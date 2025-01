Burduja: Primele oferte Romgaz pentru consumatorii casnici, spre sfârșitul acestui an

Ministrul Energiei a anunțat că Romgaz va intra pe piața de furnizare, printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „După Hidroelectrica, Romgaz este a doua companie din portofoliul ministerului energiei care intră pe piața de furnizare. Este unul dintre cei mai importanți pași pe care o companie românească de profil îi face în ultimii ani. Este deopotrivă o dovadă de curaj, dar și una de încredere în propriile capacități de a performa pe o piață competitivă. Ca Ministru al Energiei sunt mândru și îi felicit pe cei care s-au angajat la acest efort”, a scris Burduja.

Recent, Romgaz a lansat o licitație pentru a achiziționa și implementa o platformă specială IT pentru furnizarea de gaze și energie unui număr ″nelimitat″ de consumatori finali, inclusiv un portal web propriu dedicat clienților de furnizare, prin care aceștia să poată să încheie contracte și să plătească facturi. Achiziția este estimată ca valoare la aproape 8,6 milioane lei plus TVA. Termenul limită de depunere a ofertelor este 10 februarie și se estimează că atribuirea se va face în cursul lunii mai a acestui an.

Primele oferte Romgaz pentru clienții casnici

După semnarea contractului, câștigătorul va trebui să livreze infrastructura hardware necesară în cel mult 45 de zile și să pună în funcțiune platforma informatică după alte 45 – în total, 90 de zile, ceea ce înseamnă că platforma ar putea fi activată în august sau septembrie 2025, potrivit profit.ro/.

„Primele oferte pentru clienții casnici și non-casnici sunt așteptate spre sfârșitul acestui an, odată cu finalizarea procedurilor de achiziție și implementare a soluțiilor digitale pentru gestionarea fluxului de clienți, proceduri demarcate în aceste zile. Este important ca fiecare român să intre pe site-ul ANRE și să aleagă cele mai bune oferte ale furnizorilor. O concurență mai mare, într-o piață funcțională și transparentă, va aduce facturi mai mici pentru toți românii”, a precizat ministrul Energiei.

Următorul pas, extinderea pe piețe externe

„Aceasta intrare a Romgaz pe piața de furnizare este doar o etapă într-un plan mai amplu. Mandatez atât Romgaz, cât și Hidroelectrica, să caute oportunități de extindere a activităților pe piața regională. Este timpul ca România să joace în liga mare. Avem resurse, oameni pregătiți și o nouă strategie energetică națională, adoptată anul trecut, prima după 17 ani.

România își ia viitorul energetic în propriile mâini. Companiile românești trec de la stadiul de producător la cel de furnizor de energie. Pe zona de energie, începem să producem În țară panouri fotovoltaice sau baterii pentru stocarea energiei.

Este un moment în care vorbim despre lărgirea orizonturilor. Energia este un capitol unde România poate fi competitivă, atât prin companiile din portofoliul Ministerului Energiei, cât și prin proiectele private și publice pentru care au fost atrase zeci de miliarde de euro. Pentru asta, vrem să dăm un exemplu de management performant, transparentă și eficientă, atât prin ministerul energiei, cât și prin companiile unde suntem acționar majoritar. Astăzi la ora 16:00 vom prezenta un plan de reformă în acest sens.

Prin toți acești pași, ne asigurăm că românii vor avea, în viitorul apropiat, prețuri stabile, că securitatea și siguranța energetică vor fi regula, dar și că România va fi un actor central în eforturile de asigurare a securității și independenței energetice a Europei”, a mai scris Sebastian Burduja.

(Sursă imagine: Facebook/Sebastian Burduja)