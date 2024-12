Campanie de siguranță rutieră în județul Mureș

Aproape o mie de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a de la Liceele ”Bolyai Farkas”, ”Electromureş” şi ”Gheorghe Marinescu” au participat, miercuri, la Teatrul Naţional din Târgu Mureş, la un eveniment desfăşurat în cadrul campaniei de siguranţă rutieră ”Be Cool. Keep it Safe!”, iniţiată de pilotul de raliuri Bogdan Marişca, informează www.agerpres.ro.

”Au auzit, au văzut, sperăm că au înţeles că, în traficul rutier, siguranţa noastră depinde de multe, printre cele mai importante sunt alegerile noastre, mentalitatea, experienţa. Timp de 2 ore şi jumătate, au trecut prin multe subiecte, de la viteză, centură, teribilism, la traversare, alcool sau droguri! De apreciat iniţiativă, susţinerea ei, implicarea tuturor! Să le fie de folos”, a arătat coordonatoarea Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul IPJ Mureş, comisar şef Gabriela Pâncă, pe Faceboook. Campania de siguranţă rutieră „Be Cool. Keep it Safe!”, lansată la jumătatea lunii noiembrie, în judeţul Mureş, se va derula pe parcursul unui an şi se adresează unui număr de peste 8.000 de elevi din clasele a XI-a şi a XII-a din 33 de licee.

