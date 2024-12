INTERVIU. Valorile satului tradițional respectate la Chibed

Începând cu data de 26 octombrie 2024, funcția de primar al comunei mureșene Chibed este exercitată de către Zakariás Botond-Csaba, fost consilier local care își dorește să transforme localitatea Chibed într-o așezare care îndeplinește așteptările și cerințele europene actuale în materie socială și de infrastructură.

Reporter: Vă rog să vă prezentați cititorilor Zi de Zi.

Zakariás Botond-Csaba: Am absolvit Liceul Teoretic „Domokos Kázmér” din Sovata în 2005, specializarea matematică-informatică. După terminarea studiilor am lucrat în industria construcțiilor, în țară și în străinătate. După reîntoarcerea în țară am lucrat timp de 8 ani în cadrul firmei Casa Pălincii Ardelene din Chibed. În perioada 2021-2024 am desfășurat activitatea în administrația publică locală în calitate de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Chibed. În urma alegerilor autorităților publice locale din 9 iunie 2024 am fost ales primar al comunei Chibed pe lista UDMR, iar începând din data de 26 octombrie, după depunerea jurământului în fața Consiliului Local, am intrat în exerciţiul de drept al mandatului de primar.

Rep.: Ce v-a determinat să vă doriți să deveniți primar al comunei Chibed?

Z.B.C.: Solicitarea să candidez pentru funcția de primar al comunei a venit din partea organizației locale UDMR. Consider că ocuparea acestei funcții de demnitate publică este o provocare, dar și o oportunitate de a face ceva pentru localitatea și comunitatea noastră.

Rep.: Ne puteți spune câteva obiective ale Proiectului dumneavoastra de primar?

Z.B.C.: Obiectivele mele sunt dezvoltarea continuă a localității și comunității, continuarea proiectelor aflate în derulare și inițierea unor proiecte noi cu efect pozitiv asupra localității, căutarea de soluții la problemele locuitorilor, crearea de transparență, echilibru și consens între autoritatea publică locală și comunitate.

Rep.: Cum colaborați cu fostul primar, domnul Dósa Sándor?

Z.B.C.: Avem o bună colaborare cu fostul primar al localității, domnul Dósa Sándor, care m-a susținut pe întreaga perioadă a campaniei electorale și a alegerilor locale și continuă să mă ajute cu cunoștințele și experiența sa profesională. Relația noastră se bazează pe respect reciproc și pe dorința de a lucra eficient.

Rep.: Cum ați găsit Primăria în momentul preluării mandatului?

Z.B.C.: Fiind consilier local în mandatul anterior aveam deja o viziune asupra funcționării aparatului de specialitate al primarului, astfel la preluarea conducerii știam la ce să mă aștept. Personalul a fost foarte amabil și primitor și m-a asigurat de sprijin.

Rep.: Care au fost principalele provocări ale mandatului la momentul preluării acestuia?

Z.B.C.: Cea mai mare provocare este adaptarea la sistemul administrației publice, care este complet diferit de sectorul privat în care am lucrat până acum și, nu în ultimul rând, să mă obişnuiesc cu ideea de a fi liderul unei comunităţi și cu responsabilitatea pe care aceasta o implică.

Rep.: Ce vă propuneți pentru anul 2025?

Z.B.C.: Pentru anul 2025, în primul rând doresc să continuăm demararea proiectelor existente, dar și inițierea și sprijinirea unor activități de consolidare a comunității și de păstrare a tradițiilor, explorarea unor noi oportunități, acoperirea lacunelor de infrastructură, consolidarea relațiilor dintre instituțiile publice locale, etc.

Rep.: Cum vă doriți să fie în viitor comuna Chibed?

Z.B.C.: Doresc ca localitatea Chibed să fie o așezare care îndeplinește așteptările și cerințele europene actuale în materie socială și de infrastructură, totodată să fie un loc care reprezintă și promovează valorile satului tradițional la nivel comunitar.

A consemnat Alex TOTH