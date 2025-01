László Bölöni, onorat pentru întreaga carieră la Gala Sportului Maghiar

Mureșeanul László Bölöni, în vârstă de 71 de ani, a fost distins cu un premiu pentru întreaga sa carieră în cadrul Galei Sportului Maghiar, organizată de Asociația Jurnaliștilor din Ungaria. Evenimentul a fost un prilej de recunoaștere a contribuțiilor remarcabile pe care fostul fotbalist le-a adus sportului, atât ca jucător, cât și ca antrenor, potrivit Gazetei Sporturilor.

Alături de Bölöni s-a aflat și fostul său coechipier, Miodrag Belodedici, ambii fiind legende ale fotbalului românesc și internațional. Potrivit Gazetei Sporturilor, momentul culminant al serii a fost mesajul surpriză transmis de Arsène Wenger, fostul antrenor al lui Arsenal, care l-a felicitat pe Bölöni pentru realizările sale: „Dragă Laszlo, aș vrea să te felicit pentru realizările tale. Mi-aș dori să evidențiez și pasiunea ta pentru fotbal, dar și etica ta”.

Pe scena evenimentului, Fostul mare mijlocaș al Stelei și al naționalei României, László Bölöni, a ținut un discurs emoționant, în care a reflectat asupra carierei sale și a identității sale culturale.

„Aceasta este o primire emoționantă. Privind în urmă la propria mea carieră, simt că am reușit să fiu în același timp un maghiar cinstit și un cetățean român corect. Nu am fost niciodată în stare să reprezint culorile maghiare, dar poate că am făcut ceva pentru ele. Ceea ce genele și educația mea mi-au permis să realizez. Să păstrez cele două puncte deasupra literei o”, a spus Bölöni, potrivit nemzetisport.hu.

(D.C.)