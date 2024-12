FOTOREPORTAJ: Concert de Colinde la Centrul de Evenimente RAB

Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș a găzduit duminică, 15 decembrie, o nouă ediție a tradiționalului Concert de Colinde. Evenimentul a fost organizat de binecunoscuta familia Bența din județul Mureș, cu scopul de a omagia, prin intermediul muzicii, cel mai important moment din Istoria Omenirii, Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. A fost o seară magică, de sărbătoare, de neuitat, care și-a propus și a reușit să aducă multă bucurie, emoție, armonie și liniște în sufletele celor aproximativ 800 de invitați.

Eveniment de suflet, alături de oameni speciali

Concertul a fost prezentat de către Costi Gogoneață, personalitate emblematică a postului de televiziune Speranța TV, platformă media care a emis în direct din eleganta și ospitaliera sală a Centrului de Evenimente RAB.

”Mă bucur tare-tare mult să fim împreună aici, la Târgu Mureș, la un concert extrem de special, un concert de suflet care, ca de fiecare dată, în fiecare an, se desfășoară într-o sală de evenimente foarte-foarte specială, un eveniment aparte, un eveniment de suflet în care rememorăm nașterea Domnului nostru Iisus Hristos”, a afirmat Costi Gogoneață.

Amfitrionul serii s-a declarat privilegiat pentru faptul că se află într-o locație specială, alături doar de oameni speciali ”care se dedică în mod special Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, ca o rememorare a celui mai mare eveniment care a avut loc vreodată pe Pământ.”

”Așa cum citim în Sfânta Scriptură pe care o țin în mână în seara aceasta, în Luca, capitolul 2, versetul 11: ”Astăzi, în Cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul.” Cu siguranță aceste cuvinte ale îngerului care a adus un astfel de mesaj în timpurile acelea rezonează și cu inima noastră, cu aceste gânduri. În numele familiei Bența vă mulțumesc tare mult pentru că ați ales să fiți aici, pentru că v-ați pus deoparte un timp special pentru a fi mai buni, pentru a rememora ceea ce a făcut Dumnezeu de-a lungul acestui an pentru noi și mai ales pentru a ne încrede pe mai departe în ceea ce va face Bunul Dumnezeu pentru fiecare dintre noi de aici înainte”, a spus Costi Gogoneață.

Colinde magice, interpretate cu har

Concertul de colinde a fost deschis de Grupul Voces, coordonat și dirijat de către Emanuel Suciu, care a interpretat piese precum: ”Vă bucurați – Joy To The World”, ”Colindul magilor – Carol Of The Kings”, ”Steaua de-am zărit”, ”Rejoice with Exceeding Great Joy”, ”The Glory Revealed”, ”Astăzi s-a născut Hristos”, ”Colindul îngerilor – Carols of the Angels”, ”Go Tell Everyone”, ”Kumbayah” (cu Vizi Imre), ”E noapte sfântă – Oh Holy Night” (cu Diana Rad și Christall Sound) și ”An de An – Winter Wonderland” (cu toți artiștii).

Programul artistic a cuprins apoi momentele susținute cu pasiune și talent de soliștii Diana Rad, cu piesa ”Gesu Bambino” și Vizi Imre, cu piesele ”Trei păstori” și ”Cerul și pământul”.

Următorul moment special, parte a unei seri realmente specială, a fost prefațat, cu admirație, de același Costi Gogoneață: ”Atunci când în fața noastră vin copilași și îl laudă pe Dumnezeu, cu adevărat simțim prezența Cerului în mijlocul nostru.” Surorile Anastasia și Ecaterina Bența au interpretat, cu mult har, piesa ”Silent Night”, în compania solistului Vizi Imre și a Grupului Voces.

Playlistul cadoului muzical pe care familia Bența l-a oferit cu generozitate mureșenilor a conținut și momentul susținut de Christall Sound Quartet, care a interpretat piesele ”I Call Him Lord” și ”Departe-într-o iesle”.

Artiștii care au performat pe scena din Centrul de Evenimente RAB au fost acompaniați, cu măiestria recunoscută pe plan internațional, de Orchestra Filarmonicii de Stat Târgu Mureș dirijată de către Emanuel Suciu, precum și de Jovial Band.

Scena Nașterii lui Hristos, reconstituită cu emoție

Momentul culminant al evenimentului l-a constituit reconstituirea scenei Nașterii lui Iisus Hristos, moment regizat de către Liviu Pancu și interpretat magistral, cu multă emoție, de un grup de actori ai Teatrului „Scena” din Târgu Mureș.

”Dumnezeu a pregătit apariția pe Pământ a Fiului Său ca să aducă Iubirea și Pacea în rândul credincioșilor Lui. Aleluia! Răspândirea pe Pământ a Adevărului cu privire la Dumnezeu și a veștii că va trimite pe cineva de la El pe Pământ. L-a trimis pe Iisus Hristos. Aleluia!”, a rostit naratorul momentului, nimeni altul decât actorul și regizorul Liviu Pancu.

Naratorul scenei a continuat să aducă emoția Nașterii Mântuitorului în inimile celor aproape 800 de spectatori: ”Când Magii au plecat, de la Craiul fermecat Steaua iar le-a răsărit. Drumul ei l-au urmărit, să-L găsească pe Împărat urmărind o lumină până a fost oprită sus, unde s-a născut Iisus. Steaua ne conduce acolo, dar în cale se văd nori. Vrem doar să ne închinăm, pe Împărat să-L înălțăm, tot ce avem noi îi vom da, dacă doar Îl vom vedea. Magii stau cu toți și așteaptă răsplătirea lor cea dreaptă. În noaptea adâncă, pe colinile liniștite ale Bethleemului păstorii vegheau turmele, sub un cer înstelat. Erau oameni simpli, obișnuiți, cu vieți modeste, dar cu inimi deschise. În întunericul nopții, nimic nu prevestea măreția clipei ce avea să urmeze. Deodată, Cerul s-a luminat, un Înger al Domnului a apărut înainte lor, iar Slava lui Dumnezeu a strălucit împrejurul lor. Păstorii, copleșiți de teamă, au rămas nemișcați. Dar Îngerul le-a spus: nu vă temeți, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în Cetatea lui David vi s-a născut Mântuitorul, Iisus Hristos. Astăzi, s-a născut în Bethleem Pruncul Sfânt Emanuel, Mesia cel așteptat, cel ce-i din Vecie binecuvântat.”

Medex, speranță și grijă pentru semeni

Un alt moment emoționant al serii de la Centrul de Evenimente RAB a fost dedicat celor care fac Bine și care arată celor din jur ”cât de important este ca pe lângă muzica bună, dincolo de a citi Scriptura, dincolo de a arăta lumii prin diferite gesturi mai mici sau mai mari că Mântuitorul Iisus Hristos s-a născut în inima noastră, putem să facem în așa fel încât să fim relevanți pentru cei din jur, mai ales pentru aceia care suferă de diferite afecțiuni”, după cum a afirmat Costi Gogoneață.

Astfel, pe scena evenimentului au fost invitați trei reprezentanți ai Spitalului Oncologic Medex Târgu Mureș, vis devenit realitate în acest an, prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin viziunea și perseverența unui grup de oameni inimoși, convinși că ”primind de la Hristos putem oferi și altora”: Mirela Cîmpean – director Medex, dr. Sergiu Turturică – medic șef în cadrul Policlinicii Medex și Remus Bența – președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Medex și membru fondator al aceluiași ONG.

”Este o mare bucurie să fim împreună în această seară de sărbătoare în care colindele ne reamintesc despre ce înseamnă unitatea, speranța și grija pentru ceilalți. ”Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, este sloganul care reflectă misiunea Spitalului Oncologic Medex, de a îmbina medicina de înaltă performanță cu o abordare empatică și personalizată. La Spitalul Oncologic Medex, pacienții beneficiază de servicii medicale integrate, într-o singură locație care cuprinde o policlinică formată din 18 specialități medicale și patru laboratoare de specialitate dotate cu tehnologie de vârf”, a menționat Mirela Cîmpean, care a mai subliniat că toate servicile oferite de Spitalul Oncologic Medex ”sunt gratuite, prin contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate.”

”Însă cele mai importante valori care ne definesc sunt respectul și empatia în relația cu pacienții noștri”, a adăugat directorul Spitalului Oncologic Medex.

”La Spitalul Oncologic Medex desfășurăm lunar campanii de prevenție, în care oferim gratuit servicii medicale în care depistăm timpuriu bolile oncologice și dorim să reducem riscul apariției acestora”, a amintit dr. Sergiu Turturică.

Un mesaj de suflet a transmis și președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Medex, care i-a îndemnat pe cei prezenți să se implice atunci când la mijloc este vorba despre nobila misiune de a vindeca.

”Iisus Hristos a spus un lucru care face parte tot din Creștinism: mai ferice să dai decât să primești. Când vorbim de Medex, Medex se alătură prin misiunea lui celorlalte instituții la nivel național și chiar internațional în misiunea de a vindeca oameni. Fiindcă suntem în preajma Sărbătorilor, mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat în Proiectul Medex și vă sugerez să nu vă opriți aici: să continuați, dacă nu la Medex, în alte părți sau în alte instituții medicale”, au fost cuvintele rostite de către Remus Bența.

Pledoarie pentru Pace

La reușita serii și-a adus contribuția și pastorul Marius Andrei, care a combinat lecturarea câtorva pasaje biblice cu discursul spontan: ”Cuvintele Corului Îngerilor le-am ascultat cu atenție și pentru că voiam să le împărtășesc cu dumneavoastră, dar și cuvintele voastre (ale Corului Voces – n.a.) le-am ascultat. Corul Îngerilor cântă. Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și Pace printre oamenii plăcuți Lui. Vreau să vă spun un lucru: din aceste două lucruri unul este adevărat, al doilea nu. Slavă lui Dumneazeu în locurile preaînalte există; n-am fost acolo, nu știm, dar Scriptura spune că e adevărat. Dar un lucru este cert: Pace pe Pământ nu e. Și m-am întrebat de ce nu e, mai ales că lucrul acesta e un mesaj care pornește de la Dumnezeu la oameni și un mesaj pe care îl cântă Dumnezeu, Îngerii îl cântă și îl doresc pentru Pământul nostru și cu toate acestea Pace nu e”, a rostit pastorul Marius Andrei.

Finalul discursului a adus și concluzia pastorului Marius Andrei că Pacea este posibilă doar dacă oamenii o doresc: ”Există mai multe asemănări între noi decât deosebiri între noi, indiferent de unde am fi. Există însă un Adevăr pe care trebuie să îl recunoaștem chiar dacă nu ne place și poate că astăzi, în momente de bucurie, când e bine și e frumos să putem spune lucrul acesta: nu e Pace pentru că nu sunt mulți oameni iubitori de Pace sau sunt mai mulți cei care iubesc Războiul decât Pacea. Și vreau să mai spun un lucru: după Scriptură, Pacea nu este apanajul Instituțiilor, nu al Conferințelor de Pace, ci este apanajul Oamenilor care iubesc Pacea.”

Text și foto: Alex TOTH

.