Jakab Samuel revine în forță cu recorduri personale și medalii după o perioadă dificilă

Atletul mureșean, Jakab Samuel, din cadrul CSM Târgu Mureș a avut parte de o perioadă dificilă, dar a reușit să participe la două competiții importante, după accidentarea din vară. Mai întâi, a concurat la Cupa RMA de la București, iar apoi la a doua etapă a Campionatului Național.

În decembrie, Samuel a simțit o durere la picior, care l-a forțat să ia o pauză. În ianuarie a reluat antrenamentele, dar durerea s-a mutat într-un alt loc, ceea ce i-a îngreunat pregătirea. Abia în săptămâna concursului, a început să alerge din nou, doar din ziua de miercuri. Înainte de Cupa RMA, Samu a făcut febră și a avut dureri abdominale, dar nu s-a lăsat descurajat și a ales să participe. Aceste provocări nu l-au oprit, iar el continuă să fie un exemplu de perseverență.

„Sâmbătă, în seriile de 60 de metri (categoria U20), am obținut cel mai bun timp – 7.21, calificându-mă în finala pe care am reușit să o câștig cu 7.12. A doua zi am concurat la 200 metri (categoria Open, adică am fost la un loc cu U23 și seniorii). Cu un timp de 22.96, am obținut locul 1 la U20 și locul 3 la general – am fost depășit doar de un U23 și un senior”, a declarat sportivul pentru pagina CSM Târgu Mureș.

În weekendul următor, Samu a participat la a doua etapă a Campionatului Național, deși recuperarea după boală i-a îngreunat pregătirea. Chiar și așa, a muncit din greu pentru a obține cele mai bune rezultate.

Competiția s-a desfășurat pe 25-26 ianuarie, iar sâmbătă, în seriile probei de 60 de metri a reușit să se califice în finală cu al doilea timp, terminând cursa în 7.10 secunde. În finală, și-a îmbunătățit performanța, terminând din nou pe locul 2, dar cu un timp de 7.05 secunde, stabilind astfel un nou record personal: „După aproape 2 ani, am reușit din nou să îmi îmbunătățesc recordul la 60 m. Din păcate, în ultima perioadă a existat o stagnare”, a declarat sportivul mureșean.

A doua zi a venit cu un nou record personal

După o perioadă de odihnă, Samuel a fost pregătit pentru proba de 200 de metri, pe care o aștepta cu nerăbdare. A reușit să câștige locul 1 la categoria U20, cu un timp de 22.55 secunde, stabilind din nou un record personal. În doar o săptămână, și-a îmbunătățit performanța la această probă cu 0.41 secunde – un progres semnificativ pentru această distanță.

„Sunt mulțumit de aceste rezultate, deoarece este început de sezon și, având în vedere circumstanțele (boală, antrenamente puține, dureri la picioare), sunt niște performanțe bune. Campionatul Național va avea loc la începutul lunii martie, până atunci ne vom antrena mult și vom progresa. Sunt recunoscător familiei mele și tuturor celor care m-au susținut în această perioadă dificilă, dar în primul rând Îi dau slavă lui Dumnezeu, pentru că fără El, în aceste condiții, nu aș fi reușit aceste rezultate”, a mai declarat sportivul.

