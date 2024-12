VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Daniel Cheșa, ”singur, în sandale, de-a lungul Africii”

Daniel Cheșa, un cunoscut antreprenor din comuna mureșeană Corunca, a participat, în urmă cu câteva zile, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, a rememorat principalele momente ale recentei sale expediții în Africa, aventură de 31 de zile care a avut loc în lunile noiembrie-decembrie.

De la turul lumii, la pas prin Africa

Ideea de a străbate ”la pas” continentul african, doar cu o pereche de sandale și un rucsac cu echipament, a venit în urmă cu un an, cu prilejul unei alte aventuri epice, și anume ocolul Pământului, călătorie în care Daniel Cheșa a parcurs 54.700 de kilometri.

”Ideea mi-a venit anul trecut, după ce am finalizat turul lumii. Am înconjurat Planeta în luna septembrie-octombrie, parcurgând toate cele cinci continente. Am bifat câteva țări din fiecare continent. Am pornit spre est, Cluj Napoca – Tel Aviv – Abu Dhabi – Tokyo – Sydnei – Honolulu – Los Angeles – Bogota – Sao Paolo – Rio de Janeiro – Casablanca – Lisabona – Paris – Cluj Napoca. M-am minunat de cum arăta Marocul. Am rămas impresionat, a fost peste așteptări”, a mărturisit pasionatul de aventuri care și-a spus, în acele momente, că ”Africa trebuie studiată mai în profunzime.”

”Aici chiar vezi, începând de la arhitectură, climă blândă, oameni deschiși și o multitudine de aspecte culturale pe care noi nu le cunoaștem”, a subliniat Daniel Cheșa.

22.000 de kilometri, prin zece țări

Pe durata expediției pe care a denumit-o sugestiv ”Singur, în sandale, de-a lungul Africii”, Daniel Cheșa a parcurs peste 22.000 de kilometri, cu mai multe mijloace de transport, de la avion la cămilă, de la scuter la tren, de la feribot la autobuz și, desigur, per perdes, de la nord-vestul la nordul și apoi către sudul Africii, și a străbătut zece țări africane, după următorul itinerar: Angola – Namibia – Africa de Sud – Botswana – Zimbabwe – Zambia – Tanzania – Kenya – Etiopia – Egipt.

”Am încercat să-mi concentrez toată expediția pe mai multe activități, încât în cele 31 de zile petrecute pe continentul african să asimilez cât mai multe informații, imagini și întâmplări”, a povestit, în debutul emisiunii, Daniel Cheșa.

”În Africa am folosit toate mijloacele de transport pe care le folosesc oamenii obișnuiți: tuk-tuk, maxi-taxi, moticicletă…”, a mai spus pasionatul de drumeții montane și alpinism.

Muntele Kenya, cucerit

Principala provocare trăită de către Daniel Cheșa în expediția africană a fost escaladarea Muntelui Kenya, masiv muntos cu altitudini de peste 5.100 de metri, nu înainte de a atinge, fizic, o bornă specială amplasată chiar pe ecuator, linia imaginară care împarte Terra în emisfera nordică și emisfera sudică.

”Am escaladat Muntele Kenya”, al doilea ca mărime din Africa, după Kilimanjaro, tranzitându-l practic de la vest la est, timp de cinci zile. Am achitat la o agenție o sumă destul de consistentă, pentru echipamente, mi-au oferit cort, bețe, niște bocanci de toată jena – aveam pretenții mai mari din partea lor. De geci și de pantaloni nu am avut nevoie, pentru că i-am avut pe ai mei. Pe lângă asta, mi s-au oferit doi porteri, un bucătar și un ghid. Patru persoane”, a rememorat Daniel Cheșa.

Emoțiile nu au lipsit pe durata ascensiunii, diferențele de altitudine generând reacții ale organismului.

”Efectiv, mi s-a umflat fața, buzele, arătam desfigurat, ca un bostan, și cel mai interesant lucru e că părul îmi stătea în cap de parcă aș fi fost electrocutat. Stătea pe verticală, în sus. Mi-a creat și un moment de panică”, a mărturisit aventurierul mureșean care pe durata expediției sale a fost însoțit, permanent, de un Drapel Național al României.

Arina TOTH