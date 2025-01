Placheta Eminescu, oferită cu ocazia Zilei Culturii Naționale la Biserica de lemn „Sf. Arhanghel Mihail”

Placheta Eminescu și Diploma de Excelență Culturală au fost decernate profesoarei Anca Claudia Blaga – profesor de Limba și Literatura Română la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”; preotului Răzvan Iacob Șulea – Protopop al Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș; și, post-mortem, conf. univ. dr. hab. Dumitru Mircea Buda – Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureș. Distincțiile au fost oferite în cadrul evenimentului „La steaua…”, organizat de ISJ Mureș, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Mureș, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Manifestația a avut loc în Biserica de lemn „Sf. Arhanghel Mihail”, miercuri, 15 ianuarie, de la ora 13:00.

„Aniversăm 175 de ani eminescieni, de când poetul s-a ivit în lume, cu credința că Eminescu rămâne un simbol al românității”, a spus Paula-Maria Dărăban, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. „La 15 ianuarie ființăm întru Eminescu și întru limba românească. Mihai Eminescu face parte din spiritualitatea noastră și trebuie să facă parte și din educația noastră a fiecăruia dintre noi. (…) Să încercăm să îi călcăm încet pe urme”, a mai transmis Paula Dărăban în discursul susținut în Biserica de lemn.

Cele mai importante valori pentru Anca Blaga

„Apropiindu-se această zi, mi-am amintit că, în urmă cu 9 ani și jumătate, am acordat un interviu pentru Dascăli mureșeni și ultima întrebare era legată de 3 valori. Am fost invitată să numesc trei valori. Fără să ezit absolut deloc, am spus credința în Dumnezeu, iubirea pentru familia mea și încrederea în scris – cu tot evantaiul lui de semnificații”, a spus Anca Blaga, profesoară de Limba și Literatura Română, distinsă cu Placheta Eminescu și DIploma de Excelență Culturală, atât pentru activitatea didactică desfășurată, cât și pentru cea literară.

Despre distincțiile primite, Anca Blaga a spus că le consideră „un semn de apreciere, de recunoștință, pur și simplu, pentru faptul că pot să fac ceea ce-mi place cel mai mult în această viață. Pot să fiu profesor, pot să citesc ceea ce au scris alții și, cu modestie, să încerc să scriu și eu”.

Preotul Răzvan Iacob Șulea, îndemn la lectură

Răzvan Iacob Șulea a fost preot în satul Nima Râciului, timp de 8 ani, până în 2022, când a fost numit preot la Catedrala „Învierea Domnului” din Târgu Mureș. Din 2023, este Protopop al Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș. „Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru faptul că iată ne întâlnim în fiecare an, în data de 15 ianuarie, într-un loc în care, în anul 1866, marele nostru poet național a călcat aici, în aceste locuri sfinte, binecuvântate de Dumnezeu, marcând istoria locală. Astfel, putem, cred că, fiecare dintre noi, trăitorii acestui spațiu urban, să-i mulțumim lui DUmnezeu pentru binecuvântarea și șansa de a îl avea pe Eminescu așa ca în familia noastră”, a spus preotul Răzvan Iacob Șulea.

„Eminescu a fost pentru mine cel mai mare poet român – un Eminescu al meu, aș putea spune, și cred că sunteți de acord că este al fiecăruia dintre dumneavoastră – pentru că l-am citit, l-am înțeles, iar ceea ce mi-a transmis mie nu m-a făcut decât să-l admir și să-l recunosc cu adevărat ca fiind un mare poet: cel mai mare poet. Cu sau fără cârtitori împotriva lui, cu sau fără critică de duzină, Eminescu a fascinat și va continua să fascineze o mulțime de cititori. Nu cred că i-ar fi făcut mai mare plăcere lui Eminescu decât să-și vadă opera citită și înțeleasă de cei mai mulți dintre noi”, a transmis preotul Șulea.

Distincțiile acordate regretatului profesor, critic literar și poet, Dumitru Mircea Buda, au fost primite de soția dumnealui, Amalia Buda, după ce Mioara Kozak, inspector școlar pentru limba şi literatura română, a citit laudatio-ul scris de Iulian Boldea.

În cadrul evenimentului, a avut loc un moment inedit susținut de un elev și o elevă a Colegiului Național „Papiu Ilarian”. Eleva a juca rolul unui reporter, iar elevul i-a răspuns la întrebări cu versuri din poezii cunoscute scrise de Mihai Eminescu. Înaintea decernării distincțiilor, a fost oficiată o slujbă de pomenire, iar la final Corul Protopopiatului Ortodox Târgu Mureș a cântat „Mai am un singur dor”. Apoi, a fost depusă o coroană de flori la statuia lui Mihai Eminescu.

