Szőcs Bernadette, favorită la titlul de cel mai bun sportiv pe 2024

Președintele Federației Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat recent că Szőcs Bernadette este principala candidată pentru titlul de cel mai bun sportiv pe anul 2024, în cadrul tenisului de masă. De asemenea, într-un clasament general al tuturor disciplinelor, Romanescu consideră că un canotor, precum Simona Radiș, ar merita această distincție.

Performanțe remarcabile pentru Szőcs Bernadette

„Noi încă nu am stabilit încă sportivul numărul 1 pe 2024, dar cred eu că Bernadette Szőcs nu poate scăpa acest titlu. Anul acesta ea are în palmares cele mai bune rezultate, cele mai multe medalii. Este locul 14 mondial, a participat la Jocurile Olimpice unde a obţinut locul 5 la mixt, are locul 4 acum cu echipa la Cupa Mondială şi aşa mai departe”, a explicat Cristinel Romanescu.

Aceste realizări plasează sportiva mureșeană într-o poziție privilegiată în cadrul tenisului de masă, consolidându-și reputația internațională.

Canotajul, lider la nivel național

În ceea ce privește titlul de cel mai bun sportiv al anului la toate disciplinele, președintele Federației Române de Tenis de Masă sugerează că acesta ar trebui să revină unui reprezentant al canotajului, având în vedere contribuția majoră a acestui sport la Jocurile Olimpice.

„Nu m-am gândit foarte mult la o nominalizare pentru titlul de cel mai bun sportiv al anului la toate disciplinele, dar eu spun că ar trebui să fie un sportiv de la canotaj. Asta pentru că cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice le-au adus cei de la canotaj. Nu mă consider un specialist în canotaj, dar poate să fie Simona Radiș, pentru că este una dintre sportivele cu două medalii la Paris”, a adăugat președintele FRTM.

Cu o astfel de recunoaștere a performanțelor, atât în tenisul de masă cât și în canotaj, România continuă să se afirme pe scena sportivă internațională. Anul 2024 promite să fie unul de succes, cu sportivi precum Szőcs Bernadette și Simona Radiș care duc mai departe tradiția excelenței în sport.

(L.P.)

Sursa foto: Facebook – Szőcs Bernadette