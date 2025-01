Restaurarea Bisericii din Filitelnic, îngreunată de pandemie și războiul din Ucraina

Pandemia de COVID-19 și conflictul din Ucraina au redus considerabil entuziasmul voluntarilor străini care obișnuiau să participe la lucrările de restaurare a bisericii fortificate din Filitelnic. Potrivit Agerpres, această construcție, datând din secolul al XV-lea, a fost salvată de la demolare în 2011 de membrii Asociației ARCUS din Târgu Mureș, beneficiind de sprijinul financiar al Institutului Național al Patrimoniului.

Administratorul bisericii, Elek Zoltan Jakab, a declarat pentru Agerpres că, deși restaurarea este încă în desfășurare, progresele sunt lente: „În anul 2014, am preluat administrarea şi întreţinerea Bisericii Fortificate din Filitelnic, care este şi în momentul actual în restaurare, chiar dacă lucrările se mişcă foarte încet. Până acum avem rezultate destul de bune. Biserica aparţine Consistoriului Evanghelic şi, din cauza degradării, înainte de anul 2011, a fost propusă pentru demolare, pentru că prezenta un risc mare de prăbuşire. Din 2011, s-a făcut rost de materiale, au început să vină oameni şi din afară, care s-au mobilizat pentru a atrage fonduri”.

Un sprijin important pentru restaurare a venit din partea unei asociații din Austria, numită simbolic Phoenix, după pasărea mitologică ce renaște din propria cenușă. Înainte de pandemie, mai multe familii de germani își petreceau vacanțele în România și participau activ la lucrările de restaurare.

„Veneau cu familiile, cu copiii să vadă cum se munceşte. Erau de toate categoriile sociale, preoţi, muncitori, tot felul de oameni, veneau cam 50 de persoane, stăteau câte două-trei săptămâni cu propriile scule, aduceau materiale şi ne ajutau. Doi ani a ţinut visul ăsta, fiindcă că a început pandemia. Şi după pandemie n-au mai avut curaj să vină fiindcă după ce s-a terminat pandemia a început războiul din Ucraina şi le-a fost frică”, a mai declarat Elek Zoltan pentru Agerpres.

Totul a început în momentul în care un grup de persoane din Târgu Mureș s-a opus demolării bisericii și, alături de o firmă de restauratori, a pus bazele unei asociații menite să protejeze acest lăcaș de cult: „Şi prin asociaţia asta au început să vină tot felul de oameni, au integrat mai mulţi oameni, specialişti în pictură murală, în zidărie, în lemnărie, în construcţii vechi, specialişti în restaurare”.

Datorită unui proiect finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, s-a reușit stoparea deteriorării bisericii. Acoperișul, care avea o parte prăbușită, a fost reparat, iar structura bolților, aflată în pericol iminent de colaps, a fost consolidată.

„A fost un proiect de scurtă durată, fiind o intervenţie de urgenţă prin care s-a realizat consolidarea acoperişului şi a bolţilor. În biserica evanghelică din Filitelnic erau probleme serioase de structură din cauza cărora o parte a bolţii era prăbuşită, iar cealaltă parte era în pericol de precolaps. Aceste bolţi în stare de precolaps au fost consolidate şi asigurate astfel încât biserica să poată fi vizitată”, a mai declarat acesta.

În prezent, biserica poate fi vizitată, însă lucrările nu s-au încheiat: „Cel mai important acum ar fi interiorul bisericii, din spatele turnului. Deci refacerea completă a tavanului şi tot ceea ce ţine de interior, cum ar fi poditul, să refacem băncile, să se poată ţină din când şi când câte o slujbă”.

Restaurarea Bisericii din sat, o cursă contra cronometru

Lucrările de restaurare a bisericii din sat continuă, însă procesul este unul dificil, marcat de lipsa fondurilor și de timpul necesar pentru refacerea completă a monumentului istoric. După ce, anul trecut, s-a reușit podirea interiorului turnului, care are patru nivele, și s-a început repararea pereților, încă mai sunt multe etape de parcurs până la finalizarea restaurării.

„Clopotul mic este aici, în Biserica Ortodoxă. Noroc că n-a plecat din sat, a rămas aici. Dacă ar fi fonduri, aş începe cu interiorul, numai că şi pe exterior încă sunt multe de făcut, iar exteriorul odată făcut, va face ca această biserică să fie şi mai impunătoare. Între timp am mai recuperat din mobilierul din biserică, fiindcă înainte de prăbuşire a fost vandalizată, s-a intrat prin efracţie şi s-au distrus multe lucruri. Şi ce s-a mai putut recupera, a fost dus în satul vecin, în Senereuş. Acolo este încă o biserică foarte mare. Anul trecut am reuşit să aducem înapoi ceea ce s-a mai păstrat, am recuperat mai multe lucruri pe baza unor schiţe, poze şi desene, care ne arată cu era biserica înainte. Problema e de timp, de bani şi de oameni”, a afirmat acesta.

Biserica din Filitelnic și-a recăpătat statutul de monument istoric de categoria A și este deschisă vizitatorilor, oferind siguranță pentru turiști. Deși restaurarea este dificilă, există dorința de a conserva acest simbol al comunității săsești, chiar dacă sașii au părăsit zona. Administratorul Elek Zoltan Jakab subliniază importanța păstrării memoriei istorice și regretă lipsa de implicare a autorităților române.

În ultimul an, speranțele pentru revitalizarea bisericii au crescut, odată cu implicarea unui grup de studenți de la arhitectură din București care au propus o viziune de viitor pentru monument. Se dorește organizarea de tabere și workshop-uri pentru a atrage voluntari și specialiști care să contribuie la restaurare.

Construită în secolul al XV-lea în stil gotic, biserica are un cor poligonal, un turn clopotniță și fortificații cu turnuri de apărare. De-a lungul timpului, a suferit degradări majore, în special după plecarea masivă a sașilor după 1990. Cercetările arheologice recente au descoperit o absidă semicirculară aparținând, aparţinând unei prime biserici despre care nu există prea multe informaţii, iar în interior s-au identificat picturi medievale, inscripții și o cristelniță medievală.Potrivit Agerpres, a fost cercetată şi cripta situată sub sacristie, care a fost distrusă de intervenţiile asupra bisericii în anii 1580, 1655 şi 1972.

Prin colaborarea cu Asociația ARCUS, care a închiriat întreg ansamblul pentru 49 de ani, incluzând biserica, școala confesională, casa parohială și terenurile, au fost renovate mai multe camere destinate pentru workshop-uri, tabere și activități legate de monumentele istorice, restaurare, artă sau educație. În clădirea fostei școli au fost amenajate camere de dormit și săli de conferințe, iar în spațiile restaurate a fost deschis un mic muzeu dedicat comunității săsești.

(D.C.)

Sursa foto și info: agerpres.ro