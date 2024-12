Dialog între universitate și angajatori: punte către o educație adaptată pieței muncii

Evenimentul anual dedicat dialogului între angajatori și reprezentanții mediului academic s-a desfășurat cu succes și în acest an, luni, 9 decembrie, având ca obiectiv principal crearea unei punți de legătură între cerințele pieței muncii și procesul educațional. Lansată pentru prima dată în 2016, această inițiativă continuă să fie o platformă utilă pentru adaptarea planurilor de învățământ și a formelor de evaluare, în beneficiul studenților și al angajatorilor. Organizatorii își propun să transforme această întâlnire într-o tradiție de durată, care să stimuleze colaborarea între cele două părți.

Anul acesta, la eveniment au participat aproximativ 20 de angajatori din diverse domenii, printre care tehnologia informației, turism, sănătate și farmacie, acoperind astfel toate programele de studii oferite de facultate. Prin implicarea lor, angajatorii au adus perspective valoroase asupra cerințelor actuale din industrie, oferind profesorilor sugestii pentru ajustarea curriculei și îmbunătățirea formării profesionale a studenților.

„Am perceput din diferite păreri exprimate cu alte ocazii de către angajatori, că sunt anumite aspecte în pregătirea studenților noștri care nu sunt acoperite sau nu sunt suficient de bine puse în evidență prin modul în care se desfășoară procesul didactic. Ne-au semnalat mici probleme pe domeniul ingineriei că nu au competențe bune de comunicare, inclusiv într-o limbă de circulație internațională. Știind despre acest lucru, am adaptat planul de învățământ, introducând mai multe discipline care să se refere la limba străină de specialitate și la comunicare”, a declarat Daniela Ștefănescu, conf. univ. dr. și prorector responsabil cu relația cu piața muncii.

Întâlnirea subliniază importanța colaborării între mediul academic și cel profesional, contribuind la pregătirea absolvenților pentru o integrare mai rapidă și eficientă pe piața muncii. Pe lângă competențele tehnice, angajatorii au evidențiat necesitatea dezvoltării unor abilități suplimentare, cerințe care se urmăresc a fi integrate în procesul educațional prin aceste întâlniri. Scopul principal rămâne adaptarea formării academice la nevoile reale ale pieței muncii, cu sprijinul direct al partenerilor din industrie.

Studenții percep efectele întâlnirilor de acest gen, motiv pentru care, anul acesta au fost invitați și ei pentru a se putea exprima cu privire la subiectele propuse ediției din acest an.

„Noi de-asta ne și întâlnim, pentru a fi un prilej ca ei să poată constata că noi am ținut cont de propunerile pe care le-au formulat și să vadă cât și cum am reușim să integrăm în activiattea didactică. Nu este ușor. După cum știți, învățământul este prin natura sa mai tradiționalist și de aceea unele schimbări sunt mai greu de implementat, dar cu ajutorul susținerii conducerii, a decanilor facultăților, am reușit ca unele dintre propunerile lor să devină relitate”, a mai spus aceasta.

Evenimentul inaugural al zilelor Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” (UMFST) din Târgu Mureș a fost dedicat recunoașterii și mulțumirii angajatorilor care sprijină constant inițiativele academice. Organizatorii au dorit să transmită un mesaj de apreciere către partenerii din mediul economico-social, subliniind importanța contribuției acestora la dezvoltarea unei educații universitare relevante pentru piața muncii. Evenimentul s-a continuat cu un concert susținut la parterul Facultății de Economie și Drept, de către Orchestra UMFST.

Luna decembrie, considerată a fi și o perioadă de bilanț, a fost aleasă pentru a evidenția eforturile comune ale cadrelor didactice și ale angajatorilor. Relația cu mediul economico-social este una dintre prioritățile strategice ale UMFST, iar acest eveniment se aliniază perfect acestui obiectiv.

Zilele UMFST continuă pe parcursul întregii săptămâni, evenimentul inaugural marcând doar începutul unei serii de activități care celebrează parteneriatele, performanța academică și implicarea comunitară.

Text: Diana CĂRBUREAN

Foto: Lorena PINTILIE