Taurii Semtest-BVN, apreciaţi pe mapamond

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), dr. Radu Roatiş, s-a declarat mândru sâmbătă, 1 octombrie, la Parada Taurilor organizată de compania Semtest-BVN Mureş, că renumele profesioniştilor din Sângeorgiu de Mureş a depăşit graniţele ţării ajungând până în America de Sud şi Orientul Mijlociu.

Semtest, brand respectat în Argentina…

Recent, preşedintele ANSVSA a participat la un eveniment tematic în Argentina, unde a fost întrebat despre taurii Semtest-BVN Mureş. „Azi am avut ocazia să îmi aduc aminte de faptul că acum trei luni am participat la una dintre cele mai importante expoziţii care se ţin în lume, în Argentina. Şi acolo am văzut ce mult înseamnă mândria şi respectul pentru crescătorii de animale. Este parte integrantă a fiinţei naţiunii argentiniene. Ţara care este numărul doi din lume la vânzare. Şi acolo, în discuţiile pe care le-am avut cu ei, am fost întrebat de Semtest. Ţara care dă cea mai mare producţie de carne în lume m-a întrebat de Semtest şi am fost mândru că sunt de aici şi locuiesc în oraşul în care funcţionează această entitate de performanţă”, a afirmat dr. Radu Roatiş.



… şi în Iran

De asemenea, preşedintele ANSVSA a anunţat că recent autorităţile din Iran şi-au manifestat interesul pentru o colaborare cu Semtest-BVN Mureş. „Acum o lună de zile l-am sunat pe domnul director (ing. Valer Sician, directorul Semtest-BVN Mureş – n.r.) şi l-am rugat să intre în contact cu autorităţile din Iran care m-au rugat insistent, chiar având colaborare cu Statele Unite, cu Austria şi cu Germania, îşi doresc ca Semtest să devină partenerul lor de frunte în genetica pe care o promovează în întreaga peninsulă. Am avut ocazia să semnez şi să eliberăm graniţele de export pentru dumneavoastră, cu Irak, cu Iran, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Qatar”, a menţionat dr. Radu Roatiş.

„Toată lumea vrea să cumpere din România”

În mesajul adresat fermierilor prezenţi, preşedintele ANSVSA a subliniat calitatea excelentă a bovinelor româneşti şi a transmis încurajări crescătorilor de animale. „Toată lumea vrea să cumpere din România. Toată lumea se îndreaptă către bovinele din România şi are cerere pentru bovina din România. România este la un alt nivel, datorită muncii dumneavoastră. Vor produse de calitate, vor să fie onorate comenzile şi vor să fie foarte bine plătite, pentru a avea o consecvenţă şi o constanţă în livrare. Azi, România din punct de vedere epidemiologic este ţara cea mai curată din Europa. Nu avem dermatoză, nu avem bluetongue la această oră, nu avem multe dintre lucrurile care frământă alte state în jurul nostru şi asta se datorează muncii dumneavoastră, muncii colegilor mei, medici veterinari şi înţelegerii întregii societăţi româneşti. Eu vă spun, şi vă încurajez, România va urca prin segmentul pe care îl reprezentaţi dumneavoastră. Genetica este vârful şi motorul inputului financiar care se va întoarce la dumneavoastră. Sunt mândru că sunt din Târgu-Mureş, sunt mândru că particip astăzi aici şi vă doresc succes, multă sănătate dumneavoastră, familiilor şi să aveţi numai rezultate pozitive”, a transmis dr. Radu Roatiş.

Display şi Merkel, „transferaţi” în Turcia

Cu ocazia aceluiaşi eveniment, ing. Valer Sician, directorul Semtest-BVN Mureş, a anunţat „transferul” în Turcia a doi tauri de la baza din Sângeorgiu de Mureş. „Aceşti minunaţi doi tauri începând de mâine (duminică, 2 octombrie – n.r.) vor pleca în altă ţară, să amelioreze alte efective din Europa, şi anume aceşti doi tauri vor ajunge în Turcia, o ţară colaboratoare unităţii noastre. Nu diferă cu nimic faţă de ceilalţi tauri de-ai noştri. În funcţie de programul de ameliorare care există în Turcia, aceştia începând de mâine (duminică, 2 octombrie – n.r.), vor ameliora rasa Bălţată şi nu putem decât să fim mândri că reuşim să intrăm pe piaţa europeană”, a afirmat ing. Valer Sician.

Export de material seminal în China

De asemenea, ing. Valer Sician a reamintit celor prezenţi la Parada Taurilor că începând din anul 2013, Semtest-BVN Mureş furnizează material seminal şi pentru piaţa chineză. „Vreau să vă informez că Semtest, începând de acum trei ani, este şi furnizor de material seminal către Republica Populară China. Ştiţi ce înseamnă acest lucru, un colos practic la nivel mondial, sunt cei mai numeroşi, cu efectivul cel mai mare, problemele sanitar-veterinare sperăm să fie rezolvate şi să ne permită să continuăm acest export pentru că China are în continuare interes faţă de genetica din România. De ce? Poate că animalele întreţinute la noi corespund mai bine pentru ceea ce ei îşi planifică, sunt animale rezistente, sunt animale frumoase, cu însuşiri în producţia de lapte şi carne foarte bune, pentru că asta am încercat să facem de 40 de ani, să creştem progresul genetic la aceste animale şi cred că echipa de geneticieni de la Sângeorgiu de Mureş împreună cu colaboratorii noştri din Germania am reuşit să obţinem acest lucru”, a punctat directorul Semtest-BVN Mureş.