FOTO: Pompierii și voluntarii mureșeni aduc bucurie copiilor din Sâncraiu de Mureș de Crăciun

Pompierii mureșeni și voluntarii din programul „Salvatori din Pasiune” au adus un strop de lumină și speranță copiilor de la Casa de Copii din Sâncraiu de Mureș, în cadrul unei zile pline de emoție și lecții despre adevărata bucurie a dăruirii.

Alături de micuții din centru, aceștia au împodobit bradul, au cântat colinde și au creat momente de neuitat. Zâmbetele sincere ale copiilor au fost cea mai mare recompensă pentru eforturile lor. Dincolo de gesturile simbolice, cel mai important pentru ei a fost sentimentul de apartenență și sprijin.

„Privind în ochii acestor copii, am văzut renașterea speranței și dorința de a crede într-o lume mai bună – o lume în care iubirea și solidaritatea sunt mai mult decât simple cuvinte. Împreună, am reușit să le aducem nu doar daruri, ci și o bucurie autentică, o rază de lumină care le-a încălzit inimile. Această zi ne-a reamintit că magia Crăciunului nu stă în lucruri materiale, ci în gesturile făcute din iubire și generozitate. Împreună, am demonstrat forța unei comunități unite, capabile să schimbe destine și să aducă speranță acolo unde este cea mai mare nevoie. Pentru toți cei implicați, vă mulțumim din suflet! Împreună, ati reușit să oferiți acestor copii ceva ce nu poate fi măsurat: bucurie, speranță și iubire. Și aceasta este, fără îndoială, cea mai mare magie a sărbătorilor”, au transmis reprezentanții ISU Mureș pe pagina lor de Facebook.

