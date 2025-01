Sófalvi Szabolcs (Sângeorgiu de Mureș): „Privesc anul 2025 cu entuziasm, hotărâre, încredere și credință în Dumnezeu”

Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs se declară optimist pentru anul 2025, stare de spirit împărtășită printr-o postare pe pagina de Facebook.

„Și în anul 2025 va fi MULTĂ MUNCĂ și DEZVOLTARE în Sângeorgiu de Mureș! Cel puțin aceasta a reieșit, astăzi, când am aruncat o primă privire asupra situației locale. Afirm asta, în ciuda faptului că, previziunile naționale și europene nu sunt cele mai optimiste, ba chiar se vorbește tot mai mult despre restricții economice și lipsă de bani. Eu privesc totuși anul 2025 cu entuziasm, hotărâre, încredere și credință în Dumnezeu și sunt convins că, dacă muncim cu perseverență, hărnicie și dăruire, vor apărea și ROADELE, la fel ca în anii precedenți, în ciuda dificultăților și obstacolelor! Mă adresez și în acest an -și le cer sprijinul și rugăciunile- colegilor mei, consilierilor locali și evident locuitorilor comunei, precum și sprijinul dătător de putere al familiei mele (și înțelegerea lor), pentru ca să putem continua SLUJIREA COMUNITĂȚII cu înțelepciune, dăruire, răbdare și iubire reciprocă! Vă doresc tuturor un AN 2025 plin de BINECUVÂNTARI!”, a transmis primarul Sófalvi Szabolcs .

(Redacția)