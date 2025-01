VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Renașterea comunei Band, obiectivul lui Adrian Rus

Primarul comunei Band, Adrian Rus, a participat miercuri, 22 ianuarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Aflat la primul mandat de primar, invitatul din Studioul Zi de Zi Live a prezentat detalii despre principalele proiecte pe care le are în vedere pentru dezvoltarea comunității din Band, comună care la recensământul din anul 2021 avea 6.126 de locuitori.

Economist și ”om de comună”

Noul primar al comunei Band are vârsta de 41 de ani este căsătorit, are trei fete este de profesie economist și la alegerile locale din anul 2024 a candidat din partea Partidului Național Liberal.

”Nu mă consider un om politic, sunt un om de administrație și un om de comună. Ce m-a îndemnat (să candideze pentru funcția de primar – n.a.), iubirea cred pentru Band și convingerea că sunt capabil să aduc Bandul la viață și să-l scot din zona de cenușiu. Sigur, sunt priorități de multe feluri și majoritatea sunt legate de infrastructura mare. Și asta a constituit de fapt un imbold pentru a candida mai ales pentru a doua oară, după ce am pierdut o dată. Plus suportul familiei și al prietenilor din sat și din comună, care m-au încurajat să o fac, văzând și ei în mine acel lider de care aveau nevoie”, a precizat Adrian Rus, care a câștigat alegerile de anul trecut cu un scor electoral de 45%.

Readucerea la viață a comunei

Un obiectiv de suflet al noului primar din Band este, așa cum a afirmat și la momentul depunerii jurământului, în data de 15 octombrie 2024, readucerea la viață a comunei care are în componență nu mai puțin de 11 sate aparținătoare: Band (reședința), Drăculea Bandului, Fânațe, Iștan-Tău, Mărășești, Negrenii de Câmpie, Oroiu, Petea, Țiptelnic, Valea Mare și Valea Rece.

”Bandul încă este cenușiu, încă duce lipsă de activități de tot soiul. Vreau să jucăm din nou fotbal, să jucăm din nou handbal, să ne bucurăm când ne întâlnim, să avem unde socializa, să avem motivul socializării, astea cred că au lipsit în ultimii ani. E mai dificil de făcut, pe măsură ce tinerii și colegii mei de generație pleacă din comună spre Târgu Mureș, spre Cluj, poate chiar și în străinătate. Dar măcar cât sunt acasă, să radiem fericire”, a dezvăluit Adrian Rus, care are în plan reluarea Zilelor Comunei Band, înființarea unei echipe de fotbal și resuscitarea calendarului de evenimente culturale dedicate localnicilor.

Proiecte ”moștenite”, dar și noi

Totodată, invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, a adus mulțumiri foștilor primari Mircea Rus (2004-2016) și Mircea Radu (2016-2024) pentru contribuția adusă la portofoliul actual de proiecte al Primăriei Comunei Band. La acestea, se adaugă alte proiecte gândite de actuala administrație.

”Sunt mai multe proiecte (primite ”moștenire” – n.a.), în stadii diferite de implementare, deja ne-am pus și noi amprenta, am depus și noi o serie de proiecte. Viziunea mea poate fi complementară cu viziunea celui care a fost înaintea mea, de multe ori nu este, dar cu sprijinul și cu hotărârile de Consiliu Local în spate sigur că îmi voi pune și amprenta personală pentru dezvoltarea comunei”, a punctat Adrian Rus la emisiunea care a avut ca temă ”Renașterea comunei Band: de la intenții, la fapte”.

Prioritățile mandatului 2024-2028

În cadrul aceleiași emisiuni, Adrian Rus a prezentat, sintetic, care sunt în opinia sa principalele priorități ale comunei Band pentru mandatul 2024-2028:

”Pe lângă chestiunea pe care am discutat-o mai devreme, readucerea la viață, luând-o strict pe infrastructură, comuna Band are încă 34 de kilometri de străzi laterale și drumuri comunale neasfaltate, care sunt locuite, unde sunt case. Deci nu vorbim de drumuri de legătură, acestea fiind în plus. Și atunci cred că e normal ca la nivelul anului 2025 să depunem toate eforturile, să încercăm să acoperim acest neajuns cât mai bine. Anul acesta vom demara cu siguranță lucrările pentru a asigura conexiunea tuturor satelor, deoarece din cele 11 sate avem sate care nu au legătura asigurată cu satul central, și mă refer aici la satul Țiptelnic, la Negreni, la Valea Mare și chiar dacă nu este sat și la Valea Mică. Astea sunt prioritățile zero, dar urmează să ne ocupăm și de documentația pentru ceilalți zeci de kilometri neacoperiți. E o comună vastă și asta cred că e problema cea mai mare acum, infrastructura rutieră. Pe partea de apă, mai avem Țiptelnic care nu beneficiază de apă potabilă de la rețea și mai avem mici probleme și în alte zone ale comunei, dar lipsă totală numai în Țiptelnic. Și atunci și aceasta, evident, va fi o prioritate”, a detaliat primarul comunei Band.

Un alt obiectiv important aflat în agenda de primar a lui Adrian Rus este dezvoltarea continuă a infrastructurii educaționale a comunei Band.

”Bunica mea a fost învățătoare în Band zeci de ani de zile, mi-a fost chiar și mie învățătoare și am și din partea familiei acest imbold. Școala din Band are înscriși 962 de elevi la toate nivelurile de învățământ. Din păcate, se destructurează școlile de pe sate tot mai mult, cred că e o situație pe care toți o întâlnim, evoluăm și noi, am semnat chiar în urmă cu două săptămâni finalizarea lucrărilor la liceu, dotarea își produce ultimii pași acum. Mai avem de lucru, am zis de infrastructura sportivă, care e chiar în curtea școlii. O să avem la un alt corp al Școlii din Band și la Școala din Petea o eficientizare energetică și prin CNI avem și la școala de la Oroiu”, a menționat primarul comunei Band.

Arina TOTH