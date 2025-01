Concluziile Consiliului Județean Mureș după verificările din centrele pentru copii cu dizabilități

În urma sesizării Centrului pentru Resurse Juridice (CRJ) privind presupuse nereguli în patru centre pentru copii cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș, autoritățile județene au demarat verificări amănunțite pentru a evalua situația. Aceste centre, situate în Târgu Mureș, au fost inspectate atât de către reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, cât și de echipe mixte, în cadrul unui ordin emis de prefectul județului.

Situația prezentată de autorități

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a declarat luni, 13 ianuarie, că a vizitat personal cele patru centre pentru a analiza condițiile de îngrijire. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a oferit asigurări că, din punct de vedere administrativ, standardele legale sunt respectate, iar mediul este sigur pentru copii. „Eu am cerut părerea angajaților DGASPC și i-am întrebat direct dacă cele două informații sunt reale. Astfel, duminică, 12 ianuarie, am convocat o ședință de lucru la Consiliul Județean unde au participat și directorii DGASPC, cât și Secretarul general al Consiliului Județean, căci acesta răspunde direct de activitatea DGASPC. În baza acestei ședințe am luat decizia ca, în baza acelor relatări făcute în presă, căci documente nu am văzut, să dau o dispoziție prin care am numit o comisie din cadrul CJ, care din punct de vedere administrativ să verifice toate centrele aparținătoare de instituția anterioir menționată. Știm foate bine că, sâmbătă, domnul prefect, prin ordin a numit o altă comisie care a făcut verificări deja. Noi am dorit să ne asigurăm că lucrurile merg bine și că într-adevăr lucrurile sunt bune pentru cei care sunt internați în aceste centre. Am decis că o să fac și eu o vizită inopinată la fiecrae centru aflat în subordinea CJ-ului. În aceste centre am vorbit atât cu personalul cât și cu copiii cu care se putea purta un dialog. Am observat că este un mediu foarte bun în urma conversațiilor cu copiii de acolo (…) după părerea mea mediul în care erau îngrijiți era unul propice și care le dădea o siguranță. Asta este ceea ce pot să spun în urma a ceea ce am văzut cu ochii mei, din punct de vedere administrativ, pentru că nici nu sunt specialist, nici medic și nici asistent, ca să pot să îmi dau seama de nivelul de îngrijire medicală pe care o primeau cei de acolo. Dar ceea ce vă pot spune este că toți acei copii erau veseli”, a declarat Péter Ferenc.

În contextul sensibil al îngrijirii persoanelor cu dizabilități, oficialii au subliniat importanța unei abordări transparente și a unor investigații riguroase. „Știu cât de delicat este acest subiect. De aceea, am considerat că este esențial să clarificăm situația după informațiile apărute în presă în urma vizitei neanunțate a inspectorilor de la Centrul de Resurse Juridice”, a adăugat președintele Consiliului Județean.

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc

Rezultatele preliminare ale verificărilor

Potrivit concluziilor preliminare, copiii beneficiază de un mediu sigur și de îngrijiri adaptate nevoilor lor. Nu au fost identificate situații care să pună în pericol sănătatea, integritatea corporală sau viața beneficiarilor. „Copiii se află în siguranță, iar condițiile respectă standardele sociale. Orice disfuncționalitate punctuală identificată va fi corectată imediat, în baza constatărilor organelor abilitate”, a subliniat președintele Consiliului Județean.

Oficialii au confirmat că nu există indicii privind comiterea unor infracțiuni, așa cum s-a sugerat inițial de către CRJ. Cu toate acestea, au fost recunoscute provocările asociate cu supraaglomerarea centrelor, problemă cauzată de numărul mare de solicitări pentru servicii de îngrijire.

DGASPC Mureș, una dintre cele mai mari instituții de profil din țară, gestionează peste 3.000 de cazuri și coordonează activitatea a aproape 100 de clădiri. Cu un personal de peste 1.500 de angajați, instituția are o responsabilitate complexă în ceea ce privește protecția și sprijinul social. „Bineînțeles că pot exista deficențe, mai ales având în vedere că suntm unul dintre cele mai mari DGASPC-uri din țară. Avem aproape 3.000 de cazuri cu care lucrează Direcția. Este vorba peste 1.500 de angajați, o instituție mamut care are aproape 100 de clădiri cde care răspunde, o institție care protejează foarte mulți oameni. (…) În cazul în care se dovedesc suspiciuni legate de nereguli din cadrul DGASPC, fiți siguri că toți cei vinovați vor fi luați la răspundere. Noi o să facem tot ceea ce ne stă în putință să rezolvăm acele deficiențe care exiztă”, a mai declarat Péter Ferenc.

Autoritățile și-au exprimat angajamentul de a colabora cu organele de control, precum Direcția de Sănătate Publică (DSP) și Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), pentru a garanta îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite.

Concluzii și angajamente

Deși verificările nu au relevat încălcări grave ale standardelor de îngrijire, autoritățile au decis să adopte o abordare proactivă pentru a preveni eventuale probleme pe termen lung. „Conducerea DGASPC va sprijini activitatea comisiilor de verificare, oferind toate datele și informațiile necesare. Primele rezultate preliminare ale verificărilor vor fi disponibile într-o săptămână”, a anunțat Péter Ferenc.

În final, oficialii au reafirmat importanța unui mediu sigur pentru copiii cu dizabilități și au promis că vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor acestora. Rezultatele investigațiilor viitoare vor clarifica dacă sunt necesare ajustări suplimentare pentru a îmbunătăți standardele de protecție socială din județul Mureș.

Text & foto: Lorena PINTILIE