VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș, pepinieră de excelență sportivă

Directorul Clubului Sportiv Universitar (CSU) Târgu Mureș, Adina Salaoru, a participat luni, 27 ianuarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu acest prilej, invitata din Studioul Zi de Zi Live a prezentat un bilanț sintetic al anului sportiv care s-a încheiat, precum și informații relevante despre cele nouă secții sportive ale clubului care funcționează sub tutela principalei instituții de învățământ superior din județul Mureș, respectiv Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Platformă pentru tinerii sportivi

În cifre, în prezent CSU Târgu Mureș înseamnă aproximativ 150 de sportivi legitimați și nouă secții sportive active: Aeromodelism, Baschet, Baschet 3×3, Ciclism, Culturism și fitness, Karate, Scrimă, Tenis și Volei.

”CSU are o tradiție mare în Târgu Mureș, fiind înființat în 2001. Din 2011 are un Centru de Excelență în volei, iar din 2019 a fost preluat de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”. Clubul are ca principal obiectiv să fie o platformă pentru tinerii sportivi, fie că vorbim despre jocuri sportive, fie că vorbim despre sport individual, o platformă în care aceștia pot să intre practic și să se pregătească pentru sportul de înaltă performanță”, a explicat invitata lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

”Ceea ce ne dorim pe termen lung este să sprijinim în principal sportivii târgumureșeni, să reușim să aducem la CSU Târgu Mureș proiecte care sunt viabile din punct de vedere sportiv, asta însemnând că au un bazin suficient de bun pentru a selecta sportivi la CSU Târgu Mureș pentru performanță”, a adăugat Adina Salaoru la emisiunea care a avut ca temă ”Sport, stil de viață și performanță, sub tutela UMFST”.

Două secții noi, din 2025

Conducerea CSU Târgu Mureș, club care beneficiază de o infrastructură sportivă adecvată performanței, aflată în incinta Campusului UMFST ”George Emil Palade”, are în plan extinderea numărului de secții sportive, de la 9 la 11.

”Suntem la început de an, suntem într-o fază în care nici fundamentările de buget nu sunt chiar clare și așteptăm să vedem pe ce ne bazăm, pentru a putea face și un plan de acțiune pentru sezonul acesta și pentru anul competițional”, a informat Adina Salaoru.

”Șahul, cel mai probabil va fi acum, în cadrul CSU Târgu Mureș, și mai avem un sport, un proiect pe care din păcate nu pot să îl dezvălui momentan pentru că nu s-a concretizat, dar este vorba despre un sport individual olimpic”, a completat directorul CSU Târgu Mureș.

2024, an ”foarte bun”

În cadrul aceleiași emisiuni, Adina Salaoru a menționat că per ansamblu anul 2024 a fost unul ”foarte bun” pentru clubul pe care îl conduce din luna ianuarie 2021.

”Sportivii noștri au reușit să aibă rezultate foarte bune pe plan național și internațional. Rămânem în continuare cu provocările de a crește nivelul atât al performanței, cât și a condițiilor de pregătire, pentru că în primul rând, cel puțin din punct de vedere administrativ rămânem cu această responsabilitate zilnică, de a ne ridica la nivelul sportivilor noștri, ca apoi să putem să cerem performanță sportivă. A fost per ansamblu un an foarte bun, cu medalii la Campionatul Mondial inclusiv”, a punctat directorul CSU Târgu Mureș.

Optimism pentru 2025

Referindu-se la anul care a început de curând, 2025, Adina Salaoru și-a manifestat încrederea că acesta va fi ”mai sus decât precedent” din punct de vedere al rezultatelor obținute de sportivi.

”În continuare, în 2025 dorim să ne dezvoltăm, chiar am făcut o ședință de Consiliu de Administrație recent și mă bucur să văd că s-au alăturat foarte multe proiecte în acești patru ani și sper să mergem în continuare pe aceeași direcție”, a conchis invitata din Studioul Zi de Zi Live.

Arina TOTH