Trooper, lansare de album în Sântana de Mureș

Republic Hub din comuna Sântana de Mureș va găzdui, în data de 8 martie, de la ora 20.00, un eveniment la care va participa trupa Trooper.

”Trooper aduce în Republic Hub noul album de studio – ”Mihai Viteazul: Poemele Românilor”, se menționează pe pagina de Facebook a evenimentului.

”În 25 octombrie 1996 am avut primul concert la un bal al bobocilor. Exact la un an de la înființare. Am cântat trei piese: Down You Go, Remember și Soldier Of Fortune”, se precizează pe pagina web a formației, www.trooper.ro.

(Redacția)