VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Valeriu Hundorfean, ”fapte, nu vorbe” pentru Daneș

Primarul comunei Daneș, Valeriu Hundorfean, a participat miercuri, 29 ianuarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, Valeriu Hundorfean a prezentat care sunt principalele priorități ale mandatului 2024-2028 pentru dezvoltarea localității care are în componență satele Criș, Daneș, Seleuș și Stejărenii.

Ieri antreprenor, azi primar

Aflat la primul mandat de primar în comuna Daneș, Valeriu Hundorfean are vârsta de 52 de ani, este căsătorit și tatăl a două fete, e de profesie electromecanic și deține o vastă experiență atât în mediul privat, unde a activat cu succes în industria HoReCa, cât și în administrația publică locală, unde a fost consilier local timp de cinci mandate.

”Nu am profesat niciodată ca electromecanic, pentru că viața m-a dus pe drumul către antreprenoriat. Mi-am dorit să devin antreprenor, ceea ce am și realizat. Pe parcursul anilor în care am evoluat ca antreprenor am reușit să administrez două societăți comerciale, o societate comercială la Daneș care are ca obiect de activitate Comerț și HoReCa și o societate comercială HoReCa la Sighișoara, unde administram două săli de evenimente”, a explicat Valeriu Hundorfean, care în campania electorală a avut sloganul ”Fapte, nu vorbe!”.

Portofoliu de proiecte

În cadrul aceleiași emisiuni, invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, a prezentat principalele proiecte aflate în agenda sa de primar, unele fiind în stadiu de implementare și altele în cel de idei: introducerea apei de rețea în toate satele aparținătoare – în colaborare cu SC Compania Aquaserv, modernizarea și extinderea rețelei de canalizare în Daneș și Seleuș, reabilitarea DC 59 și modernizare de străzi în Seleuș – care va fi implementat după finalizarea extinderii rețelei de canalizare, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comună, construirea unei grădinițe în Seleuș, construirea unei creșe în Daneș, eficientizarea termică a Căminului Cultural din Daneș, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale în Criș, modernizarea Școlii Gimnaziale ”Cornel Regman” din Daneș și construirea unui dispensar modern în Daneș.

”În planul de dezvoltare pentru comună avem și alte proiecte pentru satele Stejărenii și Criș. Am reușit să obținem un studiu de fezabilitate la sfârșitul lunii decembrie pentru canalizare în satul Stejărenii-Criș și pentru introducerea apei în satul Criș. Proiecte foarte importante pentru comunitate. Consider foarte important realizarea unui parc fotovoltaic pentru comuna Daneș, unde prin montarea panourilor fotovoltaice să acoperim toată partea de consum electric, energetic”, a adăugat Valeriu Hundorfean.

O altă ambiție frumoasă a primarului Valeriu Hundorfean vizează construirea unei centuri ocolitoare la Daneș, sens în care în luna mai 2024 s-a întâlnit la București cu Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor din România.

”Am avut discuții pentru centura ocolitoare, ideea noastră este că traficul care vine dinspre Mediaș și merge spre Mureș să nu mai treacă prin comuna Daneș, prin satul Daneș, și să încercăm să facem centura ocolitoare la intrare în Daneș, să traversăm spre Seleuș și de acolo să ieșim în graniță cu Sighișoara, înspre cartierul Venchi, și atunci ocolim efectiv satul Daneș, să nu mai treacă mașinile comerciale și de tonaj mare”, a spus, cu optimism, Valeriu Hundorfean.

Arina TOTH