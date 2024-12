Centru de zi pentru copii finalizat la Eremitu, Mureș, prin PNRR

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse a anunțat joi, 12 decembrie, că au fost finalizate șase centre de zi destinate copiilor care se confruntă cu riscul de separare de familie. Acestea au fost realizate cu sprijin financiar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Azi, la împlinirea unui an de la semnarea contractelor pe PNRR, când prăznuim pe Sfântul Spiridon făcătorul de minuni, ocrotitorul celor bolnavi şi al celor aflaţi în nevoi am anunţat finalizarea primelor 6 centre, iar în următoarele 6 luni se preconizează încheierea lucrărilor tuturor celorlalte centre de zi planificate. PNRR înseamnă reforme şi un mod de viaţă pentru că locul copilului este alături de familie, iar rolul nostru este să facem tot posibilul astfel încât toţi copiii să crească şi să se dezvolte în interiorul familiilor lor. Îi felicit pe toţi primarii care şi-au dus la îndeplinire proiectele, le urez spor celorlalţi care sunt pe ultima sută de metri. Mă bucur că aţi fost alături de mine şi că împreună am pus înainte viitorul copiilor din comunităţile lor”, a declarat ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Natalia Intotero, conform unui comunicat transmis Agerpres.

Printre cele șase centre de zi se numără și centrul din comuna Eremitu, judeţul Mureş, cu 42 de beneficiari copii, inclusiv etnie romă, risc de abandon şcolar şi măsuri de protecţie specială, în valoare totală de 3.070.189,27 lei.

Potrivit Agerpres, aceste centre vor oferi consiliere și asistență socială familiilor aflate în dificultate, având ca scop prevenirea separării copiilor de părinți. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse coordonează reformele și investițiile în cadrul PNRR, Componenta 13 – Reforme Sociale, Investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de familie.

Proiectul, cu o valoare totală de 50 de milioane de euro, vizează în principal sprijinirea copiilor din comunități vulnerabile și prevenirea separării acestora de familiile lor. Cele 159 de centre de zi vor oferi servicii sociale pentru a preveni separarea a până la 4.500 de copii de familiile lor.

