VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Vasile Făgăraș, proiecte ambițioase pentru Șincai

Primarul comunei Șincai, Vasile Făgăraș, a participat vineri, 17 ianuarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Emisiunea a avut ca temă ”Proiectele celui mai tânăr primar mureșean” și i-a prilejuit invitatului lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, să treacă în revistă principalele inițiative care vizează prosperitatea locuitorilor din Șincai, comună din Câmpia Mureșeană ce are aproximativ 1.500 de locuitori.

Vasile Făgăraș are vârsta de 31 de ani, este căsătorit și tatăl unei fetițe și a absolvit ca șef de promoție, cu nota 10, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca – Facultatea de Agricultură, promoția 2016, fiind de profesie inginer agronom. În anul 2018, a absolvit un Masterat în domeniul Dezvoltare rurală. Din 2018 până în 2020 a fost angajat al Primăriei Comunei Șincai, iar în perioada 2020-2024 a activat la Primăria Comunei Râciu. În politică a intrat relativ târziu, la începutul anului 2024, în Partidul Național Liberal.

Prioritățile mandatului

Pentru Vasile Făgăraș, Educația este principala prioritate a mandatului 2024-2028.

”Pentru mine primordială este Educația, lucru pentru care mă și zbat și în primăvara acestui an o să începem reabilitarea Școlii Generale din localitatea Șincai. Într-adevăr, era un proiect blocat din 2020, pe PNDL 2, pe care am reușit să îl deblocăm și în primăvară ne vom apuca de treabă. Îmi doresc ca elevii din comuna noastră să beneficieze de un mediu cât mai bun și de cadre didactice cât mai bune, pentru că Educația este primordială”, a punctat interlocutorul lui Alex Toth.

O altă prioritate și totodată provocare este reprezentată de ducerea la bun sfârșit a proiectului care are ca scop extinderea rețelei de canalizare: ”Când am preluat mandatul, pe partea de canalizare era deja începută licitația. A fost o perioadă de contestații, a fost o firmă care a depus contestații și ulterior s-a terminat și perioada de contestații și am semnat contractul cu o firmă din Alba. Așadar, a fost un proiect care pot să zic că a fost început de foarte mult timp, s-a câștigat finanțarea pe mandatul 2020-2024, dar nouă ne rămâne faza cea mai grea, adică execuția lucrării.”

”Mai avem proiecte tot pe PNDL 2, un proiect început de către administrația 2016-2020, semnat contractul cu beneficiarul, care încă nu s-a finalizat și eu zic că în primăvară ne vom apuca de treabă. Proiectul prevede asfaltarea a două drumuri de legătură, drumul care face legătura cu Mădărașul și drumul care face legătura cu localitatea Pusta”, a adăugat Vasile Făgăraș.

Referindu-se la alte proiecte prioritare pentru comuna Șincai, Vasile Făgăraș a afirmat: ”Prin PNRR avem un proiect pentru clădirea Primăriei și mai avem fosta școală de la Pusta la care i s-a schimbat destinația și va fi un cămin cultural.”

”Prioritară este și asfaltarea în satul Șincai, unde nu avem nici măcar un metru de asfalt, pentru că nu a fost canalizarea, nu s-a putut face extinderea rețelei de canalizare și împreună cu echipa din Primărie ne vom zbate și vom încerca să facem partea birocratică a tot ce ține de străzile care aparțin satului Șincai, pentru ca în momentul în care va apărea un program prin care vom putea să realizăm aceste asfaltări să le facem. Pentru satele aprținătoare avem în Șincai-Fânațe un lucru pe care l-am promis în campania electorală, că mă voi zbate ca să asigur extinderea rețelei de gaze, pentru că în Șincai-Fânațe nu avem încă gaz. Zilele acestea am avut o discuție și încercăm să găsim o soluție cât mai bună pentru a duce la bun sfârșit și acest proiect”, a completat invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Arina TOTH