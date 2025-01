VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Studiu despre calitatea aerului din Târgu Mureș

Doi dintre autorii studiului ”Ce ştim despre aerul din Târgu Mureș?”, lect. univ. dr. Cristina Vereș și asist. univ. dr. Ioan-Bogdan Bacoș, cadre didactice la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, au participat luni, 20 ianuarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Invitații redactorului șef al cotidianului Zi de Zi, Alex Toth, au prezentat detalii cu privire la studiul prezentat public pentru prima dată în luna decembrie 2024, cu prilejul Zilelor UMFST, care vizează calitatea aerului din municipiul reședință de județ, dar și percepția cetățenilor cu privire la acest subiect.

Principalii poluanți atmosferici

Echipa de cercetare, din care a făcut parte și prof. univ. dr. Manuela Rozalia Gabor, a colectat date aferente perioadei august 2021 – noiembrie 2024 prin utilizarea unor senzori care au înregistrat informații despre principalii poluanți atmosferici (particulele în suspensie PM 10 și PM 2,5), dar și despre condițiile meteo: temperatură, umiditate, presiune atmosferică și vânt.

”Aceste particule, denumite particule în suspensie sau particule fine sunt de trei tipuri, PM 10, PM 2,5 și PM 1. Din păcate, PM 1 nu poate fi încă măsurat. De unde vin aceste particule și de ce sunt ele atât de aduse în discuție? Sunt cam ce vedem în jurul nostru sau ce simțim: emisii ale autovehiculelor, vin din încălzirea rezidențială, din incendii agricole sau din diferite procese industriale cum ar fi producția de ciment, activități de construcție și praful de pe străzi e plin de asemenea particule fine”, a precizat asist. univ. dr. Ioan-Bogdan Bacoș.

Date colectate din două în două minute

Informațiile au fost colectate cu ajutorul unui senzor intitulat Strop de Aer, creat de către o echipă de cercetare din Cluj Napoca. Acesta transmite date din două în două minute, iar informațiile ajung online într-o bază de date, care poate fi vizualizată pe platforma cu același nume, Strop de Aer.

”Compania se numește Strop de Aer, este un ONG practic”, a arătat asist. univ. dr. Ioan-Bogdan Bacoș.

”Senzorii sunt atestați, bineînțeles e o muncă în spate colosală de a atesta un senzor. Acest senzor nu măsoară doar PM 10 și PM 2,5. Pentru a face un indicator de calitate al aerului, el mai ia și niște aspecte de meteo, cum ar fi presiunea atmosferică, umiditate, temperatură și aceste particule fine”, a adăugat asist. univ. dr. Ioan-Bogdan Bacoș.

Cerințele europene, respectate

După colectarea datelor, acestea au fost interpretate avându-se în vedere atât prevederile din directivele europene, cât și cele naționale cu privire la calitatea aerului.

”Vechea medie era pentru PM 2,5, limita anuală stabilită de Uniunea Europeană a fost de 25 de micrograme per metru cub. Noi, la Târgu Mureș, în medie pe perioada analizată ne axăm undeva sub 15. Suntem destul de mult sub media europeană impusă. Doar că această medie până în 2030 va fi la 10 micrograme per metru cub, ceea ce înseamnă că va trebui să fim mult mai atenți”, a informat asist. univ. dr. Ioan-Bogdan Bacoș.

”La PM 10 suntem mult mai bine, este limita este stabilită la 50 de micrograme per metru cub. Suntem undeva între 5 și 20 la studiul realizat de noi și noua Directivă e la 25”, a mai detaliat invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Mitul ”Azomureș și poluarea”

În cadrul studiului, realizatorii acestuia au comparat nivelurile de PM 2,5 în timpul funcționării și opririi combinatului Azomureș din Târgu Mureș, în raport cu standardele Uniunii Europene.

”Pentru că o bună parte dintre respondenți au marcat că Azomureș ar fi principalul factor de poluare, noi am dorit să aducem claritate și să verificăm acest lucru în primul rând, și atunci am comparat nivelurile de PM 2,5 în timpul funcționării instalațiilor cu momentele de pauză din 2021 până în prezent. Am remarcat că cele mai mari depășiri și cele mai mari variații sunt chiar atunci când combinatul era oprit”, a explicat lect. univ. dr. Cristina Vereș.

Percepția comunității

Studiul realizat de cei trei cercetători ai Departamentului de Cercetări Economice din cadrul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș și prezentat în Studioul Zi de Zi Live conține și o cercetare aplicativă, care încearcă să ofere răspunsuri la întrebarea ”Ce crede comunitatea despre calitatea aerului în Târgu Mureș?”. Cercetarea a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la 321 de respondenți (51% femei și 49% bărbați), din care 248 (77%) sunt rezidenți în Târgu Mureș.

Întrebați ce părere au despre calitatea aerului din Târgu Mureș, respondenții au oferit următoarele răspunsuri: ”Bună” – 33%, ”Neutră” – 33%, ”Slabă” – 19%, ”Foarte bună” – 11% și ”Foarte slabă” – 4%.

Totodată, studiul a conținut și întrebarea ”Cât de des ați avut probleme din cauza calității aerului?”, care a avut următoarele răspunsuri: ”Câteodată” – 36%, ”Rar” – 33%, ”Niciodată” – 20%, ”Des” – 8% și ”Foarte des” – 3%.

Studiul ”Ce știm despre aerul din Târgu Mureș?” a fost publicat, în luna ianuarie 2025, în prestigioasa revistă Sustainability a MDPI, companie pionier în domeniul publicării academice ”open acces” (”cu acces liber”), care sprijină comunitățile academice.

Arina TOTH