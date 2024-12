Lansări de carte memorabile la Gaudeamus: tinere talente mureșene cuceresc publicul

Vineri, 6 decembrie, Romexpo București a fost gazda unui nou capitol din povestea literară a Târgului de Carte Gaudeamus. Începând cu ora 18.00, sub cupola culturală a evenimentului, două scriitoare din Târgu Mureș, Nicoleta Bungărdean Maier și E. Baciu, și-au lansat cărțile de debut: „Când părintele bun moare” și ”Cândva am fost o stea căzătoare”, ambele parte din colecția ”Arta de patru dimineața”, în colaborare cu Editura Casa Cărții de Știință. Evenimentul a fost o sărbătoare a literaturii și a adus împreună cititori de toate vârstele, dornici să descopere noi voci în peisajul literar românesc.

„Un Rai al cărților”

Atmosfera de la Gaudeamus a fost descrisă de Nicoleta Bungărdean Maier cu entuziasm: „Dacă Romexpo mai este numit și orașul din oraș, atunci cred că Târgul de Carte Gaudeamus ar trebui să se numească și Raiul din Rai. Cărți cât vezi cu ochii, expuse care mai de care mai creativ, prezentare de carte în stânga, dar hop, una și în dreapta. Oameni fremătând cu harta-n mână, însă ispitele literare sunt la tot pasul.”

Pentru autoare, lansarea volumului „Când părintele bun moare” a fost un moment de neuitat, pe care l-a comparat cu o victorie la Oscar: „M-am simțit ca Halle Berry când a câștigat Oscarul: Dreams are worth fighting for. They truly are. And I’m proof. M-am prezentat scurt și am vorbit despre cartea mea, care a primit atenția unui nou-născut – flori, aplauze, lacrimi de bucurie”. Cartea sa explorează teme profunde precum pierderea, vindecarea și regăsirea speranței, fiind primită cu mult interes de public.

„Oameni care au adus soarele cu ei”

E. Baciu, autoarea volumului „Cândva am fost o stea căzătoare”, a vorbit despre magia evenimentului și despre căldura celor prezenți: „A fost un eveniment plăcut, plin de căldură și iubire pentru literatură. Oameni minunați, care au adus soarele cu ei”. Cartea sa, o meditație asupra identității și regăsirii de sine, a fost bine primită, autoarea bucurându-se de sprijinul unui public numeros și entuziast.

Public entuziasmat

Printre participanți s-a aflat și Andreea, o tânără pasionată de literatură, care a lăudat inițiativa și calitatea evenimentului: „A fost un eveniment tare reușit care a scos în lumină tinerele talente. Consider că merită să le dăm o șansă scriitorilor români.”

Gaudeamus, sărbătoare a literaturii

Târgul de Carte Gaudeamus continuă să fie un punct de reper pentru iubitorii de literatură, oferind un spațiu unic de întâlnire între cititori și autori. Lansările de carte ale scriitoarelor Nicoleta Bungardean Maier și E. Baciu au demonstrat că pasiunea pentru literatură unește generații și inspiră noi perspective. Astfel de evenimente subliniază importanța susținerii talentelor autohtone și a promovării literaturii românești în rândul publicului larg.

Alisia BALOGH