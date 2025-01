Debut cu dreptul în noul an pentru echipa de futsal a CSM Târgu Mureș

Marți, 15 ianuarie, echipa de futsal din cadrul CSM Târgu Mureș a disputat primul meci din 2025, soldat cu prima victorie a mureșenilor. Meciul care reprezintă totodată și penultima etapă din sezonul regulat, s-a disputat împotriva formației ACS West Deva, echipă pe care au învins-o cu scorul de 3-2.

După prima repriză, echipa CSM Târgu Mureș a intrat relaxată în vestiar cu un avans considerabil, scor 3-1, datorită golurilor marcate de Küsmödi Tamás, Mihnea Toader și Iszlai Richárd. Ultima etapă pentru mureșeni se va disputa marți, 21 ianuarie, la Galați, împotriva echipei gazdă.

Antrenorul echipei, Cosmin Gherman, a oferit o declarație sinceră după meciul echipei sale, în care, deși victoria a fost obținută, jocul prestat de elevii săi nu l-a mulțumit pe deplin. Tehnicianul a evidențiat atât aspectele pozitive, cât și cele care necesită îmbunătățire, subliniind că obiectivele echipei rămân ambițioase.

„Sunt mulțumit pentru cele trei puncte și atât. Am ratat din nou foarte multe ocazii. La antrenamente le spun ceva și de multe ori la meciuri se întâmplă altceva. Pentru asta nu sunt fericit. Sunt fericit doar pentru cele trei puncte”, a declarat acesta.

Antrenorul a confirmat că echipa sa a început deja pregătirile pentru play-off, competiție în care nu își dorește să fie doar un participant pasiv: „De astăzi am început să pregătim play-off-ul. Nu vreau să merg în play-off și să fiu doar o figură, vreau să încurc echipe precum Odorheiu și Galați. Cu jocul pe care l-am prestat astăzi va fi foarte greu, din acest motiv sunt supărat, dar până la urmă suntem la început de drum, suntem în pregătire de pe data de 3 ianuarie, au venit și doi jucători noi (…). Trebuia să ne facem meciul mult mai ușor și cred că am avut multe ocazii și în prima și în cea de-a doua repriză și putea să se întoarcă situația, astfel încât să ajungem al un egal sau chiar să și pierdem. Au avut și ei pe final trei-patru oportunități. Mergem înainte, sper ca de săptămâna aceasta să doarmă mai bine, să se alimenteze mai bine, deoarece, vă spun, vreau să facem o figură frumoasă și în play-off și vreau să prindem și Final 4, și pentru asta trebuie să facem sacrificii, nu trebuie să ne mulțumim doar cu intrarea în play-off. Am simțit că unii jucători s-au mulțumit doar cu accederea în play-off. Cu siguranță vom regla lucrurile, iar meciul cu Galați va fi altfel. Sper să luăm puncte și de acolo. Felicitări băieților pentru victorie, dar nu și pentru joc”.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: CSM Târgu Mureș