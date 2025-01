Proiect Erasmus+ la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a găzduit luni, 20 ianuarie, o întâlnire de lucru în cadrul proiectului Erasmus+ ENLACED.

”Universitatea noastră este beneficiarul acestui proiect, care mai include următorii parteneri: Universitatea din Nicosia, Cipru, Universitatea de Economie Națională și Mondială, Sofia, Bulgaria, Universitatea de Stat din Sumî, Ucraina, și Tetra Solutions Ltd., Sofia, Bulgaria. Evenimentul a reprezentat o primă întâlnire a partenerilor și a avut ca scop principal discutarea pachetelor de lucru aferente proiectelor, distribuirea și analiza sarcinilor de lucru și alte aspecte specifice implementării. Proiectul ENLACED (Digitally-Enhanced Foreign Language Education for Active European Citizenship and Democratic Culture), director: conf. univ. dr. Dana Rus, are ca scop principal stimularea și consolidarea competențelor studenților pentru cultura democratică prin modernizarea abordării predării limbii engleze la nivelul educației terțiare”, au informat reprezentanții UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

(Redacția)