile prin care am trecut. Vreau să încep prin a vă felicita din tot sufletul pentru tot efortul dus aici, în campanie, pentru că aici este mai greu decât în restul țării. De astăzi pornim la o nouă luptă. În mai puțin de o săptămână ne așteaptă alegerile parlamentare.

AUR a obținut ieri nu o victorie, așa cum ne-am fi așteptat, ca președintele George Simeon să intre în turul 2, însă am obținut confirmarea că partidul nostru a crescut așa cum trebuie, este stabil, toți oamenii și-au făcut treaba exact cum a trebuit în toate filialele, oamenii din secții, la fel, s-au luptat până la ultimul vot, deci felicitări și pentru ziua de ieri.

Familie, credință, libertate, națiune. Sunt cei patru piloni pe care noi îi prețuim și apărăm. Și apasă pe umerii noștri acea responsabilitate de a duce mai departe lupta pentru o Românie demnă, mare, suverană, așa cum cu toții ne dorim să fie, pentru ca toți românii să fie uniți și prezenți în interiorul țării. Toți, toate milioanele plecate în afara hotarelor țării. Votul de ieri ne-a demonstrat că în România încă este democrație. Pentru că votul de ieri a fost unul pentru democrație. A fost un vot clar împotriva partidelor sistemului, împotriva PSD și PNL. Este important să transmitem mesajul că AUR a demonstrat că nu face blat cu nimeni și nu colaborează și nu se luptă decât pentru români”, a spus Cristina Dumitrescu.

”Da, România ar fi avut nevoie de un președinte ca George Simeon, dar timpul nu este pierdut, el este încă tânăr. Însă România nu are nevoie doar de un președinte patriot, suveran, interesat doar de interesele cetățenilor români. România are nevoie, așa cum vă spuneam, și de un guvern dedicat acestui ideal și de un parlament dedicat acestui ideal, pentru că altfel nu putem atinge acest obiectiv pe care noi ni l-am propus de la înființarea partidului. Să ducem țara de la o fază de deconstrucție care durează de peste 30 de ani, până la o Românie reconstruită, așa cum ne dorim cu toții. Și, avem cu ce! Pentru că avem specialiști, avem un program, i-ați văzut cu toții. AUR este pregătit cu un program de guvernare, avem oameni capabili și dedicați”, a conchis Cristina Dumitrescu.

În cadrul evenimentului au fost prezentați și o parte dintre candidații AUR la alegerile parlamentare. Printre aceștia se numără Răzvan Biro, Cristian Vântu și Dan Tanasă, care deschid listele pentru Parlamentul României în județele Mureș și Brașov.

(Comandat de Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, executat de SC Zi de Zi Events SRL, CMF 11240014)