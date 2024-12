Programe și activități educaționale, la Grupul Milvus

Reprezentanții Asociației Grupul Milvus a susținut marți, 10 decembrie, o conferință de presă în cadrul căreia a fost prezentat bilanțul ONG-ului mureșean pentru anul în curs.

”Există puține apeluri de proiecte și surse de finanțare, iar scena politică nu ne consideră parteneri, ci încearcă să ne prezinte ca pe niște adversari, fapt ce a fost deosebit de evident în campania electorală. Cu toate acestea, ne-am continuat activitățile în slujba naturii – le mulțumim pe această cale angajaților, voluntarilor și susținătorilor noștri”, au informat reprezentanții Asociației Grupul Milvus.

Activități de la A la Z

În cadrul conferinței de presă, au fost prezentate câteva programe derulate de către ONG-ul mureșean: ”Am continuat activitățile importante începute în anii anteriori – de exemplu, programele de monitorizare care urmăresc evaluarea „stării de sănătate” a populațiilor de păsări. În prezent, se desfășoară monitorizarea efectivelor de iarnă a păsărilor de pradă, unde numeroși voluntari ne sprijină. De asemenea, ne-am continuat programele de conservare a speciilor, introducând o noutate: lansăm programul Specia Periclitată a Anului. În fiecare an, ne vom concentra atenția asupra unei specii periclitate, încercând să facem cât mai multe pentru conservarea ei, să o prezentăm publicului și să explicăm problemele asociate. Prima specie aleasă este dumbrăveanca (Coracias garrulus), despre care colegul meu va vorbi. Deși nu primim în continuare niciun sprijin financiar din partea statului, am reușit să menținem funcțional Spitalul pentru Păsări, tratând sute de păsări și în acest an.”

Reprezentanții mass media au fost informați și despre intensificarea programelor educaționale derulate de Grupul Milvus: ”Am intensificat programele educaționale, pentru că doar acestea aduc rezultate pe termen lung – colega mea va detalia acest aspect. Dorim să extindem activitățile de conștientizare și asupra adulților. Deja, cu sprijinul Betfair Romania Development, am organizat mai multe evenimente în care adulții au putut descoperi lumea păsărilor – inelări de păsări cântătoare, plimbări ghidate pentru recunoașterea sunetelor păsărilor și inelări de berze. În anul viitor, intenționăm să extindem aceste activități și așteptăm cu drag pe toți cei interesați.”

În ceea ce privește alte activități importante derulate în acest an de Asociația Grupul Milvus, sinteaza acestora este următoarea: ”În acest an, Grupul Milvus a avut o multitudine de activități: am organizat obișnuitul concurs internațional de fotografie de natură, program de inelare a păsărilor pe litoralul Mării Negre timp de trei luni și am încercat să evaluăm populațiile extrem de periclitate de vipere de fâneață (Vipera ursinii). Angajații și voluntarii noștri au realizat și multe alte activități.

Considerăm esențială protecția naturii prin acțiuni practice desfășurate pe teren (cum ar fi protejarea dumbrăvencei), deoarece acestea ajută la prevenirea celui mai grav pericol – dispariția unei specii. În același timp, știm că deciziile politice, în special cele valabile la nivel european, influențează mult mai semnificativ situația naturii decât ceea ce pot realiza câțiva oameni pe teren.”

Lege pentru Restaurarea Naturii

Reprezentanții ONG-ului mureșean au mai informat că susțin implementarea în România a Legii privind Restaurarea Naturii: ”Din păcate, de mult timp nu au fost adoptate legi sau reglementări politice europene în favoarea naturii. De aceea, ne bucură și așteptăm cu nerăbdare implementarea practică a Legii privind Restaurarea Naturii, adoptat în august de formațiunea Mediu a Consiliului European (după ce fusese aprobat și de Parlamentul European). Acest regulament vizează: restaurarea până în 2030 a 20% din suprafața UE și a tuturor ecosistemelor degradate până în 2050, creșterea populațiilor de insecte polenizatoare, restaurarea a 25.000 kilometri de râuri, refacerea populațiilor de păsări și fluturi, în special a speciilor legate de zonele agricole, interzicerea reducerii suprafețelor zonelor verzi urbane și a acoperirii cu coronament până în 2030, etc.”

Nu în ultimul rând, reprezentanții Asociației Grupul Milvus și-au anunțat susținerea pentru un ”proiect viitor interesant”, astfel: ”Din fericire, în România foarte puține specii de păsări au dispărut în ultimii 100 de ani, dar un întreg grup de specii a dispărut complet din țară: vulturii. În Europa, există patru specii care încă cuibăresc, specii care cândva au fost prezente și în România, dar care au dispărut din cauza sensibilității lor la otrăvire și a faptului că, fiind păsări mari și frumoase, au fost vânate ca trofee. Astăzi, cele două principale amenințări – otrăvirea și braconajul – au scăzut semnificativ, iar populațiile de vulturi s-au refăcut în majoritatea țărilor europene, inclusiv la vecinii noștri din Bulgaria. Din acest motiv, am decis că este timpul ca vulturii să se întoarcă și în România. În acest sens, planificăm multe activități în viitorul apropiat. Urmăriți-ne!”.

(Redacția)