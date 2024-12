FOTO: Excelența în cercetare științifică și educație, onorată la Gala UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a onorat și în acest an excelența în cercetare științifică și în educație, cu prilejul Galei UMFST organizată joi, 12 decembrie, în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu Mureș.

Evenimentul a constituit unul dintre momentele culminante ale ediției din acest an a Zilelor UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș care s-au desfășurat pe durata unei săptămâni foarte bogată în activități, în perioada 9-13 decembrie.

Excelență în cercetarea științifică

Premiile de Excelență în cercetarea științifică au fost acordate ”pentru rezultate remarcabile obținute în activitatea științifică” și au fost înmânate de către Prof. Univ. Dr. Claudia Bănescu, prorector pe domeniul Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Cele trei premii au fost acordate pe trei secțiuni, astfel: pentru secțiunea Sănătate, categoria Cadru didactic titular – Asist. Univ. Laura Iulia Bărcuțean, pentru secțiunea Știință și tehnologie – Prof. Univ. Vasile Cernat și pentru secțiunea Sănătate, categoria Cadru didactic titular din universitate, vârsta sub 35 de ani – Șef Lucrări Paul Călburean.

”Asistăm la un moment deosebit în cadrul Zilelor Universității și anume la un eveniment devenit tradiție ce pune în lumină și celebrează excelența cercetării. Cercetarea înseamnă pasiune, înseamnă atitudine, înseamnă implicare, idei inovatoare, curiozitate, dar și curajul de a visa și de a realiza, de a transforma necunoscutul în cunoscut”, a subliniat Prof. Univ. Dr. Claudia Bănescu.

”Premiile constă în finanțarea de către Universitate în anul 2025 a participării la un congres științific internațional sau finanțarea taxei de publicare a unui articol indexat Web of Science în cuantum de o mie de euro”, a adăugat prorectorul pe domeniul Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic al principalei universități mureșene.

Granturi de cercetare științifică

De asemenea, conducerea UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș a premiat cele mai valoroase proiecte depuse în competiția internă de granturi de cercetare științifică, ediția 2024.

”Fiecare proiect premiat astăzi reflectă nu doar competența științifică, ci și curajul de a pune întrebări și de a încerca să se aventureze în domeniul cunoașterii”, a arătat Prof. Univ. Dr. Claudia Bănescu.

Proiectele premiate au fost clasificate pe trei secțiuni, după cum urmează: secțiunea Granturi colective, domeniul Sănătate – Irina Matran, Valentin Nădășan, Raul Miron, Carmen Șuteu, Laura Suciu și Florina Vultur; secțiunea Granturi individuale, domeniul Sănătate – Paul Călburean, Lenard Farczadi, Anca Cighir, Adriana Crișan, Martin Ștefan, Maria Oana Săsăran, Bogdan Halațiu și Janosi Kinga Maria; secțiunea Granturi individuale, domeniul Științe și Tehnologie – Vlad Aniței.

”Doresc să îi felicit pe toți colegii pentru realizările deosebite și să le mulțumesc contribuției pe care o aduc nu doar universității, ci și comunității academice naționale și, desigur, internaționale”, a mai transmis Prof. Univ. Dr. Claudia Bănescu.

Performerii examenului de Rezidențiat

În cadrul aceleiași Gale, organizatorii acesteia și-au exprimat aprecierea față de cele mai valoroase rezultate obținute la Concursul Național de Rezidențiat, ediția noiembrie 2024.

”Îi premiem în seara aceasta și pe cei mai buni dintre cei buni, absolvenții noștri care au obținut punctajele maximale, punctaje foarte bune la Examenul de Rezidențiat, sesiunea noiembrie 2024. Îi felicit în numele Universității atât pe ei, cât și pe toți colegii care au promovat acest examen și le doresc în numele Universității mult succes în această nouă ipostază, de medici rezidenți care vor debuta în 2025”, a menționat prof. univ. dr. Radu Mircea Neagoe, secretar academic al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Acesta a acordat apoi trei premii, pentru Dr. Ana Maria Popîrdă (domeniul Medicină), Dr. Iulia Cristiana Dulău (domeniul Medicină Dentară) și Farm. Kis Csenge (domeniul Farmacie).

Diplome de Apreciere

La puțin timp după susținerea Discursului Anual al Rectorului, Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei a oferit Diplome de Apreciere unor invitați speciali ai Galei.

”Onorăm cu această ocazie nu doar excelența, ci și experiența, implicarea, dedicarea pe care colegii noștri au avut-o de-a lungul carierei universitare, prin implicarea în activitățile Universității. Obișnuim în fiecare an să facem acest lucru, și o fac cu multă bucurie și cu sentimentul că îndeplinim o datorie necesară și nobilă, să îi onorăm pe cei care fie s-au pensionat în acest an, fie au împlinit în acest an o vârstă rotundă”, a afirmat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Au primit Diplome de Apreciere, și în același timp aplauze generoase din partea celor aproximativ 650 de participanți la Gala UMFST 2024, următorii foști sau actuali membri ai comunității academice extinse a principalei universități din județul Mureș: Nicolae Emilian Neagu, Ioan Mocean, Maria Rogoșca, Istvan Pop, Mircea Marian Buruian, Liviu Marian, Doru Ioan Roman, Sanda Maria Copotoiu, Bara Tivadar, Marieta Elisabeta Gaboș Grecu, Carmen Lucia Chiriac, Szőcs Mihály, Paula Dana Pughiuc și Czink Gergő, cei doi din urmă fiind studenți care fac parte din Senatul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Text și foto: Alex TOTH