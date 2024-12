Parlamentarii UDMR Mureș. „O să ajutăm și Consiliul Județean și Municipiul Târgu Mureș cu proiectele în derulare”

UDMR Mureș a organizat o întâlnire cu jurnaliștii în cafeneaua de la parterul Hotel Concordia. La evenimentul organizat marți, 10 decembrie, de la ora 9:30, au participat senatorii și deputații aleși, care au candidat pe listele UDMR Mureș, cu excepția deputatului ales Markó Attila Gábor. În urma alegerilor parlamentare și a distribuirii mandatelor, UDMR Mureș va avea 2 senatori: Novák Levente și Császár Károly, și 4 deputați: Csép Éva Andrea, Vass Levente, Markó Attila Gábor și Kolcsár Anquetil Károly.

În deschiderea conferinței de presă au luat cuvântul Csibi Attila Zoltán, președintele filialei județene, și Péter Ferenc, președintele CJ Mureș. Csibi Attila Zoltán a făcut referire la reținerea de către DNA a primarului Municipiului Târgu Mureș: „Noi avem încredere în justiție, sperăm că o să facă o investigație corectă și credem în nevinovăția domnului Soós Zoltán”.

De asemenea, liderul UDMR Mureș a evidențiat rezultatul foarte bun obținut la parlamentare. „Țelul nostru a fost, în campanie, să păstrăm cele 5 mandate de parlamentar, pe care le-am obținut în 2020. Ceea ce nu am putut să realizăm în 2016 și în 2020, acum am reușit și am adus și al patrulea mandat de deputat pentru UDMR Mureș. Este foarte important pentru noi. Mulțumim comunității mureșene pentru sprijinul acordat. Colegii mei o să lucreze pentru județul Mureș. O să ajutăm și Consiliul Județean și Municipiul Târgu Mureș cu proiectele în derulare”, a declarat Csibi Attila Zoltán, președintele UDMR Mureș. Acesta a adăugat că aleșii UDMR vor oferi sprijin tuturor localităților din județ.

„Suntem după un an de alegeri maraton”

„Suntem după un an de alegeri maraton. Chiar dacă ne-am fi dorit să fie un an în care am încheiat toate alegerile, așa se pare că n-am reușit. Sunt mândru de echipa UDMR care a reușit rezultate foarte bune, atât la alegerile locale, cât și la alegerile parlamentare. Cred că în continuare putem să fim o echipă bună pentru a ajuta proiectele mureșene și pentru a ajuta cetățenii din acest județ ca să prospere. Și să aducem cât mai multe proiecte în beneficiul cetățenilor”, a declarat Péter Ferenc, președintele CJ Mureș, fostul președinte al UDMR Mureș.

„În perspectivă, avem foarte multe proiecte pe care trebuie să le realizăm în următorii patru ani și eu am speranța că vom reuși prin rezultatele obținute la alegerile parlamentare. Nu numai să avem o fracție foarte importantă în Parlament, ci și să intrăm la guvernare”, a mai spus Péter Ferenc.

Mulțumiri cetățenilor și aleșilor locali UDMR

„Aș vrea să le mulțumesc cetățenilor din județul Mureș, atât cetățenilor de etnie maghiară, dar și cetățenilor de etnie romă și cetățenilor de etnie română. Consider că au ales bine, au luat o decizie corectă și bună. Aș vrea să mulțumesc primarilor, viceprimarilor, consilierilor UDMR, fiindcă suntem după o campanie foarte grea și au avut o muncă asiduă”, a declarat Kolcsár Anquetil Károly, deputat UDMR Mureș, reales.

Csép Éva Andrea: „Un succes istoric”

„Am demonstrat că comunitatea maghiară din județul Mureș este una foarte-foarte puternică. Și când este vorba despre identitate și despre păstrarea identității, putem să fim și mai, și mai mulți. Putem să fim prezenți la urne în număr atât de mare, încât am reușit anul acesta să avem un succes istoric, pot să zic așa. Istoric – pentru că am reușit să avem 4 deputați și doi senatori în legislativul românesc”, a declarat Csép Éva Andrea, realeasă deputat UDMR Mureș.

Apoi, a susținut că UDMR MUreș va avea o forță mult mai mare în Parlamentul României. „Putem să reprezentăm acei oameni care ne-au dat încredere în ultima perioadă. Ceea ce ne propunem, în perioada următoare, este să lucrăm în continuare pentru a beneficia de aceea siguranță și de siguranța zilei de mâine pentru cetățeni. Vrem ca acest județ să se dezvolte în continuare”, a mai spus Csép Éva Andrea.

„Totodată, eu vreau să-mi continui munca pe care am început-o acum 8 ani, în Comisia de muncă și protecție socială a Parlamentului României. Sper că grupul UDMR îmi va acorda încredere să pot să lucrez în acest domeniu – domeniu în care mă simt în apele mele, în care am pregătire și în care am și proiecte”, a adăugat Csép Éva Andrea.

Centurile ocolitoare – priorități

„S-au uitat toți ciudat la mine. Când am spus că scopul nostru este să avem patru deputați. Erau mulți care au crezut, dar am și obținut un rezultat istoric. De 20 de ani, nu a avut atâtea voturi UDMR la alegerile parlamentare câte am obținut acum, mulțumiri cetățenilor din județul Mureș și colegilor noștri care au muncit enorm pentru a avea succesul ăsta”, a declarat Novák Levente, senator UDMR Mureș.

„În continuare, prioritățile noastre sunt centurile ocolitoare ale Târgu Mureșului și dezvoltarea, mai departe, a Aeroportului Târgu Mureș. Așa cum am zis și în campanie, o să cerem sprijinul tuturor colegilor noștri parlamentari din județ, să ne sprijine, să obținem rezultatele scontate”, a mai spus senatorul Novák Levente, membru al senatului României din anul 2022.

Mesaj de normalitate

„Din punctul meu de vedere, ca deputat, o să încerc să-mi continui treaba pe care am început-o în 2016, ca parlamentar, secretar de stat, și, acum, parte dintr-o echipă bună, puternică”, a declarat Vass Levente, deputat UDMR Mureș. Vass Levente revine în Camera Deputaților, după mandatul din legislatura 2016-2020.

Acesta a felicitat conducerea UDMR Mureș „pentru strategia aleasă”. „Să mergem în localitățile din capătul județului, începând de la Sighișoara, până la Luduș, Grindeni și așa mai departe și să ne întâlnim cu oamenii – cu unguri și cu români, la fel, și să încercăm să transmitem un mesaj de normalitate, un mesaj de optimism”, a mai spus Vass Levente.

Cel mai mare câștig: feedback-ul

„Vreau să subliniez un lucru foarte important, în afară de faptul că toată lumea a mulțumit tuturor (…) Suntem foarte bucuroși pentru rezultatele obținute, am obținut un rezultat extraordinar, pe care ni l-am dorit de mulți ani: să avem și al patrulea mandat de deputat, însă cel mai mare câștig, după părerea mea, este feedback-ul primit de la cetățeni, care a fost unul foarte-foarte pozitiv. Ne-au transmis că, cu toate că au întrebări și punctual întrebări legate de tot ce se întâmplă în parlament, dar, în mare, au foarte mare încredere în parlamentarii aleși. Au foarte mare încredere în candidații care au participat la alegeri și, prin votul lor, au demonstrat că această încredere este chiar foarte-foarte mare”, a declarat senatorul UDMR Mureș reales, Császár Károly Zsolt.

„Noi trebuie să onorăm această încredere. Trebuie să lucrăm în continuare foarte-foarte mult în parlament. Sperăm că și grupul UDMR din parlament o să aibă de câștigat, mai ales prin faptul că UDMR Mureș trimite o echipă foarte competentă din punct de vedere profesional. Noi vom face tot posibilul ca și pe plan național, pe proiecte legislative, și pe plan local, la nivelul județului Mureș, să ne aducem aportul ca acest județ să prospere”, a mai spus Császár Károly.

Dintre cei 6 parlamentari aleși pe listele UDMR Mureș, Markó Attila Gábor este membru fondator al UDMR Brașov.

La nivel național, UDMR a obținut 6,38% dintre voturile pentru Senat și 6,33% la Camera Deputaților. În județul Mureș, UDMR a câștigat detașat alegerile parlamentare: 39,15% la Senat și 39,12% la Camera Deputaților, avânt cu aproape 60.000 de voturi mai mult decât formațiunea politică de pe locul 2.