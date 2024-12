Aeroportul Transilvania în 2024: Trafic redus și probleme de personal, dar investiții majore în extinderea terminalului

Anul 2024 a fost unul marcat de dificultăți pentru Aeroportul Internațional „Transilvania” din Târgu Mureș, în contextul reducerii traficului aerian și al lipsei de personal specializat. Cu toate acestea, investițiile în extinderea terminalului și diversificarea zborurilor sezoniere oferă speranțe pentru o redresare semnificativă în anii următori.

Suspendarea curselor către Germania, o lovitură pentru trafic

Traficul de pasageri al aeroportului a scăzut cu aproximativ 15% față de anul precedent, în principal din cauza suspendării temporare a zborurilor către Memmingen și Dortmund de către principalul operator aerian. Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului, Peti Andras, a explicat impactul acestei decizii și măsurile de compensare adoptate:

„La începutul anului, compania aeriană principală care operează zboruri a luat decizia de a suspenda temporar două curse de Germania, Memmingen și Dortmund. Noi am inițiat tratative cu alte companii, din păcate nu au fost doritori. Însă aproape a compensat această lipsă de pasageri cu foarte multe curse sezoniere, estivale, către Turcia și Grecia – am avut un record de 6 zboruri săptămânale – am ajuns la 200.000 de pasageri, ne așteptăm până la sfârșitul anului să ajungem la 220.000 de pasageri, față de 260.000 anul trecut”, a explicat acesta, potrivit radiomures.ro.

Lipsa de personal specializat, o problemă acută

Una dintre cele mai mari provocări pentru aeroport rămâne atragerea și menținerea personalului calificat. Peti Andras a subliniat dificultățile generate de lipsa de competitivitate salarială și de constrângerile bugetare:

„Este cea mai mare provocare, lipsa forței de muncă specializată. Având în vedere controlul foarte strict asupra costurilor, anul acesta nu am acordat nicio majorare de salarii, majoritatea sunt aproape de salariile minime garantate în economie, deci clar că nu suntem competitivi pe piața forței de muncă. Lipsește cu desăvârșire personal pregătit din punct de vedere tehnic sau financiar, nu reușim să angajăm electricieni, contabili și nici alt tip de personal cu specific deosebit, aferent Aeroportului”, a adăugat Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului.

Extinderea terminalului de pasageri, un proiect aproape finalizat

Pe lângă dificultățile operaționale, aeroportul înregistrează și progrese importante în extinderea terminalului de pasageri, o investiție de aproape 40 de milioane de euro. Proiectul este realizat în proporție de 90%, însă a fost întârziat din cauza Ordonanței 107 privind reducerea alocărilor de fonduri publice.

Peti Andras rămâne optimist în privința finalizării lucrărilor și a impactului acestora asupra viitorului aeroportului: „Sunt convins că anul acesta lucrările se vor încheia, ceea ce conduce la speranța atragerii de noi curse, inclusiv comerciale, pe aeroport”.

Perspective pentru 2024

Deși anul 2024 a fost unul dificil, reprezentanții Aeroportului Internațional „Transilvania” din Târgu Mureș privesc cu încredere spre viitor. Finalizarea terminalului și diversificarea parteneriatelor aeriene ar putea aduce aeroportul mai aproape de potențialul său maxim, consolidându-l ca o poartă aeriană esențială pentru județul Mureș și regiunea Centru.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Aeroportul Transilvania