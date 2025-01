CSM Târgu Mureș începe anul cu o înfrângere pe teren propriu

Echipa de baschet masculin CSM Târgu Mureș a debutat anul 2025 cu o înfrângere pe teren propriu, pierzând în fața Rapidului București, scor 81-74. Partida, desfășurată sâmbătă, 04 ianuarie, în cadrul celei de-a 15-a etape a Ligii Naționale, a marcat un moment dificil pentru echipa târgumureșeană, care a fost aproape de victorie, dar a cedat în momentele cheie.

Goran Martinic, Vladislau Șolopa și Santa Szabolcs au fost principalii marcatori ai CSM-ului, cu 15, 15, respectiv 14 puncte, contribuind semnificativ la efortul colectiv al echipei. Cu toate acestea, greșelile din joc și lipsa de concentrare au determinat soarta meciului.

„Știu ce s-a întâmplat: nu putem să ne concentrăm 40 de minute, nu putem să ne antrenăm. Ne antrenăm în frig, s-au terminat ideile în jocul de atac, am început să ne panicăm, au apărut vechile noastre greșeli și toate acestea sunt erori de concentrare (…) La final am oferit o oportunitate suplimentară adversarului și am pierdut acest meci, dar recunosc sincer, a fost primul meci al sezonului când simt că balanța înclină înspre noi și am stricat totul pur și simplu”, a declarat Péter Faragó, antrenorul principal al CSM Târgu Mureș.

Rapid urcă pe podium, CSM rămâne la mijlocul clasamentului

În urma acestui rezultat, Rapid București urcă pe locul al treilea în clasament, cu 25 de puncte, consolidându-și poziția în lupta pentru play-off. În schimb, CSM Târgu Mureș rămâne la mijlocul clasamentului, cu 22 de puncte, departe de primele două echipe: CSM Oradea și CS Voluntari, fiecare cu câte 28 de puncte.

Atmosfera din sala de sport a fost una electrizantă, fanii târgumureșeni umplând tribunele și susținând echipa până la final. Cu toate acestea, rezultatul nu a fost cel așteptat.

„Această pierdere „ustură”, pentru că am fost, la un momentdat, în controlul acestui meci, am avut 11 puncte, dar din păcate, a doua parte a meciului a fost presărată cu multe greșeli copilărești. (…) Îmi pare rău pentru suporteri că au făcut o surpriză minunată în a patra zi a anului și au umplut o sală întreagă. Dar, așa e în sport până la urmă. Nu rămâne decât să muncim, să continuăm ceea ce încercăm să facem aici în sală și să îi motivăm pe băieți să aibă capul sus. Și înfrângerea face parte din joc”, a completat Vlad Pora, antrenorul secund al echipei.

CSM Târgu Mureș va avea ocazia să revină în fața propriilor suporteri pe 11 ianuarie, când va întâlni Dinamo București. Meciul se anunță unul dificil, dar poate fi o șansă pentru echipă de a redresa situația și de a recâștiga încrederea fanilor.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – CSM Târgu Mureș