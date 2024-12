”Trebuie să prevenim ca forțele extremiste să ajungă la putere”, avertizează candidații UDMR Mureș la Senat

Csibi Attila Zoltán, președintele organizației UDMR Mureș, îi îndeamnă pe toți să participe la vot, pentru ca ideile extremiste să nu ajungă la putere.

„Niciodată până acum comunitatea noastră nu s-a confruntat cu un pericol atât de mare. Niciodată nu a fost mai mare nevoie de solidaritatea comunității, decât astăzi. Am votat pentru a păstra drepturile pe care le-am obținut până acum și pentru a realiza obiectivele noastre viitoare. Pentru asta, este esențial să avem o reprezentare puternică în legislativul românesc, să revenim la guvernare, astfel încât să putem lua cele mai bune decizii pentru comunitatea noastră, bazate pe raționament. De aceea, este esențial să participăm în număr cât mai mare la vot. Să fim prezenți cât mai mulți, astfel încât să putem decide noi înșine despre soarta noastră”, a declarat Csibi Attila, candidatul UDMR Mureș la Senat după ce a votat la Casa de Cultură din Sângeorgiu de Pădure.

Candidatul UDMR Mureș la Senat, Császár Károly, consideră că vor exista consecințe imprevizibile dacă formațiuni care promovează idei extremiste ajung la putere.

„Astăzi am votat pentru ca puterile extremiste să nu ajungă la putere și să nu-și consolideze poziția în legislație. Preluarea conducerii de către aceste formațiuni care promovează idei extremiste ar avea consecințe neprevăzute pentru toată țara. Am votat astăzi pentru a avea un viitor aici, pe meleagurile noastre, să avem o comunitate unită și o voce puternică la București. Acum, mai mult ca oricând, este nevoie de raționament în conducerea țării și de o gândire echilibrată și rațională în comunitatea noastră. Îi îndemn pe toți să nu permită ca alții să preia controlul asupra vieților noastre – mergeți la vot”, a declarat candidatul UDMR Mureș la Senat care a votat în această dimineață la Școala Generală din Fântânele.

Novák Levente, președintele executiv al UDMR Mureș, candidat la Senat, a votat în această dimineață la Școala Generală Deák Farkas din Miercurea Nirajului.

„Întreaga societate este în mare pericol dacă forțele extremiste ajung la putere. Astăzi am votat pentru ca acest lucru să nu se întâmple. Prin votul meu de astăzi, am contribuit la oprirea înaintării extremismului care a apărut în ultima perioadă în România. Am votat pentru ca drepturile comunității noastre, obținute cu greu, să nu ne fie retrase, să nu ne pierdem identitatea. Fiecare vot ne înmulțește forța și ne face vocea mai puternică. De aceea, este esențial să mergem astăzi la vot. Nu putem permite să pierdem. Astăzi, vocea rațiunii trebuie să învingă”, a declarat Novák Levente, candidatul UDMR Mureș la Senat.

(Comunicat de presă, UDMR Mureș)