”Societăți multiculturale rezistente în fața amenințărilor hibride”, conferință internațională organizată de UMFST

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prin intermediul Centrului de Excelență în Securitate Europeană și Combaterea Dezinformării, organizează, în perioada 16-17 ianuarie, Conferința internațională „Resilient Multicultural Societies in the Face of Hybrid Threats”, care va reuni peste 50 de cercetători din nouă țări: România, Italia, Portugalia, Belgia, Estonia, Polonia, China, Republica Moldova, Georgia, Tunisia și Algeria.

Evenimentul va aduce împreună experți de renume în securitate europeană, cercetători și factori de decizie politică, pentru a analiza provocările actuale ale societăților moderne și a propune soluții menite să sporească reziliența și securitatea europeană.

Programul conferinței este structurat în jurul a trei teme majore: „Hybrid Threats, Disinformation, and Political Systems in Historical and Global Contexts”, „Resilience in Multicultural Societies Through Institutional Strength”, „EU Policies, International Cooperation, and Institutional Resilience”. Acest eveniment de amploare oferă o platformă de dialog și schimb de idei între specialiști, contribuind la identificarea de soluții viabile pentru provocările complexe ale securității europene în contextul global actual”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Evenimentul face parte din activitățile desfășurate în cadrul proiectului Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Combating Disinformation in Multicultural Societies, proiect implementat de UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș și cofinanțat de Uniunea Europeană.

