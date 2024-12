Leonard Azamfirei (PSD), discurs la finalul mandatului de senator: ”Un capitol încheiat, o misiune care continuă!”

Senatorul social-democrat Leonard Azamfirei a avut luni, 16 decembrie, ultima intervenție în plenul Senatului României. În aceeași zi, Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș, a postat, pe pagina sa de Facebook, textul discursului susținut în Senatul României, intitulat ”Un capitol încheiat, o misiune care continuă!”.

Redăm, în rândurile de mai jos, discursul:

”Am ajuns la finalul unui capitol important din viața mea politică – o etapă plină de lecții, de experiențe valoroase și de oameni care mi-au arătat, fiecare în felul său, ce înseamnă să lucrezi pentru binele public. A fost o perioadă în care am încercat să găsesc echilibrul între viziunea pe termen lung și mecanismele complexe ale deciziilor politice. Privind în urmă, mă bucur că am avut oportunitatea să mă implic și să fac ceea ce am crezut că este corect pentru comunitatea noastră, pentru universitate și pentru sistemul medical.

În toți acești patru ani, nu am abandonat nicio clipă statutul meu de medic, profesor și rector. Aceste roluri au fost și vor rămâne punctele mele de sprijin și reperele de la care pornesc toate acțiunile mele. Politica a fost doar o platformă suplimentară prin care am încercat să extind ceea ce fac în mod obișnuit – să construiesc, să sprijin și să aduc valoare.

La nivel central, am avut privilegiul de a colabora cu oameni care împărtășesc valori solide și care înțeleg complexitatea proceselor decizionale. Alături de aceștia, am descoperit că politica, atunci când este făcută cu sinceritate și profesionalism, poate genera schimbări reale și durabile. Sunt recunoscător pentru parteneriatele bazate pe respect și dorința comună de a contribui la dezvoltarea țării. Aceste experiențe mi-au demonstrat că există, dincolo de toate provocările, oameni dedicați și bine intenționați care lucrează cu răbdare pentru binele comun.

La nivel local, diferențele de viziune, de abordare și de înțelegere a modului în care politica trebuie să funcționeze au fost, uneori, evidente. Cred că, dincolo de orice, politica ar trebui să se bazeze pe fapte, pe rezultate și pe ceea ce construim concret pentru comunitate. Imaginea sau retorica, oricât de bine construite, nu pot înlocui munca onestă și angajamentul față de un scop comun.

Fiecare dintre noi are propriul mod de a înțelege și de a face politică, iar diferențele acestea sunt firești, chiar dacă uneori complică lucrurile. Totuși, sunt convins că timpul și rezultatele vor arăta unde s-a acționat corect și unde nu.

Pentru mine, prioritatea a fost întotdeauna universitatea. În toți acești ani, am încercat să o pun în prim-plan, să o protejez și să îi ofer recunoașterea pe care o merită. Cred că, de cele mai multe ori, am reușit, chiar dacă nu întotdeauna a fost ușor. Am simțit adesea că jonglez cu mai multe responsabilități simultan, dar am făcut-o cu convingerea că UMFST este o instituție care poate inspira și transforma. Este o universitate care deranjează, poate, tocmai prin progresul său, dar care continuă să fie un far al excelenței.

Celor care ne-au susținut, fie prin colaborare directă, fie prin deschiderea față de inițiativele noastre, le mulțumesc. Susținerea lor, bazată pe încredere și pe valori comune, este esențială pentru ceea ce urmează să construim. Celor care au fost mai rezervați, le respect poziția, dar îi invit să reflecteze asupra a ceea ce contează cu adevărat, chiar și în politică: rezultatele.

Aceasta nu este o încheiere, ci mai degrabă o tranziție către alte moduri de a contribui la comunitate și la dezvoltarea educației și a sănătății și chiar o revenire, pe de-a-ntregul, la vechea matcă. UMFST va continua să crească, să inoveze și să inspire, iar eu voi rămâne același – un om dedicat oamenilor, ideilor bune și progresului.

Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în acest parcurs. Împreună putem realiza mult mai multe!”.

