Lansare de carte la UMFST Târgu Mureș

Aula Magna din strada Nicolae Iorga nr. 1 a Universității de Medicină, Farmacieș, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș va găzdui luni, 16 decembrie, de la ora 11.00, evenimentul de lansare a cărții “EU Security And Multicultural Societies Dealing With A Russian Empire Revival”, autori conf. univ. dr. Mihaela Daciana Natea, dr. Maria Costea, conf. univ. dr. Simion Costea.

Totodată, în aceași locația va avea loc și dezbaterea cu tema ”Provocări actuale pentru România și Flancul Estic European”.

”Evenimentele se desfășoară în cadrul Proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

(Redacția)